«Спа-индустрия не может выжить без россиян». Почему закрываются отели в Карловых Варах

Спа-индустрия Карловых Вар оказалась на грани закрытия из-за резкого и значительного сокращения туристического потока из России. Несмотря на рекордное число туристов в 2022 году, европейцы останавливаются в городских отелях и санаториях лишь на выходные, в то время как россияне приобретали недельные путевки для лечения. Теперь городские власти пытаются привлечь к санаторно-курортным услугам туристов, которые «привыкли тратить деньги на свое здоровье».

Военные действия на Украине и запрет на въезд в Чехию российским туристам привели к спаду туризма среди россиян в Карловы Вары. Мэр города Андреа Пфеффер-Ферклова заявила изданию Aktuálně.cz, что спа-индустрия в Карловых Варах «умирает».

«Я бы не связывала это только с отъездом россиян, но с оттоком SPA-клиентов. Если мы не найдем новую [клиентуру], то спа-индустрия как таковая полностью умрет. Были отели, которые на 100% зависели от клиентов, приезжающих на лечение», — заявила мэр города.

Он рассказала, что спад туристического потока начался еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России. «Но пик пришелся на эпидемию коронавируса и последующую войну на Украине», — сказала она.

Aktuálně.cz предполагает, что ни один другой чешской город не пострадал от последствий конфликта на Украине так сильно, как Карловы Вары.

В 2022 году город посетило рекордное количество туристов из европейских стран, в том числе Чехии, Германии, Франции, Италии и Испании. Однако, как отмечает издание, именно россияне приезжали на традиционное санаторно-курортное лечение, которое могло длиться много недель. Европейские туристы, напротив, приезжают в курортный город только на выходные. Из-за этого части санаториев пришлось закрыться, а другим — приспособиться к более краткосрочным визитам западных туристов.

По словам управляющего муниципальным информационным центром Йозефа Длохоша, за первые три квартала 2019 года россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности около 350 000 ночей, а в тот же период 2022 года — всего 10 000 ночей.

«Мы, конечно, не поддерживаем Россию. Но спа-индустрия сейчас не может выжить без россиян», — сказал он.

Недвижимость граждан РФ

Россияне в Карловых Варах владели недвижимостью и составляли большую часть клиентуры местных курортов. Однако теперь почти на каждой улице города можно встретить объявления о продаже недвижимости, а магазины предметов роскоши, которые ранее «полагались на состоятельных российских покупателей», пустуют и закрываются, говорится в статье.

Значительная часть строений в историческом центре Карловых Вар принадлежала россиянам, указали в местном СМИ. В частности, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина владела спа-отелем Quisisana Palace, расположенном в центре курорта. Сейчас он не работает.

Отель «Феликс Завойский», который более десяти лет принимал членов богатых российских семей, после начала военных действий на Украине стал «домом с привидениями», пишет Aktuálně.

«Город, который понимает русских»

В попытке привлечь русскоязычных туристов в Карловы Вары местные власти организовали кампанию под названием «Город, который вас понимает». В декабре 2022 года она вызвала скандал, а оппозиционные члены городского совета и часть общественности посчитали ее слоган двусмысленным в свете вооруженного конфликта на Украине.

Городская администрация утверждала, что реклама рассчитана на русских, давно живущих за границей, прежде всего в Германии, а также в других странах Западной Европы, Израиле и США.

«Мы адресуем нашу рекламу не россиянам из России, которые воюют с Украиной, а русским, которые долго живут в Западной Европе и от России дистанцируются. Однако их телефоны и электронная почта – по-прежнему с кириллицей», – заявил Йозеф Длогош.

Рекламный слоган «Вары вас понимают» организаторы кампании решили убрать. Мэр города признала, что этот лозунг не совсем подходящий.

«Слоган мы полностью сняли. Но он говорил следующее: «Приезжайте сюда лечиться, мы по-прежнему будем говорить с вами по-русски, и наш продукт – именно то, что вы ищите», – заявил директор городского информационного центра.

Гетман Карловарского края Петр Кулганек высказался о рекламной кампании более категорично, назвав ее первоначальный слоган «безумием».

«Я считаю совершенно непристойным в теперешнее время зазывать подобных клиентов, где бы они ни жили, – заявил он изданию Deník N. — Вся кампания совершенно неуместна. Она ставит Карловы Вары в положение, будто город – единственный в мире, кто, помимо тоталитарных режимов, понимает русских».

Попытки перестроиться

На ближайший год городские власти поставили задачу привлечь к санаторно-курортным услугам туристов, которые «привыкли тратить деньги на свое здоровье». По словам мэра, они намерены сосредоточиться на туристах из США, Израиля и арабских стран.

«Нам придется изменить поход и несколько отойти от традиций. Людям уже не нравится просто сидеть в ванне. Придется придумать какие-то более активные занятия», — считает Пфеффер-Ферклова.

Директор городского информационного центра убежден, что «ренессанс Карловых Вар наступит», однако признает, что быстро этого достичь не получится.

После начала военных действий на Украине Чехия поддержала Киев и ввела против России санкции. С 25 октября 2022 года МИД Чехии запретил въезд в республику россиянам с туристическими шенгенскими визами.

Почти 60% россиян, поехавших на новогодние праздники за границу, выбирали страны СНГ и ближнего зарубежья, сообщало издание РБК со ссылкой на исследование. Популярными странами для посещения стали Грузия, Казахстан и Таиланд.