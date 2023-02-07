Замена Apple Pay. Сбер вернет владельцам айфонов бесконтактную оплату

Сбер продолжает тестировать новый способ бесконтактной оплаты для айфонов – платежный стикер. У банка есть все шансы занять лидерство и в этом сегменте, учитывая стотысячный объем стикеров для теста, считают эксперты, опрошенные редакцией. В любом случае такое новшество для оплаты позволит владельцам айфонов снова забыть о пластиковой карте и вернуться к удобному способу оплаты с помощью телефона.

Платежное касание

Порядка 96% владельцев iPhone с уходом Apple Pay из России вернулись к банковским картам, свидетельствуют данные аналитического центра НАФИ. Напомним, что у тех, кто предпочитает смартфоны других марок все-таки есть возможность оплачивать покупки в интернете и офлайн при помощи телефонов. Сейчас ряд российских банков представил общественности специальный платежный стикер, в том числе Сбер, и начали тестирование. Сбер, например, заявил о тесте 100 тысяч стикеров, который раздал бесплатно, что подтвердили в кредитной организации.

«В ноябре мы вернули нашим клиентам привычный способ оплаты смартфоном – сервис SberPay. Он доступен для владельцев Android смартфонов с NFC. Подключить к нему можно любую карту Мир в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Ключевые ограничения, если смотреть на первый SberPay, были связаны с уходом иностранного партнера после ввода санкций в отношении Сбера. Нашей целью было – обязательно вернуть сервис на смартфоны, который потеряли наши клиенты», — говорил Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента».

По его словам, владельцам iPhone, конечно, в плане оплаты смартфоном приходилось сложнее всего, так как компания Apple физически запрещает доступ сторонним приложениям к модулю NFC, необходимому для проведения бесконтактных платежей, тем самым монополизируя собственное и единственно возможное решение оплаты через NFC на iOS - Apple Pay, которое недоступно с марта прошлого года. Но мы нашли решение этого неудобства. Сбер в начале февраля начал масштабное тестирование нового платежного инструмента — платежного стикера.

Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. Его можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться привычным касанием. В ходе тестирования необходимо проверить, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата.

Платежный стикер – вариант дебетовой СберКарты «Мир». Параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы СберСпасибо. Кроме того, можно настроить пин-код и установить лимит по карте. Обслуживание спикера безопасно. В случае утраты стикера можно заблокировать его.

Выход из ситуации

Реализация платежных решений на базе стикеров - интересное решение, которое может оказаться очень кстати в текущих условиях, говорит главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

«Успешность пилотирования проекта со стикерами в большей степени зависит от масштабов клиентской базы кредитной организации. Учитывая то, что база активных клиентов Сбера кратно превышает соответствующие показатели ближайших банков-конкурентов, шансы занять лидирующие позиции в этом сегменте у него высоки», — объясняет эксперт.

«Предполагается, что Сбер запустил в тестирование больше ста тысяч стикеров, в сравнении с другими банками, которые тоже пробуют внедрить новый платежный способ, это в разы больше. Например, Альфа-Банк, запустил только 5 тысяч стикеров и в отличие от сберовских они платные. По сути, стикер это аналог банковской карты, но меньше по размерам, чем удобен для использования. Такая «наклейка» безопасна для клиентов, в случае потери стикер можно заблокировать. Думаю, что это отличная возможность для владельцев айфонов снова платить бесконтактно», — поделился мнением Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Еще один аргумент в пользу успеха Сбера, говорит Авакимян, наличие альтернативных успешных технологий платежей. Это снимает опасения клиентов о возможности технологических сбоев и безопасности.

Напомним, в прошлом году Сбере после небольшого перерыва вернул владельцам Sber Pay (NFC). Кроме того, клиенты банка могут оплачивать через Sber Pay покупки в интернете. Также им доступна оплата по улыбке и по QR-коду.

Если продолжать говорить об NFC (near field communication), то она позволяет осуществлять передачу и обмен данными в малом радиусе действия. Модуль NFC устанавливается производителями в большинство современных смартфонов. То есть, если на вашем смартфоне установлен сервис бесконтактной оплаты, к нему нужно подключить карту.

При добавлении создается специальный токен с виртуальным номером, который доступен только на вашем смартфоне и который будет использоваться для проведения оплаты вместо данных самой карты, таких как номер или срок действия. При оплате, благодаря технологии NFC, данные токена передаются на терминал для проведения оплаты.