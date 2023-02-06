Плечо для МСБ. Бизнес рассчитывает на поддержку банков

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России в 2022 году увеличилось, несмотря на сложную экономическую ситуацию и санкционный шторм. Восстановлению способствовали как снижение фискальной нагрузки и широкие меры государственной поддержки, так и активность самих предпринимателей, осваивающих новые ниши для развития. Повод для оптимизма дает и статистика крупных банков, которые наращивают клиентскую базу и расширяют портфель услуг для этого сегмента.

По данным Федеральной налоговой службы, в России по итогам 2022 года работает около 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. Это всего на 2% больше, чем в 2021 году, но тогда и вовсе был зафиксирован отток, вызванный периодом пандемии и локдаунов, ударивших по МСБ ощутимее всего.

Непростой с точки зрения экономических процессов 2022 год оказался лучше прогнозов, если смотреть на цифры официальной статистики. Помимо пусть небольшого, но прироста работающих предприятий МСБ, увеличилось и количество сотрудников, занятых в этом сегменте — с 21,5 млн до 22 млн человек. Также в плюс год к году вышел средний объем выданных кредитов в расчете на один субъект. Негативного сценария удалось во многом избежать из-за своевременной программы поддержки бизнеса со стороны Центробанка и Правительства. Диалогу между властью и бизнесом способствовал опыт пандемийного периода, когда решения принимались и доводились до широкой общественности в сжатые сроки.

«Несмотря на внешние вызовы последних лет число клиентов СМБ, выбирающих наш банк, достигло 1 млн. Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, постоянному расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания», — говорит заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Банк удвоил число клиентов среднего и малого бизнеса в ходе реализации своей четырехлетней стратегии, рост за прошлый год составил 15%.

МСБ смог адаптироваться к новой экономической повестке, поэтому 2023 год будет временем стабилизации и поиска новых точек роста, отмечают в ВТБ.

Состав клиентской базы среднего и малого бизнеса ВТБ коррелирует со статистикой по стране с точки зрения предпринимательской активности в регионах и других характеристик. Наибольшая доля клиентов традиционно приходится на Центральный федеральный округ (40%), в Приволжье их более 15%, на Северо-Западе – 13%, в Сибири - 11%, на Юге – 7%, Дальнем Востоке и Урале – по 6%, на Северном Кавказе – 2%. Свыше 50% работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 40% − ООО, остальные используют другие организационно-правовые формы. Самые популярные сферы деятельности среди МСБ – оптовая и розничная торговля (32%), строительство и операции с недвижимостью (22%), а также сфера услуг (8%).

В банке, чей кредитный портфель по итогам года приблизился к 2 трлн рублей, работу по обеспечению клиентов доступными ресурсами даже в периоды турбулентности считают одним из факторов сильных позиций в сегменте среднего и малого бизнеса. На текущий момент, кроме собственной кредитной линейки, ВТБ предлагает предпринимателям участие в более чем 20 госпрограммах.

По оценкам генерального директора Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Владимира Буева, в 2022 году заметно вырос спрос на льготное государственное финансирование.

«Конечно, он был высоким всегда, но в 2022 году это было особенно заметно. Бизнес использовал возможности программ, связанных с госсубсидированием процентных ставок», — отмечает эксперт.

По его наблюдениям, значительно вырос объем самого кредитования, что произошло вопреки геополитической ситуации и нестабильности в экономике в целом.

«Причем, этот объем не покрывался инфляцией или так называемым индексом потребительских цен. Ведь стоимость рубля, скажем, в 2021 году имела совсем другой вес. В 2022-м официальная инфляция составила 13%, а по ощущениям была и того выше. Поэтому, начиная с мая, было удивительно наблюдать всплеск объемов предоставляемых кредитов. Банки их давали больше, чем в 2021 году», — отметил Владимир Буев.

Средний объем выданных кредитов в расчете на один субъект МСП прибавил 0,36% год к году, свидетельствует мониторинг НИСИПП. По состоянию на 1 ноября эта цифра составляла 188,04 тыс. рублей, впрочем, в следующем месяце объем выданных кредитов был скромнее, что повлияло на итоговое снижение. Несмотря на то, что к концу года предприниматели реже обращались за займами, в целом по году показатель выглядит оптимистичнее ожиданий.

Обнадеживающе выглядит и качество обслуживания малыми и средними компаниями задолженности перед банками. По данным мониторинга НИСИПП, объем просроченной задолженности в расчете на один субъект МСП в октябре 2021 года составлял 106,69 тыс. руб., а в 2022-м находился на уровне 89,94 тыс. руб.

Доступное финансирование по-прежнему остается в списке приоритетов для малого и среднего бизнеса. Однако на этом ожидания клиентов от банков не заканчиваются, отмечают в ВТБ. Предприниматели хотят автоматизировать максимум рутинной деятельности и получать комплекс услуг по минимальной цене на любом этапе развития. Это гарантии и аккредитивы, пакеты услуг РКО, депозиты, продукты для управления ликвидностью, кассовые решения, эквайринг, а также нефинансовые сервисы, с помощью которых можно передать на аутсорс такие функции, как бухгалтерия или юридическая поддержка. Кроме того, востребованы сервисы банка для ВЭД, особенно растет спрос расчеты в национальных валютах и экспертизу, необходимую для выхода на новые рынки и построения новых логистических связей.