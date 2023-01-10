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Ставки под клиента: что изменит закон о дифференциации ставок по вкладам

Банковское сообщество высказалось против запрета дифференциации ставок по вкладам

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Global Look Press
Банкам продолжают придумывать новые ограничения. На этот раз в Госдуме рассматривается проект закона, который предусматривает, в том числе запрет на дифференциацию ставок по вкладам. По информации СМИ, банковское сообщество обеспокоено возможностью принятия подобных поправок закон о банковской деятельности. Соответствующее письмо Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»), как сообщает агентство «Прайм», направлено одному из авторов инициативы депутату Анатолию Аксакову. Среди инициаторов также числится сенатор Николай Журавлев.

Ранее «Газета.Ru» уже писала о законопроекте, который кроме всего прочего запрещает кредитным организациям дифференциацию ставок по вкладам. Тогда эксперты неоднозначно отнеслись к инициативе представителей Федерального собрания. Сегодня появилась информация, что против поправок в закон о банковской деятельности выступает и профессиональное сообщество.

По данным агентства «Прайм», авторы письма Аксакову считают, что предлагаемое законопроектом регулирование в части ограничения дифференциации процентных ставок в зависимости от заключения вкладчиком дополнительных договоров является избыточным. Договоры банковского вклада содержат все признаки публичного договора, предусмотренные Гражданским кодексом, в том числе обязанность заключать договор с любым лицом на условиях в соответствии его категорией.

«При разработке условий предоставления тех или иных банковских продуктов, кредитные организации исходят из принципа клиентоориентированности, объективных критериев поведенческих паттернов потребителей и требований законодательства Российской Федерации. Для клиентов, принадлежащих одной и той же категории, условия привлечения вкладов одинаковы. Таким образом, такие различия процентных ставок по вкладам физических лиц следует признать законными, рыночными и не требующими искусственного законодательного выравнивания», - цитирует агентство письмо банковской ассоциации.

Кроме того, невозможно определить, вправе ли банк устанавливать по вкладу дифференцированную ставку в зависимости от того, поступает в банк пенсия или зарплата. Принятие поправок повлечет снижение доходности для клиентов при оформлении вклада и повышение стоимости банковских услуг для всех клиентов и другие последствия.

Ранее опрошенные Газетой.Ru эксперты рынка отмечали недочет инициативы в том, что на фоне развития цифровизации в России, депутаты вдруг предлагают свернуть развитие цифровых сервисов для банков.

«Я не вижу в данном случае остроты проблемы, требующей решения на законодательном уровне. Вполне объяснимо, что банки, развивающие свою цифровую инфраструктуру, свои приложения, вполне могут предлагать клиентам, которые открывают счета онлайн, дополнительные какие-нибудь пол или более процента, так как не несут дополнительные расходы на операционистов», — отмечал руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

«Вклады и счета для населения – один из самых консервативных сегментов банковского рынка. Использование срочных депозитов и перевод денежных средств интуитивно понятны массовому потребителю финансовых услуг. Законодательное изменение дифференцированной процентной ставки по вкладам и обнуление комиссии по переводам, что предлагается проектом закона, может нести непредвиденные последствия для самих же клиентов», — поделилась мнением главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

По ее словам, в частности выпадающие доходы банки будут стремиться компенсировать за счет смежных финансовых услуг.

Эксперт не исключает снижение «процентов» по накопительным счетам после принятия поправок, а также введение комиссии за пакеты услуг. В итоге изменение одних условий не приведет к улучшению и повышению доступности условий по другим продуктам, резюмирует она.

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