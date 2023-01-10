Ставки под клиента: что изменит закон о дифференциации ставок по вкладам

Ранее «Газета.Ru» уже писала о законопроекте, который кроме всего прочего запрещает кредитным организациям дифференциацию ставок по вкладам. Тогда эксперты неоднозначно отнеслись к инициативе представителей Федерального собрания. Сегодня появилась информация, что против поправок в закон о банковской деятельности выступает и профессиональное сообщество.

По данным агентства «Прайм», авторы письма Аксакову считают, что предлагаемое законопроектом регулирование в части ограничения дифференциации процентных ставок в зависимости от заключения вкладчиком дополнительных договоров является избыточным. Договоры банковского вклада содержат все признаки публичного договора, предусмотренные Гражданским кодексом, в том числе обязанность заключать договор с любым лицом на условиях в соответствии его категорией.

«При разработке условий предоставления тех или иных банковских продуктов, кредитные организации исходят из принципа клиентоориентированности, объективных критериев поведенческих паттернов потребителей и требований законодательства Российской Федерации. Для клиентов, принадлежащих одной и той же категории, условия привлечения вкладов одинаковы. Таким образом, такие различия процентных ставок по вкладам физических лиц следует признать законными, рыночными и не требующими искусственного законодательного выравнивания», - цитирует агентство письмо банковской ассоциации.

Кроме того, невозможно определить, вправе ли банк устанавливать по вкладу дифференцированную ставку в зависимости от того, поступает в банк пенсия или зарплата. Принятие поправок повлечет снижение доходности для клиентов при оформлении вклада и повышение стоимости банковских услуг для всех клиентов и другие последствия.

Ранее опрошенные Газетой.Ru эксперты рынка отмечали недочет инициативы в том, что на фоне развития цифровизации в России, депутаты вдруг предлагают свернуть развитие цифровых сервисов для банков.

«Я не вижу в данном случае остроты проблемы, требующей решения на законодательном уровне. Вполне объяснимо, что банки, развивающие свою цифровую инфраструктуру, свои приложения, вполне могут предлагать клиентам, которые открывают счета онлайн, дополнительные какие-нибудь пол или более процента, так как не несут дополнительные расходы на операционистов», — отмечал руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

«Вклады и счета для населения – один из самых консервативных сегментов банковского рынка. Использование срочных депозитов и перевод денежных средств интуитивно понятны массовому потребителю финансовых услуг. Законодательное изменение дифференцированной процентной ставки по вкладам и обнуление комиссии по переводам, что предлагается проектом закона, может нести непредвиденные последствия для самих же клиентов», — поделилась мнением главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

По ее словам, в частности выпадающие доходы банки будут стремиться компенсировать за счет смежных финансовых услуг.

Эксперт не исключает снижение «процентов» по накопительным счетам после принятия поправок, а также введение комиссии за пакеты услуг. В итоге изменение одних условий не приведет к улучшению и повышению доступности условий по другим продуктам, резюмирует она.