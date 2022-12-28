Экология и социальные проекты: как принципы устойчивого развития могут изменить деятельность компании

В последние годы термин «устойчивое развитие» плотно вошел в нашу жизнь, его используют по отношению к компаниям, некоммерческим организациям и даже целым странам. На интуитивном уровне каждый наверняка понимает, что скрывается за загадочной аббревиатурой ESG, но как это работает на практике? «Газета.Ru» разбирается в этом на примере российского энергохолдинга Эн+.

Если объяснять простыми словами, то «устойчивое развитие» — это соблюдение баланса между интересами коммерческого предприятия, общества, и окружающей среды или совокупность действий компании, направленных на решение экологических, социальных и общенациональных проблем.

Что Эн+ сделала в этом направлении в 2022 году?

Экология как принцип корпоративного развития

Забота об окружающей среде является одним из ключевых принципов развития Эн+, заложенных ее основателем Олегом Дерипаской. Компания реализует комплекс инициатив, направленных на сокращение негативного воздействия на окружающую среду, и постоянно совершенствует работу собственных предприятий в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Мир без CO2

В 2021 году Эн+ объявила о своей цели по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов (Net Zero) к 2050 году и их сокращению на 35% к 2030. На тот момент это стало чуть ли не самой амбициозной промышленной программой в России. Сейчас же среди компаний, заявивших о достижении Net Zero, еще и Сбер, Татнефть, Х5 Retail Group и др.

Результаты первого года движения к углеродной нейтральности обнадеживают: удельные выбросы парниковых газов на действующих алюминиевых заводах за 2021 год снизились на 11,6%. —одно из приоритетных направлений для всех промышленных компаний.

Модернизация ГЭС для нового мира

Следуя своей глобальной цели, Эн+ проводит многолетнюю программу «Новая энергия», направленную на модернизацию ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. Это позволит увеличить выработку энергии на гидростанциях, сократив использование угольных ТЭЦ и, соответственно, выбросы СО2. За первые шесть месяцев 2022 года выработка была увеличена на 982,4 млн кВтч, а выбросы сокращены примерно на 1 139 тысяч тонн эквивалента углекислого газа.

close 100% Пресс-служба Эн+

Экологичное тепло для жителей Братска

В Братске (Иркутская область) в 2022 завершился социально значимый проект по переводу теплоснабжения с Галачинской котельной на ТЭЦ-6 – более эффективный, надежный и экологичный источник теплоснабжения, а в центральном районе Братска была еще и модернизирована система теплоснабжения: построены две современные насосные станции и обновлены 6,5 км теплосетей.Чтобы обеспечить тёплом все районы Братска и снизить свой углеродный след в регионе компания инвестировала в этот проект более 1,4 миллиарда рублей.

Электрозаправки от Красноярска до Байкала

Свои новые деловые инициативы компания также реализует с оглядкой на зелёную повестку. Так, Эн+ развивает в Сибири сеть электрозаправочных станций для снижения вредных выбросов от их главного источника – автотранспорта. В 2022 году компания открыла 10 новых электрозаправок в Иркутской области и одну в Красноярске. Теперь сеть зарядных станций компании насчитывает 19 быстрых ЭЗС для электромобилей, а иркутяне могут добраться на электромобилях до Байкала.

Интересно, что именно Сибирь стала чуть ли не самым активно развивающимся регионом по количеству электромобилей в стране. Регион уверенно занимает первую строчку по продажам подержанных электромобилей, и этот тренд не останавливается. Особую популярность электротранспорт завоевал в Иркутской области, так что открытые ЭЗС с первого дня работы пользуются спросом у горожан благодаря своему удобству и экономичности.

close 100% Пресс-служба Эн+

Байкал: инвестиции в экологию и борьба с пластиком

В мае 2022-го Эн+ стала одним из инициаторов создания Ассоциации «Байкал без пластика». Ее участники хотят запретить использование одноразовой пластиковой посуды в зоне Байкала и научить туристов и местное население беречь эту природную жемчужину.

В основу деятельности Ассоциации легли многолетние исследования целого ряда научных институтов, которые проанализировали различные источники загрязнения озера. Всего за несколько месяцев организация разработала дорожную карту, провела ряд публичных заседаний и волонтерских мероприятий. В прибайкальских регионах планируется построить современную инфраструктуру для раздельного сбора, вывоза, сортировки и переработки отходов. Главным же достижением года члены Ассоциации считают внесение в Госдуму РФ законодательной инициативы по запрету в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории (БПТ) розничной продажи и безвозмездной передачи мешков, сумок, столовой посуды и столовых приборов одноразового применения и иных видов товаров из пластмасс. Соответствующие изменения было предложено внести в статьи 11 и 25-1 Федерального закона «Об охране озера Байкал».

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Бизнес — это люди

В концепции устойчивого развития социальные аспекты не менее важны, чем экологические. Это отношение бизнеса к персоналу, поставщикам, партнерам и потребителям и инициативы, направленные на улучшение жизни общества.

Лояльность сотрудников = успех бизнеса

Человеческий капитал лежит в основе стратегического развития и успеха компаний. В 2022 году задача удержать персонал значительно усложнилась: с учетом социально-политических изменений бизнес как никогда чувствует ответственность за комфорт своих сотрудников, причем не только на рабочем месте. Повышение зарплат, запуск или совершенствование имеющихся социальных программ – логичный шаг для бизнеса.

Особенно в данном направлении преуспели энергетическая, металлургическая и горнодобывающая промышленность. Сбер в своем недавнем исследовании («ESG в российском бизнесе: влияние новых условий») называл эти отрасли лидерами российской ESG-трансформации, так как они изначально отличаются высокими экологическими и социальными рисками и исторически уделяют особое внимание заботе о сотрудниках и обществе.

Эн+ - хороший тому пример. Как энергометаллургический холдинг, компания уже давно ведет ряд социальных проектов: программа льготного ипотечного кредитования, стипендиальные программы и образовательные проекты, волонтерские движения, грантовый конкурс и многое другое. Их в Эн+ не просто сохранили, но и значительно увеличили в масштабе. Экологические проекты, например, теперь проводятся еще и в Республике Бурятия, а условия корпоративной ипотечной программы для сотрудников стали еще более комфортными – для участников программы отсутствует первоначальный взнос, есть ежемесячная компенсация работодателем половины выплаты, включая проценты. Кредит можно взять на 10, 15 или 20 лет на усмотрение участника.

Параллельно Эн+ повысила зарплату всем своим сотрудникам на 10%, увеличила дотации на питание. Также была введена доплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов – ежемесячное пособие на каждого ребенка составляет 10 тысяч рублей.

Фокус на молодые кадры

В поле интересов холдинга не только собственные сотрудники, но и жители регионов, где работают предприятия компании, включая молодежь.

Конкуренция за молодые умы уже сейчас разворачивается между гигантами российского бизнеса, а эффективные меры поддержки молодых людей могут стать основным преимуществом в пользу компании. Так, в 2022 году Эн+ расширила ежегодную стипендиальную программу: поддержку получили 179 студентов из 16 городов России, это почти в три раза больше, чем год назад, когда было отобрано 66 человек. С этого года помимо будущих энергетиков, металлургов и химиков на стипендию могут претендовать студенты-медики и педагоги. Размер пособия от Эн+ составляет от 2,5 до 25 тысяч рублей в месяц.

Как рассказала директор по персоналу Эн+ Наталья Альбрехт, победители прошлого года не просто получали ежемесячную стипендию, но и были полноценно вовлечены в жизнь компании: участвовали в волонтёрских и спортивных мероприятиях, «знакомились с культурой и ценностями компании». Хоть у стипендиатов нет обязательств по трудоустройству на предприятия Эн+, многие из них решают связать свою судьбу с компанией после окончания обучения. И это закономерно, ведь многие знакомятся с Эн+ еще в школе. Например, компания открыла «Мультилабы», предназначенные для занятий робототехникой, электроникой, 3D-моделированием (инженерным дизайном), видеопроизводством, программированием, информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и soft skills.

Спорт и культура для развития общества

Есть в портфолио компании и непрофильные спортивные и культурные проекты. В этом году Эн+ подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Ангарского городского округа. Теперь беговые лыжи включены в школьную программу в качестве обязательных уроков физкультуры. В проекте участвует 21 школа округа и более 3 тыс. школьников. Эн+ инвестировала более 7 млн руб. в приобретение соответствующей экипировки и оборудования. В целом компания давно инвестирует в развитие лыжного спорта: модернизирует и строит лыжные базы в Сибири, проводит Первенство среди молодежи. Все это проходит в рамках программы «На лыжи, амбициозная задача которой - подготовить олимпийский резерв и возродить чемпионские традиции Сибири.

В 2022 году компания Эн+ отметила 20-летие. В Иркутске к юбилею компании был организован фестиваль культуры «Энергия», собравший известных писателей, сценаристов, актеров и художников. Московский театр на Бронной показал спектакль «Таня» Константина Богомолова, Юрий Шахоян представил иммерсивную выставку «Игра с вечностью», в творческих встречах приняли участие Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин, Юлия Меньшова, Аглая Тарасова. Компания также стала партнером фестиваля «Золотая Маска» в Красноярске, где были представлены спектакли ведущих театров страны: «Серёжа» МХТ имени Чехова, «Сын» РАМТ, «Вечер современной хореографии» Музыкального театра имени Станиславского и другие.