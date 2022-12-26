Год непростых, но очень важных побед. Сбер подвел итоги 2022 года

2022 год бросил серьезный вызов всей экономике нашей страны, и, как водится, первый удар принял на себя финансовый сектор: события этого года оказали на него мощное воздействие, но непросто выстоял рынок, но и поддержал бизнес. О том, как ему это удалось на примере крупнейшего банка страны, рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на итоговой пресс-конференции.

Все для клиента

Как он отметил, главное для банка было не только выстоять, но и помочь пережить этот год потрясений самым главным людям – клиентам Сбербанка.

«Как они справятся с ней, во многом зависело от нас. И мы всегда были и продолжаем быть с клиентом в самый трудный для них период. Так было и в пандемию, так было и в этом году. Мы адаптировались к новым реалиям сами и помогали адаптироваться клиентам. Нашей задачей было закрыть потребности клиентов, поддержать их и сохранить. И у нас получилось. Мы не просто удержали наших клиентов, к нам пришли новые. Количество наших корпоративных клиентов с начала года увеличилось на 3% и сейчас у Сбера более 3 млн корпоративных клиентов. Несмотря на то, что год был откровенно сложным, мы очень четко выстраивали свой бизнес вокруг помощи нашим клиентам», — пояснил Ведяхин.

Он напомнил, что Сбербанк в этом году продолжил активную работу с малым бизнесом, а также работу по госпрограммам, запустив даже такой инструмент как Конструктор госпрограмм. С его помощью предприятия могут в онлайн-режиме узнать, на какие программы господдержки они могут рассчитывать. Для этого достаточно ввести свой ИНН.

Бизнес и кредиты

Корпоративный кредитный портфель уже на конец ноября вырос более чем на 13% без учета валютной переоценки и составил 18,2 трлн руб. Так что по итогам года рост составит 13,5% без учета валютной переоценки, заявил первый зампред правления Сбербанка: «Мы по-прежнему занимаем треть (32,6%) российского рынка корпоративного кредитования».

Он напомнил, что основную долю в портфеле традиционно составляют компании нефтегазового сектора, металлургии и недвижимости. Но сейчас на фоне реформы долевого строительства по приросту портфеля в Сбербанке лидируют застройщики жилой недвижимости.

«Мы ожидаем, что портфель жилья в Сбере достигнет 3 трлн руб., увеличившись на 70%. Чтобы существенно сократить время получения финансирования застройщиками, в следующем году мы ставим задачу оцифровать процесс подачи заявки на финансирование строительства жилья, автоматизировать принятие решений по сделкам и подготовку кредитно-обеспечительной документации», - сказал Ведяхин, добавив, что Сбербанк оценивает состояние в большинстве отраслей как стабильное, предприятия чувствуют себя уверенно.

Цифровая трансформация – важный этап для бизнеса

В этом году для всех клиентов банка остро встал вопрос эффективности. А один из действенных инструментов ее повышения – внедрение цифровых технологий. Имея колоссальный опыт в цифровой трансформации бизнеса, Сбер совместно с крупным и средним бизнесом начал реализовывать проекты цифровой трансформации их бизнеса.

«Сейчас это важно, потому что если предприятие не цифровизуется, то, скорее всего, у него начнутся проблемы с развитием. Поэтому мы помогаем клиентам проходить цифровую трансформацию. Мы проводим клиента через все этапы, необходимые для трансформации: осознание идеи трансформации и ответ на вопрос «зачем», разработка цифровой стратегии, реинжиниринг процессов и апгрейд структуры компании и только после этого – выбор цифровых решений и партнеров – интеграторов и разработчиков. Мы можем закрыть все потребности клиентов как за счет сервисов Сбера и наших дочерних компаний, так и с помощью партнерской программы, которую развиваем с весны этого года. Сегодня более 540 компаний проходят с нами цифровую трансформацию по индивидуальным продуктовым решениям», - рассказал Ведяхин.

2023 год станет годом цифровых финансовых активов

2022 год стал годом прорыва цифровых финансовых активов: «Мы очень много говорили о ЦФА, особенно в конце года, я считаю, что 2023 год станет годом цифровых финансовых активов. Этим летом мы запустили собственную платформу по выпуску цифровых финансовых активов. Смарт-контракт для выпусков ЦФА В2В успешно работает, проводим сделки в пилотном режиме, продолжаем наращивать функционал.Сейчас платформа доступна для ограниченного числа пользователей, но уже в 2023 году к ней смогут подключиться не только все корпоративные, но и розничные клиенты банка. На днях мы объявляли о том, что на собственной блокчейн-платформе Сбера был запущен новый продукт «ЦФА на золото», — пояснил первый зампред.

И все же главное - клиенты

Многим клиентам в этом году пришлось несладко, но Сбер и тут доказал, что он может быть надежным партнером в любой ситуации.

«Как я уже говорил, в этом году многие наши клиенты оказались в сложной ситуации, у многих все логистические цепочки нарушились и бизнес просто встал. Особенно тяжело пришлось тем из них, кто брал кредит по плавающей ставке. Как вы помните, за короткое время ставка ЦБ выросла более чем вдвое, а вместе с ней – и нагрузка на таких заемщиков. Чтобы они смогли адаптироваться к ситуации, найти новых поставщиков и рынки сбыта, сохранить рабочие места мы помогали им находить выход из сложившейся ситуации. За 2022 год мы реструктурировали около 50 тысяч корпоративных кредитов на сумму 5 трлн рублей. Треть всех реструктуризаций пришлась на государственные программы, в частности на программу поддержки клиентов, кредитующихся по плавающей процентной ставке», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что также в банке шли навстречу нашим розничным клиентам, попавшим в этот год в непростую жизненную ситуацию.