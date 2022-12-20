Волатильность рубля: что делать частному инвестору

19-20 декабря рубль просел на российском валютном рынке: во вторник за доллар и евро давали уже более 69 и 73 рублей соответственно. В чем причина ослабления и как физлицам в таких условиях уберечь накопления от высокой инфляции и от рисков обесценения нацвалюты?

Кто виноват?

На самом деле в ослаблении рубля нет ничего удивительного. С конца февраля многие ведущие аналитики прогнозировали, что на фоне усиления геополитических рисков российская нацвалюта существенно ослабнет. Теперь эти риски наконец реализовались. Хотя в краткосрочной перспективе поддержку рублю окажет налоговый период, но на более длительном горизонте ожидается ослабление нацвалюты до 72–75 рублей за доллар и 75–80 за евро.

Текущее снижение стоимости рубля, по всей видимости, связано с тем, что на рынок вышел какой-то крупный игрок, который начал скупать валюту, взвинчивая на нее цены. Одна из возможных причин — необходимость в условиях усиления санкционных рисков поддержать экспортоориентированные компании, которым выгодно ослабление нацвалюты.

Еще одно объяснение может быть связано с применением бюджетного правила. Минфин мог запустить корректировку курса рубля для сокращения дефицита бюджета, прогноз которого ранее был ухудшен ведомством с 0,9% до 2% ВВП.

Наконец, резко ослабить российскую нацвалюту способно и так называемое «включение печатного станка». При этом ни Центробанк, ни финансовый блок правительства не делали заявлений об интервенциях или дополнительных вливаниях ликвидности в экономику. Однако в текущем году органы власти и даже публичные компании резко снизили полноту и прозрачность информации, которой они делятся с рынком, поэтому исключать, что вышеуказанные меры были приняты, нельзя.

Что делать?

Что предпринять в такой ситуации инвесторам, у которых имеются рублевые накопления? Еще до 2022 года многие действовали по схеме: купить устойчивую валюту (доллар, евро) и спрятать ее под подушку, разместить на валютном депозите в банке или купить американские либо европейские акции.

Однако сейчас ситуация резко изменилась. По оценке Банка России, активы 5 млн россиян на общую сумму около 320 млрд руб. были заблокированы после введения западных санкций. С другой стороны, дополнительные ограничения на вывод валюты были применены самим ЦБ РФ. Сейчас логично предположить, что, если падение рубля затянется, то эти меры вновь будут приняты. Как спасти свои сбережения в такой ситуации?

Для россиян, которые могут пройти строгий комплаенс-контроль и подтвердить источники получения средств, самым логичным решением является перевод валютных активов в банки либо инвестиционные компании из дружественных стран.

Где лучше?

Весной текущего года среди россиян уже наблюдался всплеск брокерского туризма. Граждане России открывали счета в Турции, ОАЭ, Армении, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Однако у всех перечисленных стран, кроме последней, есть ряд недостатков, которые значительно снижают их привлекательность для российских инвесторов.

Так, ОАЭ в марте была включена в так называемый «серый» список оффшоров международной организации FATF, что говорит о существенных нарушениях в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в «черный» - российского Минфина. Кроме того, в Эмиратах фактически нет русскоязычной поддержки, а для многих инвесторов и вкладчиков это важно.

Турция в последние два года борется с гиперинфляцией. Так, в январе 2022-го темпы роста цен составляли почти 50% г/г, а сейчас они разогнались почти до 70%. Соответственно, такую страну нельзя считать надежной при размещении в ней своих средств.

Если же говорить об Армении, то важно принимать во внимание значительные геополитические риски, включая неурегулированный территориальный конфликт с Азербайджаном. В Узбекистане и Киргизии достаточно высокие риски ограничения для движения капитала.

«Возможности за рубежом есть, но везде они разные. В последние месяцы стал популярен Казахстан, и это вполне объяснимо: у этой страны инвестиционный кредитный рейтинг, развитые банковская система и инвестиционная инфраструктура. В отличие от Узбекистана и Киргизии, в Казахстане нет рисков ограничения движения капитала, а в отличие от Турции и Бразилии, этот рынок предлагает неквалифицированным инвесторам доступ практически ко всем инструментам, за исключением деривативов. Геополитические и страновые риски ниже, чем, например, в Армении. Преимуществами Казахстана перед ОАЭ является более дешевое брокерское обслуживание и наличие техподдержки на русском языке», — рассказывал в конце сентября «Коммерсанту» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Казахстан действительно позволяет избежать ряда трудностей, имеющихся в других популярных среди частных инвесторов стран, и при этом располагает рядом важных преимуществ. Как отмечал эксперт, республика имеет хороший кредитный рейтинг (ВВВ), кроме того, сейчас в страну идет большой приток валюты из-за высоких сырьевых цен и миграции капиталов.

Страна располагает сильной и развитой банковской системой, а также инвестиционной инфраструктурой без валютных ограничений. В Казахстане работает специальная экономическая зона МФЦ «Астана», функционирующая по нормам английского права, то есть вкладчики и инвесторы надежно защищены с судебной точки зрения.

При этом вкладчикам и инвесторам доступна поддержка на русском языке. Наконец, что немаловажно, Казахстан сохраняет геополитический нейтралитет, поддерживая хорошие отношения и с Россией, и с США, и с Европой, и со странами Азии, в первую очередь с Китаем.

При выборе банка или брокера для работы в Казахстане необходимо учитывать два основных момента. Во-первых, желательно, чтобы это были сестринские организации, что позволит снизить брокерские комиссии. Во-вторых, будет разумным ориентироваться на выбор самих казахстанцев, который наглядно иллюстрирует рэнкинг активности Казахстанской фондовой биржи.

Времена меняются, но основные подходы к инвестированию остаются прежними. Сейчас, как и раньше, базовым правилом к составлению портфеля остается диверсификация, причем не только по активам, отраслям и юрисдикциям эмитентов, но и по инфраструктурным рискам. Поэтому необходимо обращать внимание не только на то, во что инвестор вкладывает деньги, но и где он это делает, и отдавать предпочтение наиболее надежным, защищенным от неприятных неожиданностей вариантам.