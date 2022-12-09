Шампуни, зубная паста и ракетницы: какие товары из «недружественных» стран подорожают

Кабмин России повысил ввозные пошлины до 35% на некоторые средства гигиены, бытовой химии и оружие из «недружественных» стран. Перед этим в Минпромторг с аналогичным предложением обращались отечественные производители — они заявляли, что такая мера станет зеркальным ответом западным компаниям, которые свернули свое производство в России и теперь ввозят готовую продукцию. Какие товары и бренды попали под заградительный сбор — в обзоре «Газеты.Ru».

Российское правительство установило ввозные пошлины на ряд товаров из «недружественных» стран. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 9 декабря на государственном портале правовой информации.

«Утвердить по 31 декабря 2023 г. включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», — говорится в документе.

Новые пошлины составляют 35%. Они установлены на 14 категорий товаров, среди которых есть шампуни, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты, моющие и чистящие средства, благовония, гладкоствольное и нарезное оружие, спортивные винтовки, сигнальные ракетницы и пистолеты, патроны для гладкоствольного оружия и части для них.

Как объяснили в Минпромторге, для всех этих видов товаров существуют отечественные аналоги, которые ничем не уступают зарубежным ни по качеству, ни по ассортименту. В ведомстве отметили, что на косметику и парфюмерию из недружественных стран, спрос на которые российские производители пока не могут удовлетворить, пошлины повышать на планируется.

«Порядка 60% от общего объема импорта указанной продукции поставляется в Россию из стран Европейского союза, тогда как объемы поставок из шести стран, для продукции из которых было принято решение ввести повышенную пошлину, не превышают 8-15% и охватывают узкий «нишевый» сегмент брендов, в основном в ценовой категории «премиум», — добавили в министерстве.

Постановление вступит в силу через пять дней с момента опубликования. Контроль за его исполнением возложен на Федеральную таможенную службу.

Список недружественных стран российский кабмин утвердил в начале марта в ответ на введенные против Москвы санкции. В перечень вошли все 27 стран — членов Евросоюза, Великобритания, Австралия, США, Канада, Норвегия, Швейцария, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина и Черногория. В июле список расширили за счет Багамских островов, и островов Гернси и Мэн, которые поддержали британские санкции. В октябре в перечень также добавили 11 британских территорий.

Ранее 9 декабря, еще до опубликования постановления правительства, «Известия» со ссылкой на источник в Минпромторге сообщали, что отечественные компании под эгидой «Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии» обратились в министерство с предложением ввести заградительные пошлины на дезодоранты, зубные пасты и средства для посуды из недружественных стран.

Речь идет о товарах, которые раньше производились на территории России, но после ухода западных компаний стали импортироваться в качестве готовой продукции. В частности местные производители предложили обложить дополнительной ввозной пошлиной продукцию брендов Gillette, Old Spice, Fairy, Oriflame, Colgate, Nivea. Сейчас попавшие по 35-процентную пошлину товары этих марок изготавливаются преимущественно в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польше.

В отраслевой ассоциации отметили, что подобные пошлины являются зеркальным ответом на введение западными странами сбора в 35% на российскую продукцию.

«Продукцию под западными брендами производили в РФ — у зарубежных компаний были арендованные мощности (то есть контрактное производство), на которых они изготавливали свою продукцию из импортного сырья. Но весной 2022 года вся логистика рухнула, поэтому изготовителям стало выгоднее ввозить в Россию уже готовые товары», — пояснили в «Национальном совете по парфюмерии, косметике и бытовой химии».

Минпромторг сообщал «Известиям», что мощности российских предприятий перекрывают импорт из предложенного перечня недружественных стран максимум в 62 раза в зависимости от позиции. Источник издания отмечал, что указанные в списке товары всех вышеназванных брендов после введения пошлины подорожают пропорционально ее величине.

Повышенные таможенные пошлины и запрет на ввоз товаров из западных стран Россия начала применять в качестве контрсанкций еще в 2015 году. Однако в этом году в ответ на новые пакеты ограничений Москва не стала расширять список товаров и продуктов питания, запрещенных к импорту на российскую территорию.