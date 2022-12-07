Три варианта: как Россия может ответить Западу на введение ценового потолка на нефть

В Кремле рассматривают три возможных ответа России на установленный западными странами потолок цен на российскую нефть, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь Путина заявил, что руководство страны рассматривает различные сценарии. Окончательное решение будет обнародовано. Тем временем эксперты прогнозируют, какой вариант скорее всего выберут власти.

Москва решает, как ответить G7 и ЕС на введение потолка цен на российскую нефть, импортируемую по морю, – есть три варианта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством.

«Первый вариант – полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку», – рассказали «Ведомостям» два источника, близких к кабмину.

Поясняется, что речь идет о конечном получателе. Если им является страна-участница G7, то поставка топлива будет блокироваться.

Второй вариант предусматривает, как отметили собеседники СМИ, «запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем».

Под третьим вариантом запрета подразумевается определение максимального дисконта на Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси) к эталонному сорту Brent. При попытке увеличить скидку, продажа будет запрещена.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о трех сценариях ответа России на введение потолка цен на нефть. По его словам, рассматриваются различные варианты, окончательное решение будет обнародовано.

Ответ России на ограничения Запада должен был обсуждаться во вторник, 6 декабря, на совещании у президента в присутствии представителей нефтяной отрасли, заявил один из источников «Ведомостей». Но пока ни один из вариантов не был одобрен, возможно, будут предложены альтернативы.

Другой собеседник издания заявил, что применение третьего варианта маловероятно.

Что касается первого и второго вариантов ответа Москвы, в них ничего нового нет, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк. Он утверждает, что принятие таких решений формализует ранние заявления представителей российской власти о том, что российские компании не станут экспортировать нефть в страны, поддерживающие потолок цен на топливо.

Третий вариант, по мнению Миронюка, не будет принят, так как фиксация максимального дисконта будет означать нерыночное отношение к определению цены на нефть в отношении «дружественных» стран-импортеров. Если дисконт определять по какой-либо формуле, то возникнут разногласия, которые приведут к сокращению объема экспортируемой нефти, добавил эксперт в комментарии «Ведомостям».

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев полагает, что наиболее вероятным ответом России на западные санкции станет второй вариант. По его словам, эта схема действий наиболее гибкая, она позволяет сохранить присутствие российской нефти на мировом рынке.

Эксперт отметил, что в налаживании таких цепочек поставок заинтересованы как потребители, так и производители. По его словам, это позволит предотвратить скачок цен на нефть в условиях зимнего отопительного сезона и высокой глобальной инфляции.

В то же время аналитик допускает, что в краткосрочной перспективе возможен некоторый всплеск цен на топливо из-за вероятного локального дефицита на рынке, пока не наладились поставки.

Старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин также полагает, что наиболее реалистичный второй вариант. Кроме того, о таком ответе уже предупреждали западных партнеров вице-премьер России Александр Новак и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

6 декабря Новак заявил, что введение «потолка» приведет к росту мировых цен на нефть. По его словам, Россия может сократить добычу топлива, но ненамного.

«Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей», – уверен он.

Новак рассказал, что Россия взаимодействует с более мелкими трейдерами и использует новые схемы страхования поставок нефти.

«Да, настали более сложные условия, но тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать, использовать новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки», – добавил он.

4 декабря, то есть накануне принятия Западом потолка цен на российскую нефть, Новак предупредил, что Россия будет поставлять свое топливо только тем странам, которые откажутся от западной инициативы.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», – подчеркнул вице-премьер.

В правительстве считают, что установление максимальной цены российской нефти – это нерыночный инструмент. Такие меры противоречат принципам Всемирной торговой организации, добавил Новак.

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что у России есть три варианта ответа на введение потолка цен на нефть из РФ в $60 за баррель.

Первый – «формализовать запрет на продажу нефти компаниям из Евросоюза, США, Канады и Австралии, которые поддержали ценовой потолок».

Кондратьев напомнил, что эти же страны ввели запрет на закупку нефти из России: «Их логика понятна – не дать бюджету России получать дополнительные нефтегазовые доходы».

По мнению экономиста, России предстоит решить, стоит ли поставлять топливо в Японию и Болгарию. «Они формально поддержали потолок. Но поставки нефти в Японию из-под ценового потолка были выведены странами G7. Болгария поддержала ценовой потолок как страна ЕС, при этом она выведена из-под санкций ЕС», – пояснил он ситуацию.

Согласно второму варианту развития событий, Москва может ограничить поставки чувствительного сырья и материалов, например, ядерного топлива, чтобы затруднить работу стран ЕС, США, Канады и Австралии на других энергетических рынках.

Третий вариант предполагает, что Россия может ввести ценовой потолок на поставки такого рода сырья выше уровня рынка.

Предельная стоимость на российскую нефть в $60 за баррель действует с 5 декабря. Такую меру сдерживания доходов России применили страны ЕС, G7, а также Австралия. Ограничения не распространяются на Венгрию, Болгарию, Словакию, Чехию и Хорватию. Россия, в свою очередь, переориентировала экспорт на рынки других стран. Крупнейшие экспортеры – Китай и Индия.

Западные страны также оставили за собой возможность корректировки ценового потолка в зависимости от развития ситуации. Коррекцию будут проводить каждые два месяца, начиная с января 2023 года. Показатель будет изменяться так, чтобы он был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals.