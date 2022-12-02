Начальство запрещает, а ФНС требует. Почему иностранные компании затянули ликвидацию филиалов

Уход многих иностранных компаний из России затягивается по нескольким причинам. Одна из них — головные офисы запрещают российским «дочкам» платить налоги в местный бюджет. А за это идут санкции от ФНС вплоть до уголовных дел против руководителей. Кроме того, ликвидация затягивается из-за выездных проверок налоговой.

Российские компании с иностранным участием, а также филиалы зарубежных фирм, которые пытаются ликвидировать свой бизнес в России, не могут уйти из-за трудностей при взаимодействии с ФНС. Об этом рассказали эксперты консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ, бывшая Deloitte), пишет РБК.

Затягивание ликвидации началось еще до новой волны антироссийских санкций и массового ухода иностранного бизнеса из России. Однако события последних девяти месяцев усугубили тенденцию.

Одна из ключевых проблем: головные офисы компаний за границей запрещают «дочкам» платить налоги в российский бюджет. При этом эксперты ДРТ подчеркивают — это самостоятельное решение, как минимум, американских компаний, поскольку США разрешили подконтрольным американцам компаниям платить налоги в России до марта 2023 года, несмотря на санкции.

Даже если иностранная компания или ее российский филиал объявили о ликвидации, с них не снимается обязанность выплачивать налоги. При этом за уклонение или непредоставление налоговой декларации руководству фирм грозит наказание, в том числе и уголовное.

Эксперты сообщили, что под угрозой штрафов и уголовных дел оказались многие компании, объявившие об уходе из России и ликвидации бизнеса, однако не назвали конкретных юрлиц. По мнению аналитиков, подобные ситуации для зарубежных фирм стали вынужденными: они оказались между противоречащих друг другу указаний из материнской компании и требований российского законодательства.

«Мы получали многочисленные запросы от иностранных клиентов: что будет, если они перестанут платить налоги и подавать декларации», — рассказал партнер ДРТ, руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков.

Ирина Барчук из ДРТ назвала наиболее безболезненный способ выйти из проблемной ситуации. Для этого иностранной компании необходимо продолжать подавать корректные отчетность и декларации. Тогда ФНС сможет самостоятельно взыскать средства со счетов компании по ст.46 Налогового кодекса РФ. Таким образом юрлицо обойдет запрет заграничного головного офиса на уплату налогов в российский бюджет.

Если декларацию не подавать, то придется заплатить сразу два штрафа: за неуплату налогов и несдачу отчетности. А руководителям местных филиалов в таком случае грозит административная и уголовная ответственность в зависимости от суммы налоговой недоимки.

По словам Барчук, еще одной причиной, по которой иностранцы не могут в срок ликвидировать свои российские филиалы (по закону на это отводится год), стали выездные проверки ФНС. Сейчас в России действует мораторий Минфина на плановые проверки бизнеса, продленный еще с пандемии. Однако на выездные проверки налоговой он не распространяется.

Проблема в том, что компания не может быть ликвидирована, если в ней идет выездная проверка ФНС — нужно дожидаться ее завершения и соответствующего решения. А это может занять многие месяцы. Поэтому юрлицам советуют после начала такой проверки сразу же подавать заявление на прекращение ликвидации — потому что повторно процедура может быть начата только через полгода.

Партнер юридической компании Orchards Юрий Аксенов рассказал, что выездная проверка налоговой — стандартная практика для объявившей о ликвидации иностранной компании, которая до этого вела активную хозяйственную деятельность. «В современных условиях мероприятия налогового контроля могут быть де-факто направлены на защиту не только бюджетных интересов, но также работников и контрагентов ликвидируемого лица», — пояснил Аксенов.

В итоге эксперты резюмировали, что сейчас в России очень много компаний и филиалов иностранных юрлиц, находящихся в процессе ликвидации. ФНС заинтересована, чтобы перед уходом все они выплатили налоговые задолженности. Поэтому для облегчения ухода этим фирмам следует самостоятельно инициировать выплату.

По данным Роструда на сентябрь 2022 года, с марта по июль около 3000 иностранных компаний объявили о ликвидации своего бизнеса в России или временном прекращении деятельности. Эксперты сообщали, что многие из них уходят формально — передают активы местному менеджменту, продолжают предлагать товары и услуги под другими брендами.

Президент Владимир Путин 1 декабря сообщил, что компании, которые на фоне вводимых против России санкций, уходят из страны и продают свой бизнес, хотят позднее вернуться на российский рынок.

«Кто-то уходит, передавая менеджменту за один доллар многомиллиардное или многомиллионное имущество явно с надеждой вернуться, заключив сейфовые соглашения», — сказал глава государства.