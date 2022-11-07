Металлурги поднимают мониторинг на новую высоту. Что они хотят контролировать с дронов?

Инновации призваны делать работу промышленных компаний более эффективной и безопасной. Для «Норникеля», который работает в сложнейших условиях Крайнего Севера, это особенно важно. Сейчас компания тестирует перспективные технологии мониторинга с помощью беспилотников.

Работа для робота

Для крупных производственных компаний залогом развития сегодня стали автоматизация и роботизация. Передовые технологии позволяют повышать эффективность производственных процессов, снижать издержки, повышать уровень промышленной безопасности.

«Для такого гиганта как «Норникель» особое значение имеет система контроля, которая будет эффективно действовать на огромных пространствах, которые занимают его предприятия. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в качестве инструмента мониторинга стали очевидным решением. С их помощью можно упростить людям работу в области инспекции активов — особенно в случаях протяженных, крупноплощадных или труднодоступных объектов. Еще как любой крупной компании «Норникелю» приходится много строить и производственных площадок, и разнообразной инфраструктуры. Причем строить в зоне вечной мерзлоты на Крайнем Севере не менее сложно, чем добывать ресурсы, поэтому и тут нужен эффективный контроль за ходом работ», — рассказал директор департамента инновационного развития Игорь Кустарин.

Работа над технологиями мониторинга в области строительства в «Норникеле» даже выделена в отдельное направление деятельности департамента инновационного развития.

База для решений

Для чего нужны беспилотники, всем известно: для сбора разных типов данных. Такие аппараты могут фотографировать, вести видеозапись, тепловизионную и лазерную съемку. Эти возможности БПЛА широко используются на строительных площадках и промышленных объектах.

Но в «Норникеле» видят за беспилотниками более широкую перспективу. Металлургический гигант делает ставку не просто на «железо», которого на рынке много, а на программное обеспечение, которое способно оперативно обрабатывать и анализировать полученные данные.

«Любой может запустить беспилотник и получить гигабайты данных, — поясняет руководитель направления развития бизнеса в области строительных технологий «Норникеля» Дмитрий Изотов. — Но что делать с этим дальше? Вся хитрость в том, чтобы получить результат, на базе которого можно принять оптимальное решение. Преимущество нашей инновационной технологии состоит в том, что данные, собранные БПЛА, передаются на сервер заказчика, где обрабатываются программой с использованием передовых алгоритмов машинного обучения».

В результате существенно упрощается и частично автоматизируется процесс обнаружения различных дефектов и аномалий промышленной инфраструктуры, таких как повреждения, течи, отклонения. Или же «Норникель» как заказчик на выходе получает 3D-модель местности, которую можно сравнивать во времени, сравнивать с проектной документацией, и благодаря этому осуществлять контроль прогресса работ нулевого цикла».

close 100% Сравнение цифровой модели хвостохранилища между двумя датами для определения изменений объемов уложенных хвостов твердой фазы в прибрежных зонах (режим отображения рельефа местности) пресс-служба «Норникеля»

Оперативное предоставление актуальных данных с высокой степенью точности о ходе строительных работ и о состоянии промышленных объектов позволяет вести мониторинг быстрее, точнее и дешевле. Это помогает повысить уровень промышленной безопасности объектов и снизить затраты предприятия на проведение ремонтов за счет своевременного обнаружения критических аномалий.

Строительный контроль

Инвестиции «Норникеля» в разработку инновационных способов мониторинга для своих нужд уже начинают приносить отдачу. Несколько перспективных технологий для мониторинга строительно-монтажных работ с помощью дронов сейчас тестируют в полевых условиях.

Практика показывает, что возможности беспилотников несравненны для мониторинга протяженной и крупноплощадной стройки на стадии земляных работ.

«В это время на объекте производится, в основном, две операции – выемка и насыпь — объясняет главный менеджер департамента инновационного развития «Норникеля» Денис Шурка. — И тут обычно возникают споры с подрядчиками: столько ли они выкопали и засыпали, сколько указано в отчетных документах. Миллиметровой точности картинки здесь не требуется, нужно просто быстро снимать текущую информацию.

БПЛА пролетают над объектом, снимают его и на базе собранных данных с привязкой к координатам строится 3D-модель местности. Состояние этой модели можно сравнивать между различными датами съемок и за счет этой разницы оценивать физические объемы строительных работ на конкретной площадке».

close 100% Измерение объемов отсыпки верховой дамбы в режиме просмотра участка местности за различные даты пресс-служба «Норникеля»

Летучие инспекторы

Сейчас «Норникель» тестирует, как БПЛА справляется с мониторингом дымовых труб, линий электропередач (ЛЭП), а также трубопроводов. Например, в части хвостохранилищ беспилотники помогают оперативно отслеживать как идет распределение потока «хвостов» — отходов добычи и обогащения полезных ископаемых.

«С помощью беспилотников можно оценивать температуру, проводить измерения площади и объемов уложения твердой фазы хвостов, а также контролировать процесс рихтовки, выравнивания, переподъема дамб и прочих гидротехнических сооружений, — поясняет заместитель главного инженера Талнахской обогатительной фабрики Дмитрий Чикильдин. — Использование дронов для съемки объектов, занимающих таких обширные площади как хвостохранилище, высвобождает время сотрудников компании для выполнения аналитических задач. Кроме того, информация о распределении потока хвостов позволяет более эффективно регулировать их намыв и складирование, упрощая формирование правильного угла откоса дамбы».

Эта технология в перспективе позволит повысить промышленную и экологическую безопасность при эксплуатации гидротехнических сооружений, отмечает Дмитрий Чикильдин. По его словам, благодаря оперативному доступу к данным о состоянии объекта можно будет быстрее реагировать на потенциально опасные ситуации и более тщательно планировать ремонтные, строительные и прочие работы.

В ходе пилотных проектов проверяют, насколько рационально использование БПЛА для тех или иных объектов, оценивают качество получаемых данных и скорость их предоставления, удобно ли сотрудникам компании работать на такой платформе.