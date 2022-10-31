Шесть причин устроиться в Сбер

Согласно соцопросам, россияне называют идеальными компании с достойной заработной платой, хорошими условиями для карьерного роста и сбалансированным соцпакетом. Одним из таких ярких работодателей является Сбер. «Газета.Ru» выяснила, что же скрывается «под капотом» у одной из крупнейших в России компаний?

Оклад стремится к росту

Итак, во-первых, в Сбербанке постоянно следят за динамикой рынка труда и руководствуются при определении вилки зарплат объективными данными по той или иной профессии, региону, и других характеристикам кандидата на занимаемую позицию.

Во-вторых, компания регулярно пересматривает заработную плату — например, в июле 2021 и 2022 года сотрудникам повышали размер окладов.

В 2022 году, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, пересмотр зарплат составил в среднем 8,5%.

Также за достижения и успешные результаты работы сотрудник может рассчитывать на получение премии.

Бонусы для своих

В-третьих, за счет того, что в группу Сбера входят различные компании, сотрудники получают скидки на популярные сервисы. Например, каждый новый сотрудник при оформлении на работу получает подписку СберПрайм+, которая позволяет переводить деньги клиентам Сбербанка без комиссии, получать бесплатную доставку лекарств из Еаптеки и повышенный кэшбек бонусами на оплату услуг АЗС, транспорта, кафе и ресторанов.

В-четвертых, в Сбербанке приветствуют развитие сотрудников — помимо продвижения по карьерной лестнице работник может попробовать себя в новой профессиональной роли. Для этого в банке работает Школа новых профессий, в ней можно учиться на Java Developer, Data Scientist, Data Engineer и Data Analyst, открыты программы обучения Agile, дизайну и работе с клиентами. По результатам обучения сотрудник может продолжить работу в новой роли.

Также в банке налажена система наставничества и преемничества, каждый сотрудник может развиваться по своему индивидуальному карьерному треку, получать обратную связь от руководителя и «прокачивать» скиллы.

Непрерывность обучения — залог профессионального роста, поэтому в Сбере есть корпоративный университет, в котором, в том числе, обучаются сотрудники компании.

Им доступны более 500 образовательных решений СберУниверситета, направленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков.

Ежегодно более 33 000 сотрудников учатся на программах очно и более 100 000 — онлайн.

Всегда на подстраховке

В-пятых, с первого рабочего дня Сбербанк обеспечивает добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая и тяжелых заболеваний.

Медицинская страховка дает возможность получать лечение в лучших поликлиниках города, вызвать врача на дом и скорую медпомощь, включает плановую и экстренную госпитализацию в профильные стационары, телемедицину, поддержку психологов и профилактический скрининг. В программу ДМС входит также лечение критических заболеваний для сотрудников в регионах, которая позволяет организовать лечение тяжелых заболеваний, которые не входят в программу ДМС и требуют срочного медицинского вмешательства: онкология, реконструктивно-восстановительное лечение, сахарный диабет и т.д.

Можно и на удаленку

В-шестых, помимо стандартного соцпакета в банке созданы все условия для полноценного труда и отдыха: в течение 90 дней в году сотрудник может работать удаленно из любого региона России, заниматься спортом со скидками в крупнейших сетях фитнес-центров, волонтерить, участвовать в онлайн-встречах с известными специалистами по развитию семейно-родительских отношений.

Все это явилось причиной того, что по итогам прошлого года Сбербанк стал лучшим работодателем России по версии HeadHunter — крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в стране.

Сбер предлагает всем, кто желает стать частью самого сильного бренда страны и считает условия работы в компании привлекательными для себя, переходить по ссылке, голосовать и смело отправлять резюме.