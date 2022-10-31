В небо без страха. Как в «Аэрофлоте» работают над безопасностью полетов

Безопасность полетов в современной авиации зависит от многих факторов, но прежде всего - от уровня технического совершенства летательных аппаратов и подготовленности и исполнительности летного и наземного персонала, от безошибочности их действий. И если с самолетами все давно более-менее понятно даже далеким от авиации пассажирам, то процессы подготовки летных и кабинных экипажей к различным внештатным ситуациям и работа служебных собак по предотвращению терактов всегда оставались внутренней «кухней» авиакомпаний, которые неохотно делились своими «секретными рецептами». Корреспонденту и съемочной группе «Газеты.Ru» удалось посетить «закрытые» объекты «Аэрофлота» - самый крупный в Европе тренажерный центр и уникальную кинологическую службу.

АСП «Вода-Суша»

В учебно-тренажерном центре по аварийно-спасательной подготовке АСП «Вода-Суша» летные и кабинные экипажи обучаются работе в экстремальных ситуациях начинающие и повышающие квалификацию бортпроводники и пилоты не только из «Аэрофлота», но и из других российских и зарубежных авиакомпаний. Обучение начинается с теоретических занятий, а затем навыки обязательно отрабатываются на тренажерах и доводятся до автоматизма. В центре также проходят тренировки по взаимодействию кабинных экипажей с летным при аварийных процедурах, связанных с разгерметизацией, пожаром, ухудшением самочувствия членов экипажа или пассажиров.

Тренажерный комплекс

В ангарах тренажерного комплекса ПАО «Аэрофлот» установлены семь полнопилотажных тренажеров самых современных типов самолетов, на которых летает «Аэрофлот»: Airbus A320, Superjet-100, Boeing-737, Airbus A320, Airbus A330, Airbus А350 и МС-21. Тренировка на этих тренажерах очень близка к реальной. Востребованность центра очень большая, поэтому он работает круглосуточно, без выходных и праздников.

Счет на секунды

Наблюдаем за тренировкой по эвакуации пассажиров по надувным трапам, узнаем, что съезжать надо сидя, выставив кулаки вперед, а встречающая внизу стюардесса должна подхватить вас за руки и выдернуть с трапа, чтобы освободить место следующему пассажиру.

Бортпроводники демонстрируют очень слаженную работу, счет идет на секунды, и за каждой потенциально - человеческая жизнь. Но инструктор не доволен результатом, и после обсуждения ошибок эвакуация повторяется. И так до полного автоматизма. А нам слова о поведении в экстренных случаях, которые мы часто пропускаем мимо ушей в салоне самолета, перестали казаться пустыми.

При этом, отмечаем что и обучающиеся, и инструктор не только сосредоточены, но и радостно возбуждены процессом. Чувствуется, что, не смотря на кажущуюся монотонность, эта работа им очень нравится.

Соседнее помещение - бассейн, где учат выживать в случаях аварийной посадки на воду. Размером он 22 на 24 метра, глубиной - 2,8 метра, так что почувствовать дно ногами практически невозможно. Кроме того, эффект тропического дождя, когда спасательный плот стремительно наполняется водой, делает тренировки максимально приближенными к условиям реальной авиакатастрофы, когда экипажу необходимо срочно эвакуировать пассажиров на воду. А среди них могут быть и грудные дети, и не способные самостоятельно передвигаться инвалиды. Поэтому на тренировках всей команде необходимо быть предельно собранной и четкой, справляясь с создаваемыми помехами и спасая жизнь условных пассажиров.

С гордостью отмечаем, что ни в одной европейской авиакомпании такой тренировочной площадки нет. Например, глубина тренировочного бассейна «British Airways» всего 1,6 метра, что позволяет отталкиваться от дна, а в открытом океане это по понятным причинам невозможно.

Эффект присутствия

Передвигаемся в соседний корпус тренажерного центра, где обучаются и повышают квалификацию пилоты. Здесь также представлены все типы воздушных судов, находящихся на эксплуатации в Аэрофлоте. Каждый из тренажеров стоит от 11 до 16 миллионов долларов, и это полная имитация кабины самолета, все от винтика до кнопочки, как в настоящем авиалайнере. При этом инструктор может моделировать самые различные ситуации, разнообразную погоду и любые отказы в работе системы. Благодаря 3D-технологиям тренажеры имитируют большинство существующих аэропортов мира с точностью до мелочей.

Мы выбрали знакомый нам аэропорт Адлера, и при помощи инструктора взлетели, полноценно ощутив эффект реального присутствия, когда пейзажи под нами отражались в мелких деталях, вплоть до кустарников.

Подготовленный на таком тренажере пилот не только досконально знает все системы самолета и способен справляться с любой сложной ситуацией, но и знаком с навигацией конкретных аэродромов. Все тренажеры в центре сертифицированы по уровню D, а это самый высокий и реалистичный уровень имитации полета.

Заместитель начальника отдела авиационных тренажеров «Аэрофлота» Артем Воропаев уверил нас, что благодаря высокопрофессиональному техническому персоналу центра, «любой вид неисправности, дефекты, любые проблемы - решаемы».

Уникальные шалайки

Аэрофлот - единственная авиакомпания, имеющая свою кинологическую службу, обычно работой с собаками занимаются аэропорты или госструктуры. Отдел кинологического мониторинга в авиакомпании появился в 2001 году для предотвращения терактов в аэропортах и в небе. Уникальность его еще в том, что в качестве основного биодетектора здесь используются необычные собаки - шалайки. Это породная группа, автором которой является Клим Сулимов, гибрид шакала и оленегонной лайки.

Ее выбрали, поскольку традиционные служебные собаки имели крупные габариты и могли проявлять агрессию по отношению к пассажирам. Начальник отдела кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасности «Аэрофлота» Елена Батаева рассказала нам, что первые собаки этой породной группы оказались очень пугливыми, потому что были предназначены не для служебного использования, а для криминалистической даррологии, то есть лабораторной работы.

Но за двадцать лет селекции и при правильно организованной системе дрессировки появились милейшие разномастные особи, обладающие уникальным нюхом, абсолютно не агрессивные к пассажирам, способные, благодаря маленьким габаритам, спокойно пройти под пассажирскими креслами и проникнуть в любой закуток. По словам Елены Батаевой, экстерьер здесь не важен, а выбраковывались агрессивные и крупногабаритные особи.

Сейчас работает пятое поколение этих собак, и даже семимесячные щенки, как мы смогли убедиться, уже находят взрывчатые вещества по запаху. Кроме того, по словам Елены Батаевой, шалайки приучены выполнять команды любого инструктора, что очень важно в условиях круглосуточного дежурства в аэропортах и частой сменяемости кинологов.

Собаки достойно несут службу в залах общего доступа, в терминалах, на багажных лентах, в зале комплектации багажа, при необходимости обследуют самолеты, участвуют в досмотре на КПП персонала аэропорта и компании. Причем, нам рассказали, что поводок им нужен не для того, чтобы заставить их работать, а чтобы увести с работы, уж очень им нравится искать взрывчатые вещества. Поэтому меняют шалаек, когда они устают физически.

Прогуливаясь по кинологическому центру, стали свидетелями громкой переклички этой разношерстной мелкой милоты. «Собаки очень разговорчивые, три раза в день они устраивают вот такие концерты, поскольку животные стайные, им необходимо друг с другом общаться», — пояснила главный кинолог «Аэрофлота».

В конце нашей богатой впечатлениями экскурсии по «закрытым» объектам «Аэрофлота» вспомнились слова Асии Лапиной, инструктора-проводника ПАО «Аэрофлот»: «У нас в авиации ты живешь и горишь этим, других людей здесь просто нет». Мы других и не встретили.