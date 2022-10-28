«Политика полностью уничтожила экономику»: глава «Роснефти» Игорь Сечин на Веронском форуме

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин представил ключевой доклад «Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы» на специальной сессии XV Веронского Евразийского экономического форума. Он констатировал конец «эпохи изобилия» и начало кризиса глобализации, назвал Европу, «первоочередной жертвой американской политики», нацеленной лишь на то, чтобы максимально продлить период собственной гегемонии. О чем еще говорил глава нефтяной компании – в материале «Газеты.Ru».

Глобальные сырьевые и энергетические рынки нагляднее всего отражают происходящие в мире геополитические перемены. Они происходят стремительно: на что раньше требовались годы и даже десятилетия, сегодня происходит на глазах, буквально в режиме реального времени. Какова новая реальность, складывающаяся в результате этих процессов? Как будут выглядеть эти рынки в перспективе? Эти и другие острые вопросы обсуждали вчера на специальной сессии «Новая реальность сырьевых и энергетических рынков» XV Веронского Евразийского экономического форума, проходящего в столице Азербайджана Баку.

В работе сессии помимо главы «Роснефти», приняли участие президент SOCAR Равшан Наджаф, министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Ганбаатар Жамбал, президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, главный исполнительный директор ONGC Videsh Раджарши Гупта, президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди.

В своем докладе Игорь Сечин также рассказал о производственных успехах компании: старте крупного газового проекта Харампур, который был запущен точно в срок невзирая на отсутствие финансирования со стороны партнера – британской BP, и существенном увеличении запасов нефти на флагманском проекте Компании – «Восток Ойл».

Теневой акционер «Роснефти»

Нефть и газ остаются основным источником энергии в мире, надежно обеспечивая более 50% мирового спроса. В то же время, огромные инвестиции в возобновляемую энергетику, размер которых за последние 7 лет превысил 2,6 трлн. долларов, не принесли результата: доля возобновляемых источников за этот же период выросла лишь на 3 процентных пункта. Здесь кроется причина недоинвестирования в традиционную энергетику и текущего состояния мирового энергорынка. Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов, приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру.

Главный исполнительный директор ONGC Videsh Раджарши Гупта согласился с прогнозом главы «Роснефти» о том, что в ближайшие десятилетия углеводородное топливо сохранит лидирующие позиции в мировом энергетическом балансе. «Предстоящее десятилетие будут десятилетиями газа. Нефть продолжит играть важную роль, это безусловно. Наша компания, сейчас ищет новые источники, мы создаем новые активы в различных странах, с тем чтобы и газ, и нефть были в одинаковой степени доступны всем гражданам Индии», – сказал Гупта.

Недостаточные объемы геологоразведки зачастую уже не обеспечивают даже их простое восполнение. По прогнозу JPMorgan, при сохранении текущих инвестиционных трендов, мировой дефицит энергии, наблюдаемый в 2022 году, к 2030 году вырастет в 7 раз. Для ликвидации этого дефицита, необходимо ежегодно увеличивать инвестиции в традиционную энергетику в среднем на 100 млрд. долларов до 2030 года, в том числе в нефтяную отрасль – на 44 млрд. долларов.

При этом, как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, ведущие европейские энергетические компании под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль. Например, Shell заявила о полном прекращении геологоразведки в новых бассейнах к 2025 году, а Eni намерена довести долю газа в добыче до 60% 2030 году и до 90% к 2040 году, сокращая добычу нефти. С другой стороны, «многие мейджоры, включая BP, позиционировавшие себя ранее как лидеры зеленой трансформации, резко изменили свой подход»,- сказал Игорь Сечин. Он напомнил, что уже сегодня BP не просто заявляет о возврате интереса к добыче на сланцевых месторождениях США и шельфе Северного моря, а уже приступила к инвестициям на шельфе по проектам Аллиргин и Ворлих, которые в общей сложности содержат по оценкам геологов около 7 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте.

«В качестве ремарки хотел бы проинформировать уважаемых коллег о том, что, несмотря на яркие заявления совета директоров BP от 27 февраля текущего года о принятом решение прекратить участие в акционерном капитале «Роснефти», это свое решение компания не выполнила. И, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться «теневым» акционером, – подчеркнул Игорь Сечин. – Не участвует в работе органов управления компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды». Про его словам, полагающиеся BP за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере 700 миллионов долларов перечислены на открытые для них счета.

Между тем продолжается успешная реализация совместных с BP проектов. Например, в сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от партнера, «Роснефть» точно в запланированный срок запустила в эксплуатацию крупный газовый проект Харампур, который позволил увеличить добычу Компании на 11 млрд. куб. метров в год. Игорь Сечин напомнил, что доходы BP от участия в акционерном капитале и совместных предприятиях с «Роснефтью» составили 37 млрд. долларов при общем объеме денежных инвестиций порядка 10 млрд. долларов. «Это отличная компенсация на вложенный капитал»,- добавил глава «Роснефти».

Кто виноват в энергокризисе

В ходе доклада Игорь Сечин отметил, что политика полностью уничтожила экономику, и энергетический рынок – наиболее яркая тому иллюстрация. «Достигшее кульминации санкционное давление уже вылилось в диверсионную деятельность - в то, что произошло с европейской газотранспортной системой – Северным потоком, – подчеркнул глава «Роснефти». – Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил. Высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной».

По его мнению, введение потолков цен на российскую нефть – это покушение на основы суверенитета. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что «правильным» странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем «неправильным». При этом Самих США никакие ограничения не касаются, хотя в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняют Штаты в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе – то есть на проблемах своих союзников.

«Санкции – это разрушение основ корпоративного права. Произвольное неправовое изъятие активов у назначенных подсанкционных компаний, физических лиц и целых стран, по сути, есть отмена неприкосновенности частной собственности. Подрыв основ правовой и судебной системы в результате отмены независимости суда, – возмущается Игорь Сечин. – Циркулярные письма Белого дома и Еврокомиссии без изменения воспроизводятся в виде судебных решений. Цинизм дошел до такой степени, когда лица, внесенные в санкционные списки теперь лишены права на защиту с помощью адвокатов».

Про мнению главы «Роснефти», причина нынешнего искусственно созданного энергокризиса - не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль вследствие безответственной и авантюристической политики ускоренного «зеленого» перехода и дальнейших антироссийских санкций в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом.

«Политика администрации Байдена в отношении ископаемого топлива и ее публичные заявления не способствуют формированию благоприятной инвестиционной среды, – отметил Игорь Сечин. – Она решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели (если учесть, что выборы в Конгресс США – 8 ноября). К этому относятся попытки уговорить Саудовскую Аравию хотя бы отложить оглашение этого решения до выборов в Конгресс США».

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в своем выступлении поддержал оценку ситуации на мировом энергорынке, данную Игорем Сечиным: «Политизация нефтяных и газовых рынков через механизмы санкций формирует сразу несколько опасных трендов. Результатом искусственного расщепления мирового рынка нефти, о чем говорил Игорь Иванович, на условно рыночный и подсанкционный сегменты, станет снижение эффективности ценообразования, рост издержек на compliance и логистику, как следствие, возрастает неопределенность и волатильность цен».

Падение Олимпа

Отдельно Игорь Сечин остановился на вопросе слабеющей роли США и ее влиянии на мировую экономику. «Все мы понимаем, что «похищение», а, по сути, экономическое убийство Европы – это лишь попытка максимально продлить период американской гегемонии, – сказал глава «Роснефти». – Однако новый исторический этап неизбежно наступит и будет связан с развитием трансграничных коридоров, реализацией крупных инфраструктурных и промышленных совместных проектов, повышением роли регионов в мировой экономике. Евразия станет новой зоной роста».

Инвестиционный дефицит, связанный с проблемами зеленого перехода и вторичные санкции на корпоративном уровне способствуют акценту на укрепление региональных связей. Все больший акцент делается на усиление кооперации между растущими рынками. Страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки, Африки все больше ориентируются на укрепление связей, координацию с Россией, Китаем и Индией. Сегодня важно - как можно быстрее перейти к экономическому взаимодействию без оглядки на «недружественные» финансовые центры, для участников этих процессов. В приоритете организация клиринговых расчетов, к которым могли бы присоединиться затем другие заинтересованные страны (ЕАЭС, ШОС, БРИКС).

«Хочу выразить уважение взвешенной, свободной от политической конъюнктуры, позиции Саудовской Аравии, основанной на объективном анализе баланса спроса и предложения и обеспечении стабильности мирового рынка нефти, – подчеркнул Игорь Сечин. – Тот ресурс, который США получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты, возможность влиять на миллиарды населения земли за счет контроля над глобальной сетью, благодаря чему они уверовали в свое всемогущество, этот ресурс заканчивается. Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России».

В этой связи он отметил позицию руководства КНР, которое спокойно и открыто, без ложных предпосылок, излагает свое видение, даже по самым сложным вопросам, таким как, например, проблема Тайваня. На ставшем уже историческим XX съезде КПК были определены главные приоритеты развития: укрепление национальной безопасности, социальная устойчивость и технологический суверенитет. Все решения съезда отличаются стратегическим характером, глубокой продуманностью, интегральным подходом. Уверен, что их реализация обеспечит новый уровень развития Китая по всем направлениям.

Еще раз в докладе была поднята тема европейских государств. «Первоочередной жертвой американской политики стала потерявшая свою субъектность Европа, у которой пропала возможность диверсификации поставок энергоресурсов, – отметил глава российской компании. – Как результат, отток капитала и промышленных предприятий, перенаправляющих деятельность в США, где условия более предпочтительные». По его словам, отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 миллионов рабочих мест.

При этом Соединенные Штаты продолжают эксплуатировать свой финансовый ресурс, но эффективность неуклонно снижается. На сегодня эффективно пользоваться этим ресурсом, включая манипулирование долларом им лучше всего удается по отношению к своим союзникам. Например, сегодня от политики ФРС больше всего страдают йена, фунт и евро.

Недооцененная Россия

«Идея «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, – уверен Игорь Сечин. – Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались Западом. 2% мирового ВВП – это миф. Если считать не по курсу, а по паритету покупательской способности, то это уже 4-5%. А что если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран, в Америке это - до 70% ВВП… Услуги – полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья – до 15%».

Приняв стратегическое решение о «развороте на Восток», Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР. С развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 миллионов тонн в 2021 году. «Восток Ойл» позволит более чем удвоить поставки нефти на растущий рынок Юго-Восточной Азии, в первую очередь партнерам в Китае и Индии, и обеспечит надежные и гарантированные поставки энергии для растущих экономик всех стран Азии.

«Мы стремимся к взаимовыгодному партнерству по всей цепочке поставок от добычи до продаж топлива конечным потребителям. «Восток Ойл» обеспечит долгосрочную стабильность рынка нефти и сократит волатильность цен, предотвращая не выгодные никому взлеты стоимости энергоресурсов»,- резюмировал глава «Роснефти» и пригласил «наших друзей, в том числе Socar» к сотрудничеству.

В ответ президент Socar Ровшан Наджаф отметил, что видит в российских энергокомпаниях надежных партнеров и компания готова продолжать сотрудничество. «В заключении я хотел бы сказать, что с нашими партнерами, и особенно с российскими компаниями, мы готовы сотрудничать. Мы видим взаимную прибыль и взаимную выгоду», — сказал Наджаф.

«Наше сотрудничество с российской компанией «Роснефть», которая является ключевым поставщиком нефтепродуктов в нашу страну, является долгосрочным и, мы уверены, принесет много положительных результатов»,- сказал министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Жамбалын Ганбаатар. – Монголия поддерживает предложенное Россией «Большое Евразийское партнерство», инициативу Китая «Один пояс - один путь», и стремится воплотить их в жизнь, отметил Жамбалын Ганбаатар. «В этом контексте в 2020 году наш парламент утвердил долгосрочную стратегию развития «Видение - 2050» в едином русле с планами соседних стран и в соответствии с вопросами регионального сотрудничества, а также нашими общими тенденциями развития», – добавил он.

«Наша страна является крупнейшим в мире рынком и для производителей энергоресурсов может стать тем самым партнером, который необходим в столь сложную эпоху», - также отметил исполнительный директор ONGC Videsh Раджарши Гупта. По его мнению, кооперация стран Евразийского пространства, где сосредоточены огромные энергетические ресурсы, должна сыграть особую роль в новом мировом порядке. «И нефтяной, газовый сектор в ближайшее время будет страдать от волатильности цен. Но для конечного потребителя очень важна стабильность, – сказал Гупта. – Поэтому необходимо консолидировать рынки и модели бизнеса. Мы должны учитывать новые энергетические реалии».