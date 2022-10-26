Пустой бак. Банкротство «Тверьнефтепродукта» угрожает топливной безопасности

За банкротством в 2019 году небольшого оператора заправочных карт «Терминал Сервис» последовали события, которые могут серьезным образом повлиять на весь российский топливный рынок, неся в себе угрозу национальной безопасности. Причина, как утверждают сами участники рыка, профильные эксперты и даже депутаты Госдумы, «в пороках корпоративного законодательства», когда субсидиарная ответственность никакой разумностью не ограничена, а само банкротство выглядит как уничтожение бизнеса. При этом должник в результате банкротства обогащается, а истец получает средства, которые смог бы заработать не ранее чем за 1000 лет. На лицо несопоставимость. Подробности запутанного дела, пострадавшими в котором оказались сбытовые «дочки» крупнейших российских нефтяных компаний – в материале «Газеты.Ru».

На днях стало известно, что по заявлениям ООО «Тверьнефтепродукт» и ООО «Татнефть-АЗС-Запад» в Сургуте и Республике Татарстан соответственно, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) были возбуждены уголовные дела на неустановленную группу лиц из числа сотрудников «Виакард», «РКК-Капитал» и «Рустам Курмаев и партнеры». Следственные органы считают, что под видом инициированного арбитражного процесса происходит попытка хищения денежных средств в особо крупном размере — именно такая формулировка содержится в постановлении о возбуждении дела, связанного с рынком поставщиков топлива.

Надуманные требования

История берет начало в 2016 году, когда ООО «Виакард», со штатом из 2 человек и среднегодовым доходом до налогообложения в 179 тыс. рублей в месяц предъявил иск к своему партнеру – ООО «Терминал сервис», – описывало истоки конфликта издание РАПСИ. «Виакард» – компания по оказанию информационно-технологических услуг по обеспечению обработки транзакций в связи с отпуском топлива на АЗС. Его партнер – «Терминал сервис» – оператор топливных карт.

Изначально суть претензий ООО «Виакард» к ООО «Терминал сервис» сводилась к требованию о возврате долга 0,8 миллиона рублей за поставленное ПО и услуги процессинга и возврат терминалов. Но затем они выросли за счет многомиллионных и миллиардных штрафов и требования компенсаций за предоставление должником доступа клиентам в личный кабинет и автоматические выгрузки должником платежей клиентов в личный кабинет предоставленный «Виакардом». В ходе процесса ООО «Виакард» выиграл 135 миллионов рублей штрафов и компенсаций, в том числе задолженности за услуги процессинга в 0,8 миллиона рублей. Сумма оказалась критической для ООО «Терминал сервис» и компания была признана банкротом.

После этого наступает вторая фаза. «ООО «Виакард», а также ряд аффилированных компаний Рустама Курмаева, с которыми она делит выигранные в суде долги ООО «Терминал Сервис» (ООО «Виакард технологии» (Виатех), ООО «Кардпрофит», ООО «РКК Капитал»), решают обратить долги ООО «Терминал Сервис» на компании, продававшие топливо и передавшим его клиентам должника, по выпущенным им картам, – пишет РАПСИ. – Из порядка 120 поставщиков ООО «Терминал Сервис» они выбрали самых крупных и потребовали признать сделки ничтожными». То есть, чтобы получить образованные в 2018 году штрафы, нужно оспорить сделки с августа 2015 по август 2018 года. Связаны ли штрафы и реальные сделки? Нет. Это просто накачка деньгами имущественной массы банкрота, используя закон о банкротстве.

ООО «Виакард» обратилось в арбитражный суд с исками к ООО ТД «Нефтьмагистраль», ООО «Татнефть-АЗС-Запад» и ООО «СО «Тверьнефтепродукт» об оспаривании платежей поставщикам нефтепродуктов, якобы, никаких нефтепродуктов не поставлялось. Всего по инициативе «Виакарда» к субсидиарной ответственности по долгам «Терминал Сервиса» были привлечены 17 физических и юридических лиц. Причем, речь идет уже не о 235 миллионах рублей субсидиарной задолженности, а о миллиардах с учетом штрафов и санкций.

При этом, в судах произошел случай, когда «Виакард» заявил, что сделок между должником и сетями АЗС не было, начиная с августа 2016 года. На это «Виакарду» было указано, что он сам с августа 2016 участвовал и обслуживал эти сделки. После чего истец быстро изменил период требования на период с ноября 2016 года, когда уже прекратил отношения с должником. А чтобы усложнить доказывание, сети АЗС признали аффилированными с должником, далее доказательства признавали ненадлежащими.

Кроме того, от конечных покупателей топлива исков к «Терминал сервису» нет, а они перечисляли деньги в «Терминал сервис», который в свою очередь расплачивался ими с сетями АЗС, то, следовательно, топливо получено ими в полном объеме. Получается, что 1,3 млрд. рублей, якобы, незаконно выведенных со счетов должника сетями АЗС средств кредиторов не имеют источника происхождения, кроме как решение суда признавшего сделки недействительными, иначе откуда у посредника могли бы образоваться такие существенные суммы.

Да и анализ действий истцов по своей очередности похож на схему. Введение в процесс новых кредиторов, аффилированных с «Рустам Курмаев и партнеры» за счет уступки им права требования, оспаривание заведомо реальных сделок (подтверждено изменением периода требований), смена неудобного конкурсного управляющего на лояльного, попытка завладеть 80% уставного капитала должника (для получения контроля над остатком из 1,3 млрд. рублей оспоренных сделок), блокирование возможности погашения требований кредиторов сетям АЗС (чтобы сети АЗС не смогли остановить банкротство), при этом без цели реального погашения, так как уже очередь перешла в «РКК Капитал». После этапа оспаривания сделок увеличение долга до 28 млрд. рублей.

Злоупотребление правом?

Летом 2022 года Арбитражный суд Москвы присуждает 6,5 млрд. рублей компенсации в пользу ООО «Виакард», при том, что истец в среднем зарабатывал 179 тыс. рублей в год. Таким образом, дело, начинавшееся с 0,8 миллиона рублей, превратилось в требование миллиардных сумм. «То есть должник обогащается в результате банкротства, – говорит начальник юридического отдела ООО «Татнефть АЗС Запад» Полина Аксютина. – Мы стали указывать суду, что не может размер реституционных требований (1,3 млрд. оспариваемых сделок) превышать реестр (236 миллионов рублей). Тогда бы придуман иск на 28 миллиардов, чтобы увеличить реестр».

Экономический терроризм?

В начале этого года в качестве обеспечительных мер 3 октября на «Федресурсе» появилось сообщение конкурсного управляющего «Терминал сервис» о намерении подать заявление о банкротстве «Тверьнефтепродукта». ««Терминал сервис» банкротится с долгами на сумму более 200 миллионов, а предъявляются иски уже на сумму более 28 миллиардов. В связи с чем можно предположить наличие злоупотребления правом в рамках процедуры банкротства», – отмечает Рубен Латыпов.

Ситуацией вокруг ООО «СО «Тверьнефтепродукт» и ООО «Татнефть-АЗС-Запад» озаботились депутаты. «Здесь проявились все пороки нашего корпоративного законодательства, – заявил на экспертном совете в Госдуме «Топливная безопасность России в период СВО» депутат Михаил Делягин. – У нас чудовищные формы принимает субсидиарная ответственность.

Это подводит к вопросу качества работы арбитражных судов. «Наша судебная система занимается безнаказанным игнорированием реальности, – продолжил Михаил Делягин. – И представители правоохранительных органов и судебной системы, которые нагло и цинично игнорируют реальность, отказываются принимать к рассмотрению доказательства, эти люди абсолютно безнаказаны. Это злоупотребление правом».

По общему мнению участников экспертного совета, последствия истории с «Тверьнефтепродукт» могут оказаться катастрофичными – отдаленные районы Тверской области останутся без топлива. Но эта ситуация «субсидиарного террора» может распространяться и дальше. А это уже угроза топливной безопасности страны. «Самое страшное, что эта проблема может тиражироваться в других регионах», – отметил директор Института нового общества Василий Колташов. «Мы имеем все косвенные признаки, что перед нами мошенничество, рейдерский захват и экономический терроризм, – резюмировал Михаил Делягин. – Этим должны заниматься те, кто обязаны это делать по роду службы. Мы их будем «будить» и, что называется, активировать».

На стороне истцов выступают известные в России люди, такие, например, как бывший омбудсмен Борис Титов, который пишет жалобы в прокуратору и МВД на, якобы, незаконно возбужденное дело против «Рустам Курмаев и Партнеры», «РКК Капитал», «Виакард».