Страсти по «Вэлану». Почему на ставропольском заводе сменилось руководство

Смена генерального директора ОАО «Вэлан» произошла 14 апреля 2022 года. Глава АО «Инвест-Про» (владеет 100% акций ОАО «Вэлан») Светлана Шляховенко подписала документы, в соответствии с которыми было принято решение о расторжении контракта с Александром Ушаковым, проработавшим в должности гендиректора «Вэлана» более 10 лет, и о переизбрании совета директоров общества. Новым генеральным директором ОАО был назначен никому на предприятии не известный Олег Остапенко.

По данным «Спарк-Интерфакс», он являлся совладельцем всего 1-процентной доли в ООО «Энергоконсалтинг» из Ростова-на-Дону. Эта компания со среднесписочной численностью 4 человека специализируется на розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях. Еще одна компания, владельцем которой он, возможно, был до 2013 года, – «Югагро-сервис» (торговля оптовая химическими продуктами), насчитывавшей всего трех сотрудников. Больше в открытых источниках и информационных базах никакой информации о нем нет за исключением того, что человек с полным совпадением всех данных (Остапенко Олег Владимирович, 18 марта 1977 года рождения) является уроженцем Хмельницкой области. И человек с таким опытом и данными будет управлять стратегически важным для страны предприятием, имеющим допуск к гособоронзаказу, государственной тайне и деятельность которого лицензируется органами госбезопасности РФ, то есть — ФСБ.

«Вэлан» защитит

«Вэлан» — российская компания, специализирующаяся на производстве взрывозащищенного электрооборудования, история которой начинается с 1958 года. Именно тогда началось строительство завода по производству низковольтной электроаппаратуры «Ставэлектроаппарат» в городе Зеленокумск Ставропольского края на базе законсервированного предприятия по производству масла. В 1960 году было выпущено первое изделие – кнопочный пост КУВ-2, который предназначался для обеспечения шахт. А в 1967 году в ассортименте продукции появился инновационный продукт для того времени — малогабаритный выключатель ВКМ-1, изготовленный из пластмассы. С началом производства данного выключателя началось изготовление цельнопластмассовой электроаппаратуры во взрывозащищенном исполнении в стране. Впервые в отечественных шахтах стала применяться аппаратура из высокопрочной пластмассы.

В 1991 году предприятие было приватизировано. Завод «Электроаппарат» был преобразован в ОАО «Вэлан» — «Взрывозащищенные Электрические Аппараты Низковольтные». Сегодня осветительное и коммутационное оборудование, шкафы управления и сигнализации, устройства управления и сигнализации используются на шахтах, в рудниках, поставляются на предприятия нефтегазового комплекса, на тепловые и атомные электростанции, предприятия оборонной промышленности. Оборот предприятия по итогам прошлого года составил почти 2 миллиарда 350 миллионов рублей.

На территории завода действует собственный инженерно-конструкторский центр, который ежегодно разрабатывает несколько десятков новых изделий в соответствии с запросами потребителей. Собственная испытательная лаборатория проводит тщательную проверку каждой единицы продукции на соответствие требованиям международных стандартов, чтобы удовлетворять запросы клиентов из разных точек мира.

Уникальность предприятия заключается еще и в том, что деятельность завода связана с защитой государственной тайны и лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России, СВР России, Минобороны России.

ОАО «Вэлан» и подконтрольные дочерние предприятия (ООО ТД «Вэлан») поставляют продукцию различного типа для крупнейших предприятий нефтегазового и оборонного комплекса.

Бенефициар

Завод «Вэлан» входит в состав ГК Концерн «Покровский», объединяющей 35 предприятий в Ростовской области и Краснодарском крае. Это один из крупнейших в регионе землевладельцев (240 тысяч гектаров земли). Концерну, который среди прочего занимается управлением недвижимостью, также принадлежат три сахарных завода и два мясокомбината.

Но в течение последнего года ситуация вокруг «Покровского» стала накаляться. В отношении учредителей компании начали возбуждаться уголовные дела.

Один из учредителей ГК Концерн «Покровский» – находящийся в розыске и скрывающийся в Испании ростовский бизнесмен Андрей Коровайко. Второй учредитель – отец совладельца АО «Инвест-Про» Олега Чебанова Аркадий Чебанов. «Совладельцы концерна «Покровский» начали оспаривать принадлежность долей в бизнесе, назначение руководителей входящих в него структур и другие управленческие решения, – сообщал «Коммерсант-Юг». – Ангелина Коровайко и Олег Чебанов (мать и сын основателей концерна Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова) заявили в суд соответствующие иски (…) по мнению юриста, корпоративный конфликт может быть вызван намерением «перераспределить» активы».

Анализируя структуру владения, а именно аффилированность АО «Инвест-про», ОАО «Вэлан», ООО «ТД Вэлан» и ООО «Вэлан», конечными бенефициарами которых являются Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко, можно сделать вывод, что директор АО «Инвест-про» Светлана Шляховенко была зависима от воли и указаний данных бенефициаров. Она руководила не самостоятельным юридическим лицом, а структурным подразделением группы компаний «Вэлан». Все решения в качестве директора АО «Инвест-про» она принимала при одобрении, с согласия либо по инициативе двух конечных бенефициаров. Учитывая, что сын Аркадия Чебанова Олег впоследствии подал иск о признании незаконным решения о смене руководства «Вэлана», он также не знал о смене руководства в компании, главным выгодоприобретателем является Андрей Коровайко, пытающийся установить единоличный контроль над ОАО «Вэлан».

Судебная хроника

Началось все с того, что генеральный директор «Вэлана» Александр Ушаков в начале июня 2022 года узнает, что он уже полтора месяца как не генеральный директор. И что решение о расторжении с ним контракта принято 14 апреля и почему-то в Турции. Тогда же был переизбран и совет директоров компании.

По поводу Турции все просто – Шляховенко опасается вернуться в Россию из-за возбужденного в ее отношении уголовного дела по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Растрата», и она скрывается от сотрудников правоохранительных органов. А вот по поводу подписанных ею документов – их законность в настоящее время пытаются оспорить и Александр Ушаков и второй совладелец АО «Инвест-Про» Олег Чебанов.

Бывшему директору удалось выиграть время в Ставропольском арбитражном суде и добиться «обеспечительных мер». Но они действовали только до 28 сентября. Между тем директор АО «Инвест – Про» Светлана Шляховенко 30 июня выписывает еще одну доверенность Остапенко, по который он приобретает неограниченный круг полномочий как новый генеральный директор и может от лица акционеров совершать практически любые действия. Уже 14 июля, на основании полученных полномочий, он принимает решение о прекращении полномочий действующих членов совета директоров ОАО «Вэлан» и о избрании новых членов совета директоров.

Совершенно ожидаемо, новый состав совета в этот же день принимает решение о переизбрании генерального директора, наделив этими полномочиями все того же Остапенко.

В результате такого маневра, несмотря на все протесты отстраненного директора и полноправного акционера Олега Чебанова, оппонентам всего за один день удается после окончания срока обеспечительных мер зарегистрировать все изменения в ЕГРЮЛ. А на следующий день, несмотря на субботу — 1 октября, уже официально новый директор с группой силовой поддержки приехал на завод и занял директорское кресло.

«Вэлан». Продолжение

Судебные баталии за стратегически важное предприятие продолжаются. Ушаков и Чебанов пытаются оспорить действия Шляховенко на том основании, что доверенность, согласно которой все права и обязанности директора общества переданы Олегу Остапенко, была выдана Светланой Шляховенко как физическим лицом. Однако при передачи полномочий она обязана была передавать полномочия в качестве директора общества. Но сделать она это не смогла, поскольку выполнить это действие турецкий нотариус не правомочен. Данная доверенность допускается к оформлению в консульстве РФ, с проставлением апостиля, после проверки юридических документов организации. Однако в связи с тем, что Шляховенко находится в международном розыске, она не имеет возможности явиться в консульство, так как будет задержана для дальнейшей экстрадиции в Россию.

В настоящее время рассматривается несколько десятков арбитражных дел в отношении ОАО «Вэлан». Все дела относятся к корпоративным спорам, в частности, в них оспариваются протоколы собраний, по которым назначили нового гендиректора. Одно из них по иску Александра Ушакова будет рассмотрено в Арбитражном суде Ставропольского края 14 декабря.