«Яндекс» подружился с «Газпромнефтью»

«Яндекс Заправки» подключили станции сети – «Газпромнефть» для своих пользователей. Ранее оплата топлива через сервис на станциях сети уже стала доступна водителям-партнерам сервиса «Яндекс Такси». В каких регионах заработал сервис – в материале «Газеты.Ru».

Приложение «Яндекса» позволяет водителям экономить время на заправку автомобиля: не надо идти на кассу, а если на станции есть заправщик, то не потребуется даже выходить из машины. Это сервис, который также помогает водителям находить АЗС по пути, оплачивать не только топливо, но и другие товары, не выходя из машины, а также получать бонусы топливных сетей.

Сидя в машине

«Сотрудничество сервиса с сетью АЗС «Газпромнефть» позволит сделать привычную оплату топлива еще быстрее и удобнее для автомобилистов», – говорится в официальном заявлении компании. Уже сейчас оплатить топливо на станциях сети в приложениях «Яндекс Заправки», «Карты» и «Навигатор» можно в 5 регионах: Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Вологодской и Владимирской областях. Всего к сервису подключили 120 станций сети «Газпромнефть».

«Заказ и оплата топлива с помощью мобильного телефона – один из востребованных сервисов на рынке цифровых услуг топливного ритейла, – говорит руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олега Кузьменкова. – Рост объемов продаж топлива онлайн на АЗС «Газпромнефть» подтверждает популярность его использования. Это быстро, удобно и безопасно. В настоящее время услуга онлайн-заправки доступна в собственном мобильном приложении нашей сети, а также с помощью подключения шести агрегаторов онлайн-заправки для разных сегментов клиентов». По ее словам, сотрудничество с «Яндекс Заправками» расширит возможности предоставления услуги мобильной заправки, что сделает посещение наших автозаправочных станций еще более комфортным.

«Это закономерный шаг в развитии сервиса, – говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, – Компании начинают сотрудничать с все большим количеством крупнейших игроков. «Яндекс Заправки» давно и успешно работают с «Роснефтью», «Татнефтью», и сейчас подключается «Газпромнефть». И это сильно расширит потенциальную аудиторию сервиса. А с другой стороны приведет и новых клиентов на автозаправки». Это самая передовая, самая платежеспособная аудитория пользователей смартфонов. Она будет двигаться в сторону «Яндекс Заправок» и других подобных приложений».

Стоит добавить, что на АЗС, подключенных к «Яндекс Заправкам», качество топлива застраховано — если топливо окажется некачественным или станет причиной поломки автомобиля, «Ингосстрах» и «Ренессанс страхование» компенсируют затраты на ремонт.

Сегодня партнеры сервиса — это почти 170 топливных брендов в более чем 800 городах России, среди которых «Роснефть», «Башнефть», ТНК, ПТК, «Нефтемагистраль» и многие другие — в Картах и Навигаторе они подсвечиваются зеленым кружком. Всего подключено более 8500 АЗС.

Дело техники

Заправка через приложение — дело пары минут. Клиент просто выбирает удобную заправку по пути движения и, добравшись, указывает в приложении номер колонки, тип топлива и сумму. Можно заправить и полный бак — для этого нужно выбрать литры или сумму «с запасом», а остаток денег вернется на счет. Для получения скидки также можно использовать промокод.

При оплате топлива через сервис водители смогут копить баллы программы лояльности «Нам по пути» сети АЗС «Газпромнефть». Кроме того, заправляясь на станциях сети автомобилисты с подпиской Яндекс Плюс смогут копить баллы и тратить их на оплату топлива и в других сервисах компании — в «Еде», «Маркете», «Лавке», «Такси», «Кинопоиске», «Яндекс Музыке» и других. Баллы начисляются за заправку на сумму от 1000 рублей — по 0,5 балла за каждый литр топлива (но не более 600 литров в календарный месяц).