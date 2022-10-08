Потрясение для мировой металлургии. Лондонская биржа металлов хочет запретить поставки из РФ

Санкции в отношении российской горнорудной отрасли со стороны Лондонской биржи металлов могут потрясти всю металлургическую индустрию, предупредил обозреватель Bloomberg Джек Фарчи. Он напомнил, что на территории России находится 4% мировых запасов меди, 5% алюминия и около 9% — никеля. После публикации Bloomberg о возможных санкциях стоимость алюминия подскочила на 8,5%. При этом, отмечает эксперт, ограничения могут вынудить российские компании продавать сырье по более низким ценам.

Возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут потрясением для мировой металлургической индустрии, пишет обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

«Решения LME имеют далеко идущие последствия для ценообразования и торговли металлами во всем мире», — отметил Фарчи.

По его словам, биржа еще не приняла решение, однако 6 октября началось официальное обсуждение возможности запрета поставок из России. Фарчи предполагает, что решение могут принять уже в следующем месяце.

«На практике это означало бы, что металл из России больше не сможет поставляться ни на какие склады по всему миру в сети LME, которые хранят металл, используемый для поставок по фьючерсным контрактам, когда срок их действия истекает», — отмечается в статье.

Агентство указывает, что на Россию приходится около 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% меди. После первых сообщений о возможных санкциях со стороны LME на российскую горнорудную индустрию, цены на алюминий резко поднялись на 8,5%.

Автор статьи отмечает, что если санкционные меры будут приняты, они станут проблемой для таких компаний, как швейцарская Glencore Plc., которая сотрудничает с «Русалом». Кроме того, запрет на поставки может отрезать основных производителей ресурса от рынка.

По словам одного из источников Bloomberg, сам факт обсуждения запрета может спровоцировать падение поставок продукции «Норникеля» в Европу, поскольку создает неопределенность в ключевое время года для переговоров о продаже.

Кроме того, санкции со стороны Лондонской биржи металлов могут привести к тому, что российские компании будут вынуждены согласиться продавать сырье по более низким ценам.

Генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК в сентябре говорил, что компания рассматривает варианты перенаправления части продаж на восток, если санкции против России не позволят ему сохранить текущую структуру продаж.

«Но это не является нашим основным приоритетом. Приоритетом является сохранение позиций на тех рынках, на которых мы находимся. Пока по итогам первых семи месяцев 2022-го у нас по-прежнему: 50% — Европа, порядка 20% — Америка», — отмечал Потанин.

Управляющий директор по исследованиям сырьевых товаров в BMO Capital Markets Колин Гамильтон, комментируя ситуацию, сказал, что «кто-то где-нибудь купит этот [российский] металл со скидкой».

Ситуация на рынке металлов

Лондонская биржа металлов установила запрет на размещение некоторых металлов из России еще 1 апреля. Санкции коснулись, в частности, алюминия, меди и никеля, находящихся на складах LME в Великобритании.

Такое решение было принято после того, как Лондон ввел дополнительную пошлину в размере 35% на импорт некоторых товаров из России. Дополнительной пошлиной стали облагать железо, сталь, свинец, железную руду, медь, алюминий и серебро.

«В отношении металла, на который распространяются правила, существует значительный риск того, что произойдет несоответствие между ценой торгуемого металла и ценой базового физического металла», — так биржа объяснила свое решение.

В сентябре газета The Wall Street Journal сообщила о проблемах металлургической индустрии в Европе, возникших из-за энергетического кризиса. По данным WSJ, металлургические компании Европейского союза вынуждены сокращать или закрывать производства. Газета ссылалась на письмо, отправленное Европейской ассоциацией производителей цветных металлов (Eurometaux) лидерам ЕС.

В обращении было сказано, что запасы цинка в Европе почти истощились, поэтому страны объединения вынуждены импортировать металл из Китая.

Кроме того, WSJ отмечает, что производство алюминия в ЕС «почти полностью сходит на нет». По оценке аналитиков, перерабатывающие предприятия в европейских странах пока производят алюминий, но он пригоден не для всех целей — например, для изготовления тормозов или деталей для самолетов.

Отмечается, что наиболее серьезные проблемы возникли у производителей металлов, которым требуются значительные энергоресурсы для расщепления и образования химических связей. Из-за высоких цен на энергоресурсы на грани закрытия оказались алюминиевый завод компании Alcoa в Испании, несколько цинковых заводов в Италии, Франции, Нидерландах и Бельгии.

По оценкам экспертов Eurometaux, около половины алюминиевых и цинковых мощностей Евросоюза не работает, а производство кремния и сплавов железа сокращается.