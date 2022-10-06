«Как только безумие остановится». Дерипаска рассказал, что будет после мирового кризиса

Предприниматель Олег Дерипаска назвал текущую мировую обстановку «безумием». Комментируя сообщение о возможной причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной, он заявил, что сейчас в мире «запредельный уровень вранья и провокаций». По словам Дерипаски, через три года этот этап закончится и политики должны будут заняться проработкой норм международного права, которые будут соблюдать все государства.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал сложившуюся ситуацию в мире «безумием» и предположил, что оно закончится в ближайшие три года.

Так он прокомментировал статью газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы считают украинские власти причастными к организации убийства политолога Дарьи Дугиной. Бизнесмен допустил, что «скоро пойдут похожие новости про «Северный поток», а затем и про подземные хранилища газа в Европе».

«Просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни. Фальсифицируются уголовные дела, а правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков, как будто позабывших о праве и честном правосудии», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его мнению, «как только нынешнее безумие остановится, а, судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на два с половиной — три года», политики, «оставшиеся в здравом уме», должны будут заняться проработкой норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми странами.

Он также не исключил, что ООН и систему международных судебных институтов ждет «полная деполитизация».

По мнению Дерипаски, следует регулярно переносить штаб-квартиры ООН в разные страны, чтобы лишить отдельные государства «административных рычагов давления» на организацию. Сейчас штаб-квартира ООН располагается в Нью-Йорке.

«Бардак» в глобальной экономике

В июле миллиардер заявлял, что в глобальной экономической системе «завертелся бардак». По мнению Дерипаски, это произошло из-за действий США и Евросоюза, но Россия также сыграла роль в ухудшении ситуации, «встав на совершено безумный путь строительства госкапитализма».

Дерипаска уверен, что индикатором тяжелой ситуации станет цена долговых бумаг США, которую он назвал «уже зашкаливающей», и предупредил, что вскоре «мы увидим ее на уровне выше 5–8% для различных сроков погашения».

«И это будет явным сигналом, что старой доброй экономической системы больше не существует. И у нас нет никакого иного выбора, кроме возврата к экономическим принципам, на которых Россия развивалась быстрее всего в своей современной истории, в 2002–2007 годах», — считает Дерипаска.

По словам предпринимателя, ухудшение ситуации в глобальной экономике произойдет из-за экономически неоправданных разрывов связей между странами Евразии, попыток «смены режима» в России и остановить экономический рост в Китае, а также в результате «превращения долларовой финансовой системы в смертоносное оружие посредством изощренных санкций».

Перестройка экономики

Дерипаска указал, что санкции в отношении России являются «сильнейшим вмешательством» в экономические взаимоотношения между государствами в Евразии.

«Европа и Россия совместно богатели почти 20 лет — это нужно признать, и то, что нельзя моментально разрушить эти связи — тоже говорит о том, что они возникли не на пустом месте, что это взаимовыгодное сотрудничество имеет очень серьезный фундамент», — говорил бизнесмен.

По его мнению, санкционная политика приведет к тому, что Россия перестроит свою внешнюю торговлю и наладит экономические взаимоотношения с «другой группой государств».

«Да это будет сложно, займет 10-12 лет, если Россия не откажется от идей госкапитализма, 4-6 лет, если мы вернемся к рыночным основам нашей экономики. И я даже могу сказать, что потери-то будут не очень большие. Они будут, да, но итог — не очень большие потери с очень диверсифицированной внешней торговлей», — считает Дерипаска.

По его мнению, Евросоюз в этой ситуации получит высокую стоимость импортируемых энергоносителей и потеряет €250 млрд из-за сокращения рынков сбыта своих товаров. «Да, люди, безусловно, изменят свои привычки: меньше будут летать в Лондон, лечиться в Германии, учиться в Швейцарии, то есть мы серьезно разорвем культурные, научные, образовательные и многие другие контакты», — указал Дерипаска.

Он подчеркнул, что все это не приведет к безопасности на Евразийском континенте.

Дерипаска попал под санкции США в апреле 2018 года. В марте 2019 года он подал в суд на Минфин США и потребовал снять ограничения. В июне 2021 года окружной суд прекратил дело, аналогичное решение в марте 2022 года принял апелляционный суд Колумбии. После этого бизнесмен подал апелляцию, однако 4 октября Верховный суд США ее отклонил.

Минфин США обвинил российского бизнесмена в обходе санкций, которые были приняты против него и принадлежащих ему компаний «Русал», En+ и других. Дерипаске запретили въезд в США и заморозили активы.

В конце сентября прокуратура США предъявила обвинения Дерипаске в обходе санкций, введенных против него. Из материалов, направленных в суд, следует, что Дерипаска нанимал двух человек, одна из которых проживает в США, чтобы те оказали ему необходимые услуги. Как утверждает ведомство, при посредничестве Натальи Бардаковой и Ольги Шрики бизнесмен смог продать музыкальную студию в Калифорнии за $3 млн в 2019 году.