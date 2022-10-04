«Право на полное прекращение поставок». «Газпром» пригрозил Молдавии

«Газпром» заявил о праве прекратить поставки газа в Молдавию, если «Молдовагаз» не выполнит все свои обязательства по оплате до 20 октября. Как отметили в российской компании, «Молдовагаз» в этом году неоднократно нарушила условия контракта, но в Москве ранее «всегда с пониманием» относились к просьбам Кишинева о смягчении условий. Теперь же любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде дополнений к соглашению, подчеркнули в российском газовом холдинге.

Российский «Газпром» напомнил «Молдовагазу» о своем праве полностью прекратить поставки газа при нарушении обязательств по оплате. Дедлайн — 20 октября. Также компания заявила, что может расторгнуть контракт в случае грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторического долга молдавской компании.

«Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз», — говорится в сообщении газового холдинга.

Там отметили, что «Молдовагаз» в этом году «регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты» и просила у российской стороны смягчения условий. Причем в Москве «всегда с пониманием» относились к этим просьбам, подтверждая «свою нацеленность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество».

«В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», — подчеркнули в «Газпроме».

Сокращение поставок

Российская компания ранее уменьшила объемы поставок в Молдавию до 5,7 млн куб. м в сутки (на 30%) из-за того, что Украина отказывается принимать газ на станции «Сохрановка».

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что действия «Газпрома» не соответствуют условиям контракта, «Молдовагаз» будет просить «Газпром» о дополнительных объемах газа.

««Молдовагаз» уже отправила заявку на дополнительные объемы газа на каждый день, в период с 1 по 7 октября. «Газпром» пока не ответил», — заявил в конце прошлой недели вице-премьер.

Если «Газпром» откажется, молдавская сторона будет искать других импортеров. «Но проблема в цене. В настоящее время самая выгодная цена — это цена, заложенная в договоре между «Молдовагазом» и «Газпромом»», — признавался Спыну.

Резерв газа

Контракт на поставки российского газа в Молдавию был продлен в октябре 2021 года еще на пять лет. Правительство страны планирует создать резерв газа на случай чрезвычайных ситуаций. Создавать и обслуживать резервы запасов природного газа будет акционерное общество Energocom, а поставщики на розничном рынке будут платить туда определенные взносы.

Резервный газ можно будет использовать лишь в том случае, если комиссия по чрезвычайным ситуациям даст свое разрешение. Молдавские власти также определили минимальный объем газа, который подлежит хранению, — 22,8 млн кубометров.

Кишинев не исключает резкого сокращения поставок российского природного газа или даже их полной остановки в обозримом будущем, подчеркнул Спыну. Власти республики также запланировали сократить потребление топлива в зимний отопительный сезон на 15%.

На выходных в молдавской столице прошел антиправительственный митинг, участники которого выступили с критикой в том числе экономической политики властей. На воздушных шариках в небо отправили картонную фигуру спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, держащего в руках плакат с надписью: «Газ бесконечно дорожает, но нам все равно, нас это не огорчает!»