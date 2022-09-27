«Там большая дыра»: кто атаковал «Северные потоки»

На трех нитках газопроводов системы «Северный поток» зафиксированы разрушения, сообщила компания-оператор Nord Stream. В Дании и Германии не исключают, что кто-то целенаправленно атаковал нитки «потоков». Возможно, это были водолазы или подводная лодка.

Компания-оператор Nord Stream заявила, что одновременно зафиксированы разрушения на трех нитках морских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет ТАСС.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – отметили в операторе «Северного потока».

Еврокомиссия знает о ЧП. Представитель ЕК заверил, что безопасность поставок в настоящее время не нарушена.

В Кремле обеспокоены ситуацией. «Вчера информация появилась – и от «Газпрома», и от компании-оператора. Это очень тревожные новости. Речь идет о неких разрушениях в трубе непонятно какого характера в датской экономической зоне», – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в газопроводах значительно упало давление: «Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства».

Причины утечки

Песков отметил, что характер разрушений неизвестен. Не исключается диверсия. «Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной – до того, как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя», – добавил пресс-секретарь Путина.

Мнение о том, что разрушения произошли из-за чьей-то «злой воли», высказал ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Если утечка на одной нитке еще могла быть случайностью, следствием дефекта или непроизвольного воздействия, то на трех — это уже явно чья-то злая воля. Ну а кто борется с российским газом в Европе, не особо и скрывается», — приводит его слова РИА «Новости».

Гривач считает, что на ремонт ниток газопровода уйдут месяцы.

Диверсию не исключает и немецкое правительство, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что эта атака может быть направлена на европейскую газовую инфраструктуру и газовые рынки.

Газета Berlingske со ссылкой на Датское энергетическое управление утверждает, что в трубе «не маленькая трещина, а действительно большая дыра». Это может быть последствием преднамеренного действия.

О возможной диверсии заявила также газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на свои источники. Издание предполагает, что для этого использовались водолазы или подводная лодка.

В то же время Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что причина еще не установлена. «Мы находимся в контакте с соответствующими ведомствами в целях выяснения причин», — отметили в ведомстве. Министерство, как пишет ТАСС, также не в курсе, где произошла утечка.

По данным Reuters, «ведется расследование».

Представитель компании-оператора Ульрих Лиссек обращал внимание, что установить причины падения давления сложно из-за «санкционного режима и отсутствия персонала на местах».

Где утечки

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2». Reuters отмечает, что оператор сразу после обнаружения утечки технического газа предупредил о случившемся «ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России».

По словам представителя Nord Stream 2 AG Ульриха Лиссека, «в каком-то месте» на протяжении газопровода, «вероятно, появилась дыра». Он рассказал, что в штатном режиме давление внутри ниток газопровода «составляет 105 бар», но на германском отрезке оно снизилось до 7 бар.

Морское управление Дании обнаружило повреждение газопровода вблизи острова Борнхольм. Предположительно, предполагаемая точка ЧП находится в исключительной экономической зоне – сразу за границей территориальных вод Дании. Утечка находилась на позиции 54°52,60' северной широты— 015°24,60' восточной долготы, пишет РБК.

В комментарии изданию в пресс-службе компании-оператора Nord Stream позднее сообщили, что вечером того же дня диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления в обеих нитках газопровода.

Рекомендации для судов

Морские власти Швеции предупредили суда о ЧП и рекомендовали им обходить район утечки за пять миль. Безопасная высота для самолетов – тысяча метров. Об этом пишет РИА «Новости». Власти Дании в то же время призвали повысить готовность энергетического и газового секторов страны, так как утечки «могут быть опасны для судоходства».

Газопроводы проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.