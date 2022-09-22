Заявка на победу: как российские изобретатели могут заявить о себе

Россия, стремясь выйти на опережающие темпы технологического развития, крайне заинтересована в том, чтобы максимально полно использовать потенциал изобретательства. И именно молодежь, которую зачастую не принято воспринимать всерьез, может стать драйвером развития, обеспечивающим стране в этой сфере преимущество. Пример 18-летнего студента первого курса физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Матвея Максимова прямое тому подтверждение. О том, какие проблемы стоят сейчас перед молодыми творцами в России и как их можно решить, – в материале «Газеты.Ru».

По данным американского карьерного портала Zippia, доля профессиональных изобретателей в возрасте 20–30 лет составляет всего 18 процентов от общего числа, в то время как на группы от 30 до 40 лет и старше 40 лет приходится по 41 проценту. Из этой статистики следует, что средний возраст изобретателя в США составляет 39,5 лет. Статистика по другим странам, в том числе европейским, дает похожие результаты. В России же изобретательством начинают заниматься еще со школьной скамьи.

Три года назад, тогда еще пятнадцатилетний норильчанин Максим Максимов вернулся из Джакарты индонезийской Международной выставки для молодых изобретателей с бронзовой медалью. В Джакарте он презентовал «ЭКО Шринкер» — механизм, позволяющий бороться с бытовым мусором и утилизировать пластиковую тару. К тому моменту он вместе с другими юными изобретателями выиграл конкурс I Make, проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Сегодня Максиму 18 лет, он учится на первом курсе физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и мечтает благодаря своим изобретениям сделать мир лучше.

Предвзятое отношение

Часто можно услышать мнение, что прошлые успехи советских изобретателей были связаны с большим вкладом государства в развитие креативности молодежи. Работало множество станций юных техников, издавались десятки научно-популярных журналов. Общедоступное фундаментальное образование и развитая научная школа на протяжении десятилетий позволяли стране поддерживать статус одного из мировых лидеров в сфере изобретательства. Но сейчас, якобы, ничего этого нет, а потенциальные изобретатели брошены на произвол судьбы. Так, в 2021 году отечественные ученые зарегистрировали всего около тысячи международных патентов, что ставит Россию на 23-е место в мировом зачете. За это же время было получено 35 тысяч национальных патентов. Для сравнения: в Китае патентные службы удовлетворили 1,4 миллиона заявок, а в США — 620 тысяч.

«На самом деле все обстоит не совсем так. Люди старших поколений просто упускают из виду, насколько изменилась информационная среда. Изобретательское движение не только не утихло, а даже расширилось, захватив интернет-пространство — отечественное и иноязычное, — говорит Максим Матвеев.

По его словам, на Тайване, например, среди молодых ученых развилась целая «субкультура» творческих людей, сосредоточенных на демонстрации своих достижений на всевозможных выставках. Любой пользователь англоязычного портала Reddit сейчас может найти единомышленников для реализации своих идей или собрать средства на прототип путем народного краудфандинга.

«Наше подрастающее поколение хочет и умеет думать, — подчеркивает молодой изобретатель. — Совсем еще юные энтузиасты, зачастую родом из маленьких городков где-то на периферии, реализуют свои первые проекты. Однако профессиональное научное сообщество не уделяет этому должного внимания, проявляя своего рода эйджизм по отношению к начинающим. Возможно, с этим и связана характерная для всего мира малая доля именно молодых изобретателей».

В поисках инвестора

Пренебрежительное отношение взрослых мужей к молодому поколению, далеко не главная проблема, с которой сталкиваются начинающие изобретатели. В подавляющем большинстве случаев на первое место выходит недостатком средств на развитие проекта. «Наша национальная культура не слишком поощряет краудфандинг, — отмечает Максим Матвеев. — Собственных средств студента, как правило, не хватает, не то что на создание прототипа или пробной партии продукта, а даже на услуги патентного поверенного».

Отсутствие финансирования перекликается со второй важной проблемой изобретателя — необходимостью найти целевую аудиторию. Слово «аудитория» здесь следует понимать в самом широком смысле: единомышленники, потенциальные потребители, заказчики и просто энтузиасты, которые поверили в важность проекта. В прошлом государство тщательно опекало изобретательство, культивировало дух рационализаторства, поддерживало перспективных ученых финансово. Сложно сказать, насколько эффективной была эта деятельность, и какая доля средств расходовалась на фактически фиктивные патенты. В любом случае сейчас все изменилось.

«Я уверен, что сегодня комплексную помощь движению изобретательства может оказать только бизнес, — считает Максим Матвеев. — Имеющие свободные средства компании, как никто другой, умеют оценивать перспективы внедрения, анализировать рынки, просчитывать бизнес-планы. И нам на руку играет тот факт, что помощь в развитии перспективных проектов со стороны крупных корпораций становится все популярнее». Если говорить конкретно об истории Максима, то его экологический проект «ЭКО Шринкер» получил импульс к развитию благодаря его участию в проекте IMAKE 2018. Это сообщество молодых инженеров и ученых родилось четыре года назад по инициативе компании «Норникель». К настоящему моменту ECO Shrinker нашел своего заказчика и находится в стадии внедрения в производство.

Бизнес и сила сообщества

Именно молодые изобретатели из России способны вернуть страну в «высшую лигу» даже невзирая на все сложности последнего времени, убежден Максим Матвеев. «Постепенно меняется менталитет общества, растет популярность совместного финансирования интересных или общественно значимых идей, — продолжает студент. — Как пример можно привести краудфандинговый портал Planeta.ru, где любой желающий может отправить хоть тысячу рублей на понравившийся проект. Так работает сила сообщества.

Если объединить эту силу с возможностями бизнеса, получится In'Hub. Это еще одна новая инициатива «Норникеля», уже выходящая далеко за рамки поддержки детского и юношеского технологического творчества. Здесь прошедшие экспертный отбор молодые изобретатели общаются между собой, проходят обучение, готовятся к участию в международных выставках. Кроме того, они получают обратную связь от реальных предпринимателей и шанс познакомиться с потенциальными инвесторами. В том числе и из других стран.

«Мир по-прежнему открыт для молодых ученых из России. Нам рады в Международной федерации ассоциаций изобретателей (IFIA), членом которой является и In'Hub. Крупнейшие выставки в АТР, на Ближнем Востоке и в других регионах планеты охотно принимают участников из РФ», — резюмирует Максим Матвеев. По его словам, все это дает российским изобретателям возможность заявить о себе как о значительной силе, которую пора заметить и представителям старших поколений.