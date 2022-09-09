Купюры, каски и гимн под замену: во сколько обойдется Лондону смерть Елизаветы II

Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Лондону придется заплатить миллиарды фунтов за все мероприятия, связанные с похоронами, национальным трауром и возведением на престол бывшего принца Чарльза, а ныне короля Карла III. Придется поменять и массу предметов с символикой Елизаветы, например, купюры и монеты. Экономика страны также понесет ущерб от простоя государственных учреждений.

Сколько потратят на погребение

Королева Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал во второй половине дня 8 сентября. С утра за ней наблюдали врачи из-за проблем со здоровьем. Точную причину смерти не назвали. Однако было понятно: кончина монарха обойдется Лондону в крупную сумму. В подсчетах прошлых лет фигурировали цифры £1,5-6 млрд.

Но телеканал Sky News со ссылкой на последние подсчеты экспертов оценил только прямые затраты на траурные мероприятия, похороны и протокольные процедуры для Карла III примерно в £12 млрд. По курсу Банка России на 9 сентября это около 836 млрд рублей (или четверть годового бюджета Москвы).

Похороны и последующая коронация потребуют примерно по £6 млрд.

На похороны принцессы Дианы в свое время потратили £10 млн. Причем издание The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) включало их в десятку самых дорогих похорон в истории.

Как отметил старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин, £12 млрд — вполне реальная цифра. К тому же страна потратится отдельно на траурные мероприятия.

«Траурные мероприятия пройдут по всей стране. Их график охватывает целый год, просто основные вещи будут происходить в ближайший месяц. Так или иначе об этом печальном событии будут британцам напоминать весь последующий год», — сказал он.

Похороны — это копейки

Но сумма в £12 млрд может оказаться невысокой по сравнению с тем, сколько страна может заплатить за смену всей символики, связанной с Елизаветой II.

Речь идет, в том числе, о так называемом «королевском шифре» — буквенной монограмме правящего монарха. Он встречается буквально везде: на униформе служащих, на традиционных полицейских касках, телефонных будках, почтовых ящиках, паспортах граждан, вывесках государственных и муниципальных учреждений. Шифр состоит из двух букв — имени монарха и гендерного определения. Шифр покойной королевы — ER (Elizabeth Regina). Его придется сменить на CR (Charles Rex).

Британскому бюджету отдельно придется потратиться на перепечатку всей национальной валюты (монет, банкнот) и почтовых марок, уже с изображением Карла III.

По мнению Охошина, на замену королевской маркировки из бюджета могут выделить сумму около £1 млрд. «Валюту и марки с изображением покойной королевы нужно будет изменить на изображение ныне действующего монарха. Чтобы подготовить такой объем денежной массы, потребуется серьезная нагрузка на бюджет — не менее сотен миллионов фунтов», — полагает эксперт.

В гимне строчку God Save the Queen («Боже, храни королеву») заменят на God Save the King («Боже, храни короля»). Вслед за этим перепечатают все официальные и неофициальные носители гимна — вплоть до школьных уставов и плакатов.

Согласно данным The Sun, после объявления о кончине британского монарха по всей стране приспустили флаги и раздался звон колоколов. Только их звук оказался приглушенным — на каждый колокольный язык надели специальные кожаные муфты. Всего в Великобритании около 16 тыс. церквей. Для каждой из них потребовалось в среднем 12 муфт стоимостью около £45. То есть только аксессуары для колоколов обошлись бюджету королевства в £8,6 млн или 599 млн рублей.

Жизнь и экономика Британии замрет

Помимо этого экономика Соединенного Королевства понесет убытки от простоя всех госорганов и предприятий, которые закроют двери на неопределенный срок (по последней информации, траур по просьбе Карла III продлится 7 дней вместо ранее запланированных 12). Речь о Банке Англии, Фондовой бирже, банках, других предприятиях госсобственности.

«Остановка работы Банка Англии в связи с траурными мероприятиями, так называемая операция «Лондонский мост», которая разрабатывалась еще в 60-е годы, приведет к серьезным последствиям для финансового сектора. Потому что регулятор тесно взаимодействует с Лондонской фондовой биржей, с международными валютными организациями. Пока объем потерь сложно оценить, потому что королева Великобритании умерла только вчера», — сказал Охошин.

Собеседник «Газеты.ru» отметил, что бюджет Великобритании потеряет значительные средства и от снижения числа туристов. «В первую очередь ущерб страна получит падения турпотока, поскольку королевская семья и личность Елизаветы II являлись объектом пристального внимания людей по всему миру. Многие хотели приехать в Лондон, чтобы побывать в Букингемском дворце, когда там находится королева Великобритании. Бюджету страны за год это приносило до £600 млн», — добавил Охошин.

После объявления о кончине королевы работу приостановил также парламент Великобритании и автономные законодательные органы в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Дату похорон объявят «Днем национального траура», который фактически станет выходным, хотя и не будет формально называться таковым. А это полный экономический простой для всего государства на сутки. В статье The Daily Telegraph 2014 года потенциальный урон британскому ВВП от этих локдаунов оценивали в £2,5-5 млрд в день. Учитывая восьмилетнюю инфляцию и нынешний энергетический кризис в Соединенном Королевстве, эту цифру можно умножить на два. Таким образом, только ближайшая траурная неделя может привести к убыткам в размере £35-70 млрд.