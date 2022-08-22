Разворот рынков: смогут ли российские инвесторы участвовать в IPO

С начала года основные американские индикаторы находятся в минусе — Nasdaq провалился на 15%, а S&P 500 — на 9%. Впрочем, стоит отметить, что последний месяц индексы США пытаются восстанавливаться на фоне неплохих макроэкономических данных, в том числе по безработице в США. Однако, пик инфляции и «ястребиной» риторики ФРС еще впереди, поэтому инвесторы все еще занимают выжидательную позицию. Это касается и компаний, которые намерены были выходить на биржу в этом году, но так и не сделали этого. По сути, рынок IPO в 2022 году умер и для его воскрешения требуются явные признаки того, что фондовый рынок начал свой уверенный путь к восстановлению. Исходя из динамики основных бенчмарков США максимальный уровень страха разочарования состоялся в мае этого года, и рынки начали свой разворот, пусть пока и неуверенными шагами.

Главным индикатором того, что инвесторы вновь начнут вкладываться в акции является то, что на рынках сейчас находится избыток средств. По данным аналитиков Freedom Finance Global клиентские остатки на брокерских счетах сейчас рекордны — инвесторы держат большое количество денежных средств, не вложенных в активы. Эксперты отмечают, что «медвежий» рынок формируется только тогда, когда люди продают акции в момент нужды в деньгах. Сейчас ситуация иная — инвесторы продают акции из-за страха. Такие коррекции как правило быстро сменяются таким же сильным ростом.

Как поживает рынок IPO?

В этом году на NASDAQ количество проведенных IPO сократилось в шесть раз. При этом за последний год трудно выделить какое-то одно стоящее размещение. В очереди на листинг стоит уже более 1 тысячи компаний, но все они ждут подходящего момента для размещения. Последние данные по инфляции США за июль демонстрируют прохождение пика, что может позитивно отразиться на рынке IPO. Из самых заметных и интересных размещений могут стать такие компании, как Discord и Reddit. Первая — это одно из популярнейших приложений для общения среди геймеров, по последним данным компания оценивается в $15 млрд. Вторая — это одна из крупнейших площадок для дискуссий, пользователи размещают на ней новости и обсуждают их, именно там участники продвигают «мем-акции», которые взлетают на сотни и тысячи процентов в короткое время. Reddit в последний раз оценивали в $10 млрд.

Смогут ли российские инвесторы участвовать в IPO?

Блокировка иностранных активов, комиссии на хранение и вывод доллара и евро на брокерских счетах, а также возможный запрет на торговлю зарубежными акциями для неквалов — не самые лучшие условия для продолжения инвестирования в компании США и Европы. Однако рынок IPO всегда был наиболее привлекательным и интересным способом инвестирования для квалифицированных инвесторов.

На российском рынке участие в размещениях американских и европейских компаний было возможно только через посредников. Прямое же участие предлагали буквально несколько брокеров, в числе которых был, например, «Фридом Финанс» или «Финам».

Однако уже более полугода «Фридом Финанс» не предлагает своим клиентам ни одного IPO, что связано с отделением российского бизнеса от глобальной материнской компании Freedom Holding Corp.

В ответе на запрос «Газеты.Ru» в компании пояснили, что после выхода из FRHС сосредоточится на российских активах, поэтому в зарубежных IPO российские инвесторы участвовать напрямую не смогут.

По словам руководителя аналитического департамента Amarkets Артема Деева, все российские брокеры в настоящий момент столкнулись с проблемой торговли западными бумагами в целом, поэтому участие в IPO компаний из США или Евросоюза для российских инвесторов сейчас практически невозможно.

Однако выход из этой ситуации все же есть – решением станет открытие счета в иностранных юрисдикциях. Такой счет позволят не только участвовать в IPO, но и торговать акциями США без риска блокировки активов и хранить доллары и евро, экономя на комиссиях, которые в последнее время вводят российские брокеры и банки. Лучше всего россиянам открывать счет в дружественных юрисдикциях — Армении, Турции, Казахстане. В Казахстане, кстати, работает более двух десятков брокеров, с которыми можно ознакомиться на сайте биржи KASE.

Что случилось с ФПР?

До глобальных изменений рыночной конъюнктуры неквалифицированные инвесторы могли участвовать в IPO через «Фонд первичных размещений» (ФПР). Однако из-за простоя на рынке размещений фонд значительно просел в цене и сейчас торгуется с дисконтом к стоимости чистых активов в 49 процентов. В то же время сейчас ФПР — один из немногих фондов, который продолжает торговаться.

Фонд представляет собой готовый портфель бумаг, которые выходят на IPO, и управляет им профессиональная команда. Однако коррекция на мировых рынках задела и ФПР, поскольку в период всеобщего волнения инвесторы, как правило, избегают рисковых идей, одной из которых является участие в IPO.

В то же время, инвесторы с «агрессивным» профилем сейчас могут заинтересоваться «Фондом первичных размещений», считает Деев. После резкого падения спроса из-за банального страха инвесторов стоимость активов ФПР значительно снизилась, благодаря чему они стали очень привлекательны – и в совокупности с большими объемами ликвидности на рынке теперь их может ждать повышение интереса как частных, так и институциональных инвесторов.