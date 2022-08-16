Доллар и евро дорожают на бирже. Но финансисты не советуют их покупать

Курсы доллара и евро снова пошли вверх на Мосбирже. Для некоторых это может быть сигналом к покупке валюты, но опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывают не торопиться с ее приобретением. Гражданам стоит учитывать, что хранение может стоить дорого из-за комиссий за обслуживание валютных вкладов, которые ввели многие банки. Поэтому финансисты советуют приобретать доллары и евро в наличной форме или рассмотреть альтернативу – юань. Или вообще отказаться от покупки американской и европейской валюты.

В понедельник, 15 августа, доллар и евро начали дорожать на Мосбирже. 16 августа курсы валют продолжили рост. К 15.55 доллар остановился на отметке 61,38 рубля, евро – 62,3 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что доллар и евро укрепились из-за роста импорта, в том числе из Китая — российским компаниям понадобилось больше валюты, чтобы расплатиться с иностранными поставщиками. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин предположил, что некоторое ослабление рубля, которое наблюдается на этой неделе, может быть обусловлено возвращением на рынок облигаций Мосбиржи инвесторов из дружественных стран, а также конвертацией депозитарных расписок в акции.

Стоит ли сейчас покупать доллар и евро

Россияне могут приобрести доллар и евро на Мосбирже и межбанковском рынке. Но Сыроваткин уверен, что сейчас покупать валюту стоит только в наличном виде: любая безналичная валюта легко может быть заморожена.

Ряд экспертов считает, что валюту сейчас вообще не стоит покупать. В том числе – из-за комиссий за обслуживание валютных вкладов россиян, которые ввели многие банки. Соответственно, хранение валюты на счетах может дорого обойтись гражданам, уточнили финансисты.

Банк «Тинькофф» объявил о введении комиссии утром 9 июня, сборы действуют с 23 июня. Комиссия составляет 12% годовых и списывается ежедневно. При этом меры не затронут тех, кто держит на счету менее $1 тыс. Схожую комиссию ввел «Райффайзен»: банк берет 0,2% (но не менее $10) в месяц за сумму более 5 тыс. в долларах, евро, фунтах, швейцарских франках и иенах. 10 июня список пополнили «Уралсиб», РНКБ, «Авангард» и ряд других. Росбанк сообщил о планах внедрить комиссии в будущем. Условия у всех разные.

«Приобретать доллары и евро [в безналичном виде] сейчас не стоит. Обналичить их, по крайней мере в краткосрочной перспективе, будет невозможно. Деньги не получится защитить от повышенных комиссий за сопровождение счетов и высоких тарифов на операции с валютой.

По сути для рядовых граждан условия по операциям с долларами и евро сейчас заградительные. А реальная доходность валютных инструментов с учетом инфляции глубоко отрицательная», — уверен управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По его словам, наиболее актуален вопрос — стоит ли сейчас переводить в рубли уже имеющиеся сбережения в валюте, или лучше подождать. И даже несмотря на возможные потери при конвертации, аргументы в ее пользу начинают преобладать, говорит Беликов. С ним согласился начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

«Видимо, вкладчикам придется избавляться от долларов и евро на счетах в российских банках. И из-за комиссий, вводимых банками, и из-за продления запрета на снятие наличной валюты со счетов. В условиях, когда сами банки стимулируют вкладчиков к «девалютизации», россияне вынуждены хранить валюту или в наличной форме, или выводить ее за рубеж», — указал эксперт.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко предположил, что стоит рассмотреть юани в качестве альтернативы доллару и евро, если необходима валютная диверсификация.

Каких рисков стоит опасаться

Емельянов назвал основной риск, который нужно учитывать россиянам при покупке валюты — возможные санкции против Национального клирингового центра со стороны банков-корреспондентов. Он пояснил, что это может сделать хранение валюты более дорогим для россиян.

«На мой взгляд, это крайне маловероятное событие. Такие санкции в первую очередь ударят по странам-покупателям российского сырья. Но сам факт обсуждения такого сценария повышает риски и делает хранение долларов и евро более дорогими для брокеров, банков, затем и их клиентов. Поэтому основная проблема сейчас — комиссии. Непонятно, когда они снизятся или будут отменены. Но скорее всего, это временное явление», — уточнил он.

Что будет с курсами доллара и евро

По словам Беликова, текущий курс доллара и евро во многом определяется административными, а не рыночными инструментами.

«Умеренное ослабление рубля относительно доллара США и евро вполне вероятно, просто исходя из заинтересованности в этом экспортеров. Но сильным оно не будет, и ожидания курса, условно, в районе 100 рублей за доллар США, не имеют оснований», — уверен Беликов.

По словам Емельянова, укрепление всех основных валют против рубля практически неизбежно.

«Пока импорт подавлен, но это аномальная ситуация, и она будет выправляться. А экспорт и приток твердых валют, наоборот, будет сокращаться из-за новой энергетической политики США и ЕС, а также прихода рецессии.

Речь как минимум о месяцах, но и на годы вперед основной прогноз по рублю — вниз, а у базовых валют — вверх», — сообщил эксперт.

По прогнозам Сыроваткина, к концу года доллар будет стоить 69 рублей на фоне сокращения поступлений экспортной выручки на Мосбиржу и увеличения спроса на валюту по мере постепенного восстановления импорта.

«В сентябре резких движений в паре доллар-рубль мы не ждем. И полагаем, что котировки пары будут оставаться в диапазоне 60–65 рублей с возможными краткосрочными попытками его покинуть», — пояснил он.