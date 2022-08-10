«Глупо и странно все это поддерживать»: ЦБ предложили блокировать переводы от 10 тыс. рублей

Центробанку РФ предложили замораживать переводы между клиентами российских банков на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных и динамичных счетах. По мнению экспертов, такая мера могла бы помочь бороться с мошенниками. Однако в Банке России эту меру отвергли, предложив рассмотреть возврат похищенных средств гражданам в двухдневный срок.

Центральный банк России отверг идею экспертов по борьбе с мошенничеством ввести дополнительное подтверждение и идентификацию при переводах на сумму более 10 тыс. руб. Представитель ЦБ заявил, что ранее регулятор уже установил требования к идентификации, СМС-пароли и PIN-коды.

«Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы», — заявил представитель Банка России.

Поэтому ЦБ предложил в качестве ответной меры рассмотреть возможность возврата средств гражданам – даже если мошенники использовали методы социальной инженерии. Для этого при участии регулятора подготовили законопроект.

Он предусматривает введение двухдневного «периода охлаждения» — то есть отправитель средств может в течение двух суток отменить перевод на счет предполагаемых мошенников и подсадных лиц.

Специалисты же на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ предложили заморозить переводы на сумму более 10 тыс. руб. на промежуточных и динамичных эскроу-счетах, сообщила газета «Известия».

Такая мера, по их мнению, защитила бы клиентов от оформления кредитов без их ведома. Чтобы разморозить счет, потребовалось бы ввести ПИН-код или пройти дополнительную идентификацию.

При этом большинство участников экспертного совета поддержало инициативу ограничить переводы. Тем не менее, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что данная мера «создаст дополнительные трудности для банков и клиентов, поскольку 10 тыс. руб.— ходовая сумма». Несколько экспертов предположили также, что ограничение вполне применимо для онлайн-сферы и при наличии «доверия сторон».

В России сейчас при выполнении денежного перевода через интернет-банк или его приложение требуется ввести разовый код – из четырех или шести цифр. При обработке жертвы методами социальной инженерии мошенники пытаются выведать именно этот код.

«Это даже не инициатива»

В Центробанке не поддерживают механизм по заморозке банковских переводов граждан от 10 тыс. руб. для борьбы с мошенниками, заявил «Газете.Ru» представитель регулятора Данис Юмабаев.

«То, что сегодня обсуждается в СМИ, это просто высказывания отдельных экспертов Совета службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка. Туда входят самые разные личности, которые периодически собираются и обсуждают различные темы и предлагают свои идеи. Естественно то, что сегодня прозвучало про блокировку переводов свыше 10 тыс. рублей и более — мы это не поддерживаем. Считаем, что глупо и странно все это поддерживать», — подчеркнул Юмабаев.

Он добавил, что механизм по заморозке переводов от 10 тыс. руб. даже нельзя считать инициативой.

«Эксперты просто встретились и пообсуждали вопросы по борьбе с мошенниками. То есть, это даже не инициатива. Параллельно с этим у ЦБ есть свои меры, которые мы разработали. Некоторые из них прошли первое чтение, другие — на стадии согласования», — резюмировал Юмабаев.