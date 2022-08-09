Украина остановила транзит нефти по «Дружбе». «Транснефть» не может оплатить его из-за санкций

Украина 4 августа остановила транзит российской нефти, идущей по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской компании «Транснефть» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за санкций ЕС. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по 100% предоплате. Нефтегазовая венгерская компания MOL предложила взять на себя оплату транзита сырья.

Украинская компания «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». По ней сырье поступает в Чехию, Словакию и Венгрию. «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита из-за европейских санкций.

Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что прокачка по южной ветке «Дружбы» полностью остановилась 4 августа в 6:10. При этом транзит нефти через Белоруссию в Польшу и Германию продолжается в штатном режиме.

«При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — сообщил пресс-секретарь «Транснефти».

Деньги за транзит были направлены еще 22 июля.

Демин уточнил, что «Укртранснафта» оказывает услуги на условиях 100% предоплаты. Украинская компания прекратила транспортировку «в связи с отсутствием поступления денежных средств».

«Транснефть» сообщила, что европейские банки-корреспонденты «больше не уполномочены самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции».

По данным компании, теперь банк должен получить разрешение от национального уполномоченного государственного органа, чтобы подтвердить, что та или иная транзакция не попадает в число запрещенных.

«Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений», — отметили в «Транснефти».

Компания заверила, что ищет альтернативные способы оплатить услуги по транзиту нефти через Украину. О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, «Транснефть» также сообщила Минэнерго РФ и отечественным грузоотправителям, поставляющим топливо в направлении Чехии, Словакии и Венгрии.

Из-за новости о прекращении поставок котировки нефти марки Brent выросли более чем на $1,5 за баррель — до $97,8. Американская WTI также выросла на 1,29% до $91,9.

Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не подпадает под санкции ЕС. Против остальной российской нефти европейские страны ввели эмбарго в рамках шестого пакета санкций.

В декабре 2019 года «Транснефть» и Украина продлили договор на прокачку нефти через украинскую территорию до 1 января 2030 года. Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, а там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Венгрия возьмет оплату на себя

Крупнейшая нефтегазовая венгерская компания MOL начала переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита нефти через Украину, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Как отметили в пресс-службе, компании известно, что транспортировка нефти остановилась из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора.

«Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию», — заявили в компании.

В пресс-службе венгерского правительства отметили, что страна выступает за скорейшее восстановление поставок нефти. При этом в кабмине добавили, что в настоящий момент в стране достаточно запасов топлива.

Заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что Венгрии и Словакии не хватит запасов нефти для покрытия выпавших объемов от приостановки прокачки топлива.

«Если отключение южной ветви «Дружбы» будет длиться несколько дней, для Венгрии и Словакии критичного ничего не произойдет. У них есть запасы на местных нефтеперерабатывающих заводах, которые способны покрыть выпавшие объемы. Но если остановка транзита будет более длительной — неделя и более — для Венгрии и Словакии это будет означать серьезные проблемы», — объяснил Кондратьев в разговоре с «Газетой.Ru».

Он напомнил, что Словакия, Чехия и Венгрия по-прежнему сильно зависят от поставок нефти из России по южной ветви «Дружбы».

«Венгрия зависит от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» более чем на 70%, Словакия — более чем на 90%. У Чехии ситуация получше. Прага может относительно быстро переключиться на поставки из Австрии. Но Чехия все равно зависит от поставок из России на 40%», — указал Кондратьев.

Какие санкции мешают оплате

Шестой пакет санкций страны ЕС согласовали в июне, в рамках него европейские государства договорились отказаться от российской нефти в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. В Евросоюзе тогда признали, что Венгрия и Словакия столкнутся со сложностями в случае введения эмбарго на российскую нефть, поэтому вывели поставки по трубопроводу «Дружба» из-под санкций. К концу года ЕС планирует сократить импорт нефти из России на 90%.

21 июля Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций. Он включает запрет на импорт российского золота. Кроме того, рестрикции предполагают ужесточение правил принятия банковских депозитов от физических и юридических лиц, мажоритарные владельцы которых находятся в России.

Германия и Польша сами решили отказаться от любых поставок нефти из России, поэтому к концу 2022 года сырье будет качаться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На него приходится лишь 10% от всего объема российской нефти, импортируемой Евросоюзом.