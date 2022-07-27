«Газпром» в два раза снизил поставки газа по «Северному потоку». Как это объясняют в Москве

«Газпром» в очередной раз снизил поставки газа по «Северному потоку» — компания приостановила работу еще одной турбины Siemens. Теперь газопровод работает лишь на 19,5% от максимальной мощности. Из-за этого цены на газ резко выросли, приблизившись к мартовским рекордам.

Остановка очередной турбины

О том, что поставки газа в Европу вновь снизятся, «Газпром» предупредил 25 июля в своем Telegram-канале.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении.

В компании отметили, что 27 июля с 7:00 по московскому времени суточная производительность КС «Портовая» составит до 33 млн куб. м в сутки.

Согласно информации немецкого газотранспортного оператора Gascade, по «Северному потоку-1» в среду транспортировали около 20% от максимальной пропускной способности «Северного потока».

Поставки по газопроводу за сутки упали больше чем вдвое — до с 67 до 31 млн куб. м. Этот показатель даже несколько меньше заявленных 20% от максимальной мощности.

Итальянская Eni сообщила на своем сайте, что «Газпром» уведомил энергетический концерн о том, что поставит в среду примерно 27 млн кубометров газа – меньше, чем «34 млн кубометров в последние дни».

Официальный представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что кабмин принял принял к сведению очередное сокращение поставок и «тщательно наблюдает за ситуацией».

«Контракты по поставкам в настоящее время не соблюдаются. Мы не видим, как и раньше, технических причин для этого», — добавила она.

Последствия западных санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не стоит связывать снижение уровня прокачки газа в Европу по «Северному потоку» с попыткой принудить страны Евросоюза отменить санкции против России.

«Это совершенно неправильная увязка <...> «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа», — сказал Песков.

По его словам, санкции западных стран не дают возможности оперативно производить техобслуживание, менять запасные части, проводить капремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки. Когда эти работы все же будут выполнены, «Газпром» сможет поставлять в Европу больше газа.

«Газпром» был и остается надежным гарантом всех своих обязательств, выполнения обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций», — подчеркнул представитель Кремля.

Данные торгов на лондонской бирже ICE свидетельствуют, что впервые с начала марта текущего года цена газа в европейских странах преодолела рубеж в $2,5 тыс. за 1 тыс. куб. м.

При этом общий рост стоимости газа с начала среды составил 10%. Ситуация с регулировкой цен напрямую зависит от объявления российской корпорацией «Газпром» сокращения транзита энергоресурсов по газопроводу «Северный поток».

Застрявшая в Канаде турбина

Впервые «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» 14 июня. Компания сообщила в своем Telegram-канале, что вынуждена ограничить работу на компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта». Поставки газа тогда снизились до 100 млн куб. м в сутки.

Уже на следующий день «Газпром» уведомил, что «останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». После этого суточная производительность компрессорной станции снизилась до 67 млн куб. м в сутки.

Из-за санкций одна из турбин Siemens застряла в Канаде на ремонте. В итоге Оттава все же согласилась вернуть турбину «Газпрому», но транзитом через Германию. В ФРГ машину доставили, но пока неясно, когда она окажется у российской компании.

«Газпром» несколько раз запрашивал у компании Siemens документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессионной станции «Портовая». 25 июля ответ, наконец, пришел.

«Газпром» получил <…> и изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — говорится в Telegram-канале российской компании.

У нее «по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

«В этих обстоятельствах «Газпром» в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — заключили в «Газпроме».