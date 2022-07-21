Нацбанк Украины резко понизил курс гривны. Что это значит

Нацбанк Украины решил на 25% снизить фиксированный курс гривны. Зачем Киев пошел на такой шаг, и каковы будут последствия решения для рядовых украинцев – в обзоре «Газеты.Ru».

Нацбанк Украины (НБУ) перешел от политики плавающего курса гривны к фиксированному 24 февраля. Тогда регулятор зафиксировал гривну на уровне 29,25 за доллар. 21 июля Нацбанк понизил курс на четверть. Теперь доллар стоит 36,56 гривен.

В НБУ пояснили, что это позволит «поддержать устойчивость экономики» в текущей ситуации: фиксация курса должна сдержать инфляцию. Еще она цель — увеличить конкурентоспособность украинских производителей. Кроме того, новый обменный курс увеличит приток и, соответственно, продажу валютной выручки экспортерами, уточнили в НБУ.

Зачем на самом деле Киев пошел на это

Цель политики фиксированного валютного курса – стабилизация экономики, снижение инфляции. Однако в условиях дефицита платежного баланса политика фиксированного курса неизбежно ведет к сокращению международных резервов.

«Дефицит сводного платежного баланса Украины в апреле 2022 года составил $783 млн.

В апреле международные резервы Украины сократились на 4,1%. В мае – еще на 6,8%, в июне — на 9%. На 1 июля они составили $22,8 млрд. При этом государственный и гарантированный государством долг Украины превышает $100 млрд»,

— отметил начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

По его словам, сокращение международных резервов может привести к суверенному дефолту.

«Украина вынуждена договариваться об отсрочке платежей по иностранным долгам. Как следствие, сокращение международных резервов способствует повышению стоимости обслуживания суверенного долга в иностранной валюте. Для того, чтобы снизить давление на международные резервы, украинский регулятор вынужден был прибегнуть к резкой девальвации гривны. Новый официальный курс гривны близок к курсу, который устанавливают украинские банки – 37 гривен за доллар», — указал Осадчий.

По мнению главного аналитика «Иволга капитал» Марка Савиченко, ослабление фиксированного курса на 25% нацелено прежде всего на помощь украинским экспортерам. Их товары в новых условиях становятся более конкурентноспособными. Это должно увеличить их доходы.

Каков реальный курс гривны

«Пока у Нацбанка Украины есть возможность поддерживать назначенный ими курс. Это и есть реальный валютный курс. Но для поддержания курса нужны валютные резервы. Если резервы закончатся, произойдет ослабление курса гривны. Но давать количественные оценки в текущих условиях невозможно», — отметил Савиченко.

В то же время на черном рынке разные суммы долларов продают по курсу 38,5—40,1 гривен за доллар, следует из информации на украинских ресурсах. В среду курс на черном рынке был 37-38 гривен за единицу американской валюты.

«С февраля курс гривны по отношению к доллару оставался фиксированным. Таким образом, сформировался черный рынок валюты. Фактически НБУ приблизил официальный курс к неофициальному», — объяснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Чем обернется искусственное ослабление гривны для украинцев

Ослабление национальной валюты обычно вызывает инфляцию. Цена импортных товаров растет, а вслед за этим – и средний уровень цен в экономике. Осадчий уверен, что девальвация гривны будет способствовать росту инфляции и снижению реальных располагаемых доходов населения. Инфляция на Украине в июне достигла 20,1%, добавил он.

«Инфляция будет продолжать расти», — согласился Миронюк. Савиченко уточнил, что зафиксировав курс, у Центрального банка есть возможность снизить ослабление национальной валюты. Следовательно — и темпы инфляции.

«Действия властей Украины пока не направлены на внедрение гибкого курса со свободными межбанковскими валютообменными операциями. Таким образом, потенциал девальвации гривны пока ограничен», — считает Миронюк.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев уверен: если снять режим фиксированного курса, гривну ждет девальвация. «Гривна сильно потеряла за последнее время и если бы ее не зафиксировали, она и дальше бы слабела», — уточнил он.