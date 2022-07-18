«Закон полностью уничтожает отрасль»: Дума рассмотрела идею о едином операторе наружной цифровой рекламы

Депутаты Госдумы в ходе внеочередного пленарного заседания в пятницу, 15 июля, приняли в первом чтении поправки в федеральный закон «О рекламе», предусматривающие создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Против инициативы выступают и отрасль, направившая открытое письмо председателям обеих палат парламента и премьер-министру, и депутаты большинства фракций, принимавших участие в обсуждении документа. По итогам дискуссии для внесения поправок в законопроект было выделено 30 дней – предполагается, что за это время инициатива должна стать более ориентированной на защиту интересов российского бизнеса.

Инициатива и возражения

Законопроект, предусматривающий создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, был зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы 8 июля и рассмотрен в первом чтении уже спустя неделю, 15 июля. За это время документ успел побывать на рассмотрении в профильном комитете и Совете Госдумы, который и направил его для дальнейшего обсуждения депутатами на внеочередном пленарном заседании.

Согласно пояснительной записке к документу, проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» разработан «в целях обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы, нивелирования последствий ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств и их объединений и защиты национальных интересов» государства.

«Наиболее уязвимые сектора в информационной сфере — это наружная реклама на цифровых носителях, на транспорте и электронные доски с объявлениями, где физические лица размещают существенный массив информации, который может быть использован недружественными странами в целях нанесения ущерба Российской Федерации и российским юридическим и физическим лицам», — следует из пояснительной записки.

Предполагается, что избежать указанных опасностей удастся благодаря созданию в стране единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, наделенного широчайшим кругом полномочий. Представители отрасли высказались резко против инициативы, направив коллективные письма председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федераций Валентине Матвиенко, председателю комитета Госдумы РФ по экономической политике Максиму Топилину, руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и сенатору от Санкт-Петербурга Андрею Кутепову.

Как пишет AdIndex, обращение подписали более 60 представителей компаний рекламной индустрии. Ранее участники рынка, опрошенные «Газетой.Ru», также охарактеризовали законопроект негативно и сочли его угрозой не только для бизнеса, но и для региональных бюджетов, и для экономики в целом, и для внешнего вида российских городов.

Авторы писем в органы власти, в частности, указывают, что единый оператор сможет устанавливать цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях в каждом субъекте федерации и ставить монопольно высокую цену за размещение рекламы. «Таким образом, будут ликвидированы 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, потеряют работу 150 тысяч высококвалифицированных специалистов. В текущей ситуации закредитованность этих компаний составляет более 15 млрд руб. Источников для обслуживания и погашения этих долгов не будет», — предупреждают представители бизнеса.

Инициатива затрагивает и отрасль, не подпадающую под регулирование законодательства о рекламе – размещение объявлений частных лиц в интернете (деятельность классифайдов), полностью перераспределяя данный рынок в пользу нового игрока, единого оператора в сфере наружной рекламы, и фактически лишая таким образом существующих представителей данной индустрии своего бизнеса.

Таким образом, документ затрагивает две не связанные между собой индустрии – наружную рекламу и классифайды, объединяя их в единое целое и предъявляя к ним одинаковые претензии и требования, что вряд ли применимо к разным сегментам рынка.

«Более позорного обсуждения закона я уже давно не видел»

Обсуждение законопроекта в Госдуме обернулось оживленной дискуссией, многие из участников которой предлагали вообще не рассматривать пока документ, вызвавший столько возражений и ставший предметом осуждения представителей бизнес-сообщества.

В качестве одной из главных причин необходимости принятия законопроекта является тезис об обеспечении информационной безопасности, хотя ни одного примера взлома цифровых рекламных конструкций или публикации запрещенных сведений через объявления приведено не было.

Руководитель департамента аудита и консалтинга Group-IB Андрей Брызгин в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что с одной стороны, построить зрелый и сбалансированный процесс обеспечения информационной безопасности куда проще в единой структуре, чем в ситуации с большим количеством максимально разнородных операторов рекламных конструкций. Таким образом, наличие единой точки фильтрации может при корректном подходе усилить защищенность системы в целом, отмечал он.

С другой стороны, как подчеркивает эксперт, такая единая точка может выступить и в качестве единой точки отказа всей системы, так как вероятность нахождения способа компрометации одной площадки выше, чем вероятность успешной атаки на нескольких крупнейших операторов конструкций, разнородных по своей инфраструктуре в единый момент времени.

При этом депутатов интересовало, почему таким единым оператором-владельцем ПО должна стать именно коммерческая структура, к тому же один из участников рынка. Сомнения парламентариев связаны и с тем, почему важнейшую функцию в области информационной безопасности нужно отдавать частной структуре. Помимо прочего, единый оператор получит возможность формирования схемы размещения во всех городах России и сможет взять без торгов на 30 лет все лучшие места во всех городах, а также – на транспорте (как снаружи, так и внутри), на вокзалах, аэропортах и т. д.

Обеспокоенность в связи с законопроектом, в частности, высказал член фракции КПРФ Николай Арефьев, полагающий, что документ не имеет никакого отношения к обеспечению национальной безопасности.

«Более позорного обсуждения закона я уже давно не видел. Нас собрали сюда, чтобы принимать антикризисные законы, без которых страна не выживет даже следующую неделю. И нам преподносят вот такой подарок? Который можно рассматривать и через год, и через два. Он никакого отношения не имеет к безопасности нашей страны. Никакого!» — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что законопроект был разработан якобы с целью обеспечения национальной безопасности. Однако, по его словам, не было ни одного случая размещения на цифровых рекламных конструкциях информации, которая угрожала бы безопасности России.

«И здесь, сколько ни пытали автора, он так и не сказал: а какие же все-таки ужасающие информации были на баннерах или в социальных сетях, что наша страна была на грани развала. Не было ничего. Тогда непонятно, зачем идти вперед паровоза и говорить, что у нас угрожает стране рекламный бизнес. Хотя ни одного случая угрозы такой не было», — отметил Арефьев.

Монополия без стандартов

Несмотря на уверения о том, что деятельность единого оператора никак не затронет объекты культурного наследия, из текста законопроекта следует обратный вывод: «На цифровые рекламные конструкции единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, а также организаций, входящих в группу с единым оператором цифровых рекламных конструкций и объявлений, не распространяются правила размещения средств наружной рекламы, установленные разделом 6 государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», принятого постановлением Госстандарта РФ от 22 апреля 2003 г. № 124-ст.».

То есть, законопроект выводит единого оператора из-под действия стандартов: как безопасности, так и стандартов использования памятников архитектуры и культурно-исторического наследия.

Этот вопрос вызывает беспокойство и у депутатов, принимавших участие в обсуждении документа. В частности, представитель «Единой России» Николай Будуев отметил, что закон, по сути, наделяет привилегиями одну избранную компанию.

«Она будет государственная или частная? Если частная, тогда вопрос - почему она без торгов будет забирать все самые привлекательные места в регионах по своему усмотрению на 30 лет? При этом без учета регламентов технической безопасности, без учета архитектуры и культурного наследия. Региональные власти будут спрашивать разрешения у этой компании - могут ли они поставить те или иные материалы, или нет. Этот закон был согласован с регионами, ФАС и отраслевым сообществом или нет?» — поинтересовался он.

Выяснилось, что подобного согласования не проводилось, хотя авторы инициативы допустили начало дискуссии по указанным темам в дальнейшем.

Конкуренция с монстром и антикоррупционная экспертиза

Еще одним важным аспектом, волнующим всех участников обсуждения законопроекта, является вопрос конкуренции, точнее, отсутствия возможностей для честной конкурентной борьбы в условиях присутствия на рынке единого оператора с почти неограниченными полномочиями.

«Закон полностью уничтожает отрасль рекламы и передает ее монополисту - коммерческой организации. Здесь говорят, что все рекламные агентства так и будут существовать, все будет работать. Она только будет какие-то вещи контролировать. Нет. Там в законе написано буквально так: чем будет заниматься этот монстр – установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций, разработкой схем размещения рекламы, созданием и эксплуатацией информационного ресурса и так далее, там достаточно много», — подчеркнул в ходе своего выступления депутат от КПРФ Николай Арефьев.

По мнению парламентария, этого достаточно, чтобы сказать, что этот монстр поглотит всю рекламу и отдаст ее частному лицу. Арефьев полагает, что в результате рекламный рынок окажется под тотальным контролем, а регионы потеряют доход от рекламы и влияние на облик городов. В результате сложности возникнут, в частности, и у политиков, желающих размещать рекламу в ходе выборных кампаний.

«Государственная Дума в таком обсуждении теряет свое лицо: когда она становится зависима от какого-то капитала, который заставляет ее здесь принимать не государственный закон, а какую-то государственную подачку отдельному лицу. Ну что же мы позорим государственную власть?! Разве можно такие законы принимать, которые идут вразрез?» — задавался вопросами он, отметив, что законопроект должен пройти антикоррупционную экспертизу.

А регионы вы спросили?

Еще одним критиком документа стал депутат от «Справедливой России», председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Спрашивали ли субъектов Российской Федерации? Потому что напрямую их полномочий касается. Никто не спрашивал. Кто-то вообще считал - какой ущерб бюджетам органам местного самоуправления будет нанесен? Ведь доходы от рекламных конструкций идут к ним. Мало того, кто-то спрашивал, например, а если собственники зданий, на которых за арендную плату на конкурсной основе размещаются вот эти конструкции - они идут все в ТСЖ. Собственников кто-то спросил? Это граждан касается. Никто не спросил», — отметил парламентарий.

Угроза безопасности со стороны цифровых рекламных конструкций и объявлений также вызывает у Гартунга сомнения. По его словам, стоит спросить ФСБ России, нужен ли ей помощник в лице частной компании, которая монополизирует весь рекламный рынок.

«Без торгов на 30 лет частная компания, которая будет все забирать вообще, и именно тот рынок, который сейчас абсолютно конкурентный, потому что на конкурентных процедурах сегодня от 5, по-моему, до 10 лет дается. Сейчас нам говорят «нет, никакого нарушения конкуренции не будет». Да, конечно, какая конкуренция, просто не будет конкуренции и все! Вот не будет ее, будет одна структура у нас, которая будет собственником всего», — полагает он.

Опасный прецедент

Законопроект и целесообразность его принятия вызывает сомнения и у партии «Новые люди». Представляющий ее депутат Владимир Плякин в ходе заседания заявил, что под предлогом обеспечения нацбезопасности законопроект противоречит существу наружной рекламы и может полностью уничтожить отрасль как таковую в угоду единственной коммерческой организации.

«Действующее законодательство уже предусматривает полный контроль государства за размещаемой информацией. Теперь предлагается создать систему, при которой единый оператор получит право разместить свои цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях в каждом субъекте федерации и установить монопольно возможно высокую цену на размещение рекламы на них. Таким образом будут ликвидированы около 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, радикально сократится количество рабочих мест», — опасается парламентарий.

По его словам, создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию, являющуюся действующим участником рынка.

«Это создает монопольную зависимость государственных институтов власти от действующей коммерческой структуры. Во многих регионах России в свое время проводилась большая работа по избавлению жителей от рекламного шума за счет грамотного планирования размещения конструкций. Передача этих полномочий неподконтрольному региональным властям единому оператору очевидно обесценит эту работу, и будет негативно воспринята людьми», — уверен Плякин.

Парламентарий считает, что законопроект будет фактором снижения экономической активности как в отрасли наружной рекламы, так и в целом ряде других отраслей, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Все эти факторы, по его мнению, однозначно свидетельствуют о неактуальности соответствующей законодательной инициативы и существенных рисках негативных последствий для всех участников процесса.

Поправки за 30 дней

Несмотря на озвученную критику и сомнения, законопроект о поправках в закон «О рекламе» был принят в первом чтении - 266 депутатов проголосовали «за» при 95 «против» и 4 воздержавшихся.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выслушавший все прозвучавшие сомнения и возражения, отметил, что ко второму чтению надо «четко сориентировать законопроект для того, чтобы от нас ушли те, кто ведут себя недружественно». «Придут наши компании, российские, отечественные. Вот здесь мы должны отстоять это право. Вот здесь не должно быть монополии, все должно быть прозрачно», — подчеркнул он.

По его словам, необходимо защищать отечественный бизнес и сделать все для того, чтобы в нынешней ситуации он получил поддержку и преференции.

«Да, в первом чтении вот такая модель, но ко второму чтению мы будем делать все для того, чтобы отечественный бизнес не пострадал, а, наоборот, получил дополнительные преференции, потому что зарубежные компании, представляющие недружественные государства, рынок захватили, а этот рынок теперь достанется нашим российским компаниям. Вот это будет подход», — высказал мнение он.

Володин поддержал предложение об увеличении срока по подаче поправок к законопроекту ко второму чтению до 30 дней – согласно документам на сайте Госдумы, до 13 августа текущего года. Депутаты предложили обязательно провести публичные слушания и оценку регулирующего воздействия документа.

«Мы позицию сообщества знаем - если поддержим отечественный бизнес, они с нами будут. А если мы не будем их поддерживать, кто будет тогда с нами?» — заключил председатель Госдумы.