ЦБ вновь снизит ключевую ставку 22 июля. Что это значит

22 июля ЦБ снизит ключевую ставку до значений 8,5% — 9% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансисты. По их словам, после этого ставки по вкладам и кредитам упадут до 7-7,5% и 14-15% соответственно. На рубль решение ЦБ не повлияет. Регулятор продолжит цикл уменьшения ключевой ставки в 2022 году. К декабрю она может составить 7,5-8%.

Какой будет ставка

На заседании совета директоров 22 июля ЦБ снизит ключевую ставку с 9,5% до 8,5% — 9% годовых. То есть на 0,5, 0,75 или 1 процентный пункт (п.п.). Такой прогноз «Газете.Ru» дали в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций». В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» подтвердили, что наиболее вероятным является диапазон ставки в 8,5—8,75% годовых. В банке «Русский стандарт» назвали уровень в 8,5—9%. В брокерском подразделении банка «ВТБ» — «ВТБ Мои инвестиции», Абсолют-банке и НИУ ВШЭ — считают, что ЦБ снизит ставку до 9%. Представители Национального рейтингового агентства и «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) уверены, что показатель опустится до 8,5% годовых.

«Сохраняется тенденция по замедлению роста цен с локальным переходом в фазу дефляции – снижение цен. Поэтому ЦБ точно снизит ставку 22 июля. Вопрос лишь в шаге.

Как минимум ожидается уменьшение показателя с 9,5% до 9%. Можно ожидать 8,5%. Однако не исключено, что регулятор изменит размер шага, кратного 0,5 п.п. И опустит ставку на компромиссное значение 8,75% годовых. Кривая доходностей облигаций федерального займа сейчас как раз почти полностью находится чуть ниже этого уровня», — отметил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Росстат в июне зафиксировал снижение цен на 0,35%. Это максимальное падение в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае. Как уточнили в Минэкономразвития, основными факторами дефляции в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность. Впрочем, в ЦБ отметили, что это замедление роста цен нельзя считать дефляцией. С 4 по 10 июля цены выросли на 0,23%, следует из статистики Росстата.

«Основную роль в снижении цен сейчас играют сегмент плодоовощей и часть непродовольственных товаров. Также сохраняются проинфляционные риски, которые могут проявиться осенью по мере восстановления спроса, ослабления сезонных факторов и вероятного движения курса рубля к более слабым уровням», — заключил главный экономист «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов.

Он уточнил, что на вероятность более сдержанного решения регулятора указывают и заявления представителей ЦБ о возврате ключевой ставки к нормальному уровню в течение около двух лет.

«Спад экономики в этом году может оказаться менее выраженным. Падение ВВП РФ вряд ли превысит 5-6% по итогам 2022 года. Это также аргумент в пользу более консервативного решения. Наконец, инфляционные ожидания населения увеличились до 12,4%. Этот фактор также говорит о том, что ЦБ, скорее всего, выберет меньший шаг изменения ставки», — предположил Жирнов.

В 2021 году ЦБ повышал ставку восемь раз подряд. Цикл увеличения ключевой ставки ЦБ начался в марте 2021 года с уровня в 4,25% годовых. 11 февраля 2022 года регулятор поднял показатель на 1 п.п., до 9,5%, что стало максимумом с весны 2017 года. Затем регулятор увеличил ее сразу до 20% на фоне санкций. 18 марта ставка была сохранена на уровне 20% годовых. 10 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, 29 апреля – до 14%. 26 мая ключевая ставка была уменьшена до 11% годовых. 14 июня — возвращена на уровень 11 февраля в 9,5%.

Что будет со вкладами, кредитами и рублем

Ставки по потребительским кредитам могут снизиться на 1-2 п.п., а по депозитам на 0,75 п.п.-1 п.п. после уменьшения ключевой ставки. Такой прогноз дал операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. То есть – до 14-15% и до 7—7,75% годовых соответственно.

«Реакция по депозитам будет более быстрой, чем по кредитам. Например, ставки по вкладам могут снизиться в течение первой недели после решения Банка России, а по займам — на второй-третьей неделе», — уточнил Зотов.

По мнению эксперта, решение ЦБ о ставке никак не повлияет на курс рубля к доллару и евро.

«Например, на курс рубль/доллар сейчас больше влияют другие факторы. Это — скорость восстановления импорта и возможные интервенции Минфина. Скорее всего, рубль будет продолжать укрепляться: избыток валюты на рынке от экспорта никуда не пропал, а восстановление импорта возможно только к концу года», — считает Зотов.

Какой будет ставка в конце года

Впрочем, ЦБ продолжит снижать ключевую ставку в 2022 году, уверен Василий Карпунин. По его прогнозам, к декабрю показатель опустится до 7,5—8% годовых. Аналогичные цифры назвали Владимир Зотов и директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По словам Тимошенко, такому уровню ставки будут способствовать снижение темпов инфляции на фоне просадки экономики и потребительского спроса.

«При отсутствии дополнительных шоков ключевая ставка в конце года составит 7,5-8% годовых», — согласился главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

По мнению Жирнова, ЦБ снизит ставку до 8—8,5% к декабрю и до 7—7,5% в 2023 году.