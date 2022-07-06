Банкам разрешили вводить отрицательные ставки на валютные вклады компаний. Что это значит

Банки получили законное право вводить комиссии за обслуживание валютных депозитов компаний. Но не все кредитные организации этим воспользуются, считают эксперты. Между тем отрицательные ставки на валютные вклады физлиц уже действуют и получают распространение, несмотря на предостережение ЦБ.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который легализует комиссии по валютным депозитам юрлиц. Причем размер комиссии может превышать доходность вклада. Таким образом, у депозита по сути будет отрицательная процентная ставка.

Банки пока так не делали

По данным ЦБ, на 1 июня 2022 года совокупный размер депозитов юрлиц в иностранной валюте в российских банках составил $73,8 млрд. «Газета.Ru» направила запросы 50 крупнейшим по активам кредитным организациям с вопросом, планируют ли они воспользоваться новым законным правом.

«Банк не планирует вводить комиссии и отрицательные ставки по депозитам в долларах США и евро для юрлиц», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Ак Барс Банка».

Такую же точку зрения высказали в «Уральском банке реконструкции и развития».

«УБРиР в ближайшее время не планирует для корпоративных клиентов устанавливать отрицательные ставки по депозитам или вводить дополнительные комиссии за обслуживание валютных счетов в зависимости от остатка на счете», — уточнили в пресс-службе банка.

В остальных кредитных организациях пока не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Почему компаний это пока не коснется

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян полагает, что далеко не все банки в конечном счете введут такие комиссии.

«Есть банки, которые себе это не позволят. Уверен. Я не понимаю смысла комиссии за вход», — подчеркнул Тосунян.

В то же время, по его словам, подобная практика существует и за рубежом.

«Нежелание банков вводить отрицательные ставки на валютные вклады для юрлиц, скорее всего, связано с нежеланием ухудшать условия и портить отношения с крупными корпоративными клиентами. Обычно депозиты хранятся в том же банке, где компания и кредитуется. Держат валютные депозиты достаточно крупные компании — экспортеры. Поэтому банки готовы терпеть издержки по обслуживанию валютных депозитов ради сохранения деловых отношений с крупными клиентами. Несмотря на то, что на данный момент у банков практически отсутствуют возможности размещения этой валютной ликвидности», — указал главный аналитик инвесткомпании «Иволга капитал» Марк Савиченко.

Эту точку зрения разделяет Сергей Суверов. По его словам, такая практика объясняется желанием удержать клиентов на фоне острой конкуренции.

«Юридические лица с точки зрения значения для бизнеса банков более значимы, чем физические лица. Поэтому банки более осторожны в введении комиссий для компаний», — объяснил Суверов.

Преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко уверен, что многие банки отрицательными ставками пользоваться не будут, чтобы сохранить лояльность клиентов. Банки будут использовать инструменты, не предполагающие размещение средств за рубежом, добавил Домащенко.

А могут и ввести

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» в свою очередь не исключили, что до конца года комиссии по валютным депозитам получат распространение.

«Моментально такие комиссии не распространяются по той причине, что могут ударить по предприятиям, ведущим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). В текущих условиях они слишком значимы для экономики, чтобы оказывать на них дополнительное давление, помимо всех внешних ограничений», — отметил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Он предположил, что комиссии будут дифференцироваться по размеру или даже по факту наличия в зависимости от типа депозита.

«Например, для предприятий, вовлеченных в ВЭД, естественно размещать временно свободные средства с текущих счетов в краткосрочные депозиты, из которых они легко высвобождаются и направляются на расчеты. Введение комиссий по таким депозитам может противоречить мерам поддержки импортеров и других уязвимых в текущих условиях и в то же время стратегически значимых предприятий. Тогда как ввод комиссий по инвестиционным депозитам большей срочности представляется шагом, который в меньшей степени ограничивает предприятия в сфере ВЭД и в то же время в большей степени способствует девалютизации баланса банковского сектора», — пояснил Беликов.

Для граждан уже ввели

Взяв паузу с юрлицами, некоторые банки ввели комиссии за обслуживание валютных вкладов россиян. Не дожидаясь их легализации на уровне закона.

Банк «Тинькофф» объявил о введении комиссии утром 9 июня, сборы действуют с 23 июня. Комиссия составляет 12% годовых и списывается ежедневно. При этом меры не затронут тех, кто держит на счету менее $1 тыс. Схожую комиссию ввел «Райффайзен»: банк берет 0,2% (но не менее $10) в месяц за сумму более 5 тыс. в долларах, евро, фунтах, швейцарских франках и иенах. 10 июня список пополнили «Уралсиб», РНКБ, Ситибанк, «Авангард» и ряд других. Росбанк сообщил о планах внедрить комиссии в будущем. Условия у всех разные. Тем не менее хранение валюты в данных банках дорого обойдется большинству клиентов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий уточнил, что банки вводят комиссию по депозитам в валюте из-за ее избытка в российской экономике.

«Предложение иностранной валюты существенно превышает спрос на нее. Этот дисбаланс – следствие санкций, которые направлены в основном на российский импорт и в меньшей степени на российский экспорт. Другая причина, из-за которой банки избавляются от валютных депозитов – риск блокирующих санкций, которые могут привести к аресту средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах российских банков в зарубежных банках. Поэтому доллары и евро «токсичны» для российских банков, и они стараются от них избавиться, относительно мягко стимулируя клиентов к выходу из иностранной валюты. Не в жесткой форме, например, принудительной конвертации, а в мягкой, комиссиями. По кусочкам нарезают хвост, гуманно», — отметил Осадчий.

ЦБ жестко отреагировал на подобную практику. Регулятор выпустил информационное письмо, в котором заявил банкам, что односторонние комиссии за обслуживание счетов и вкладов недопустимы. Из письма следует, что законы России не предусматривают права банков в одностороннем порядке увеличивать или устанавливать комиссии за операции по договору банковского счета. Уведомление клиентов об изменении условий путем сообщения на сайте не может считаться надлежащим изменением условий договора или офертой, когда согласием клиента считается отсутствие возражений. Для этого нужно однозначно установленное согласие потребителя на обслуживание на новых условиях. ЦБ предупредил, что будет отслеживать действия банков по введению или увеличению комиссий на предмет соблюдения законов, а при необходимости реагировать.