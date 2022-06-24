РЖД приостановили транзит в Польшу через Белоруссию

РЖД временно приостановили поставку транзитных грузов в Польшу. Речь идет о товарах, отправляемых через Белоруссию, отметили в госкомпании. При этом прекращение перевозок в сообщении с Польшей не полное. С 10 апреля РЖД запрещали отправку грузов через Калининградскую область. Одновременно с этим «Газпром» снижает поставки газа в Германию – тоже «по техническим причинам».

Поставки ряда грузов, отправляемых по железной дороге в Польшу через белорусскую территорию, временно приостановлены. Об этом сообщают «Российские железные дороги» (РЖД).

«Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — заявили в компании.

Причины решения не сообщаются, кроме того, неясно – какие именно грузы пока не будут отправлять польской стороне. Ограничения действуют с 23 июня вплоть до отмены. Сроки также не уточняются.

С начала апреля РЖД запретили отправку грузов любого характера через железнодорожный пункт пропуска Мамоново в Калининградской области – на границе с Польшей. Решение тогда объясняли ремонтными работами на польской стороне.

В компании тогда заявили, что приостановка была вызвана желанием избежать скопления железнодорожных составов и задержек в передаче грузов, отправляемых через Мамоново.

Кроме того, с 7 апреля ограничили отгрузку в адрес станции Лужская-экспорт Октябрьской железной дороги.

Технические причины

14 июня «Газпром» сообщил, что по техническим причинам вынужден сократить объемы прокачки газа по газопроводу «Северный поток» из-за несвоевременного возврата перекачивающих агрегатов из ремонта немецкой компанией Siemens. В свою очередь немцы утверждают, что турбину пока невозможно вернуть в Германию из Канады, где она ремонтировалась, из-за канадских санкций против России.

Спустя десять дней канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «спекуляции» о возможном прекращении поставок газа из России «бессмысленны».

«Предположения о том, что произойдет после [ежегодной инспекции газопровода], не имеют смысла», — сказал Шольц, комментируя опасения, что Москва может не возобновить поставки газа по трубопроводу после инспекции.

Канцлер также отмечал, что никто из лидеров стран-членов ЕС не верит в версию, согласно которой технические причины стали основанием для снижения поставок газа по «Северному потоку».

«Никто из нас не считает, что технические причины, которые на данный момент приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять необходимые меры», — сказал он.

Литовский запрет

Литва неделей ранее ограничила транзит грузов из России в Калининградскую область. Власти региона и руководство РФ заявили о «блокаде» региона и пообещали ответить Вильнюсу на его недружественный шаг. Ограничения касаются товаров, включенных в санкционный список Евросоюза. По данным калининградской администрации, к ввозу через литовскую территорию в регион Литва запрещает широкий перечень товаров — полный список занял 66 страниц.