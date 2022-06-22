Хуснуллин: в Мариуполе обследованы все здания. Разработан план восстановления города

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, 23 апреля 2022 года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению разрушенного в боях Мариуполя. По его словам, завод «Азовсталь» должен продолжать работу — но не как металлургическое предприятие, а как парк или место отдыха. Затраты на строительство и ремонт поврежденных зданий и инфраструктуры города будут «достаточно большими». Кое-где в Мариуполе уже начали строить новые жилые районы, добавил чиновник.

Затраты на восстановление Мариуполя будут «достаточно большие», заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова передает РИА «Новости».

Он отметил, что все здания уже обследованы, и «есть понимание, что ремонтировать, а что сносить». Кроме того, в городе уже началось строительство новых жилых районов.

Вице-премьер также заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе должен продолжать работу после восстановления.

«Мы склоняемся ко мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тысяч работающих», — сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что «Азовсталь» в дальнейшем может работать «как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс».

19 июня Хуснуллин заявлял, что в ходе совещания обсуждал с коллегами мастер-план восстановления Мариуполя — «что будет вместо «Азовстали», как будет проходить благоустройство — что сможем построить нового, а что восстановим».

Завод «Азовсталь», где более двух месяцев оборонялись украинские войска, был серьезно разрушен в ходе городских боев. Предприятие принадлежит компании украинского олигарха Рината Ахметова «Метинвест», зарегистрированной в Нидерландах.

В апреле новый мэр города Константин Иващенко, назначенный властями ДНР, заявил – восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь» не планируется. При этом чиновник сообщил, что городское руководство желает возобновить работу предприятия «Азовмаш» и завода имени Ильича.

В мае миллиардер Ахметов заявил, что собирается подать иск против России как минимум на $17-20 млрд из-за повреждения «Азовстали». «Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении», — сказал он украинскому изданию НВ.

«Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам», — сказал также олигарх.

В марте в интервью РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что предприятия, находящиеся на территории республики и принадлежащие поддерживающим Киев собственникам, перейдут в государственную собственность.

Помощь из России

20 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил в ходе совещания, что в Мариуполь уже отправилась первая колонна со стройматериалами, дорожными рабочими и ресурсниками. Они будут восстанавливать Левобережный район Мариуполя.

«Тульская область взялась за восстановление Левобережного района Мариуполя. Этот район претерпел значительные разрушения в результате агрессии киевского режима. Благодарю руководство и жителей Тульской области за то, что взяли на себя такой сложный и важный фронт работ», — говорил ранее глава ДНР Пушилин на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Кроме того, восстановление Мариуполя будет происходить с помощью Петербурга – из городского бюджета выделят деньги для строительства в Октябрьском районе.

Три школы и три детских сада восстановят в Мариуполе силами петербургских строителей, говорил на ПМЭФ губернатор северной столицы Александр Беглов.

Уже оборудован стройгородок для проживания рабочих, которые будут восстанавливать жилые дома, сообщала пресс-служба Смольного 16 июня. Они также должны реконструировать Драматический театр и Филармонию.

Из Московской области строители приехали в Мариуполь восстанавливать Новоазовский и Тельмановский районы, сообщал Денис Пушилин 8 июня. 9 июня сообщалось, что Волгограде собирают волонтеров, чтобы восстанавливать Мариуполь. Подобные инициативы есть и в других регионах РФ.