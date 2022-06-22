Хуснуллин: в Мариуполе обследованы все здания. Разработан план восстановления города

Затраты на восстановление Мариуполя будут «достаточно большие», заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова передает РИА «Новости».
Он отметил, что все здания уже обследованы, и «есть понимание, что ремонтировать, а что сносить». Кроме того, в городе уже началось строительство новых жилых районов.
Вице-премьер также заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе должен продолжать работу после восстановления.
«Мы склоняемся ко мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тысяч работающих», — сказал чиновник.
Он также подчеркнул, что «Азовсталь» в дальнейшем может работать «как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс».
19 июня Хуснуллин заявлял, что в ходе совещания обсуждал с коллегами мастер-план восстановления Мариуполя — «что будет вместо «Азовстали», как будет проходить благоустройство — что сможем построить нового, а что восстановим».
Завод «Азовсталь», где более двух месяцев оборонялись украинские войска, был серьезно разрушен в ходе городских боев. Предприятие принадлежит компании украинского олигарха Рината Ахметова «Метинвест», зарегистрированной в Нидерландах.
В апреле новый мэр города Константин Иващенко, назначенный властями ДНР, заявил – восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь» не планируется. При этом чиновник сообщил, что городское руководство желает возобновить работу предприятия «Азовмаш» и завода имени Ильича.
В мае миллиардер Ахметов заявил, что собирается подать иск против России как минимум на $17-20 млрд из-за повреждения «Азовстали». «Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении», — сказал он украинскому изданию НВ.
«Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам», — сказал также олигарх.
В марте в интервью РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что предприятия, находящиеся на территории республики и принадлежащие поддерживающим Киев собственникам, перейдут в государственную собственность.
Помощь из России
20 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил в ходе совещания, что в Мариуполь уже отправилась первая колонна со стройматериалами, дорожными рабочими и ресурсниками. Они будут восстанавливать Левобережный район Мариуполя.
«Тульская область взялась за восстановление Левобережного района Мариуполя. Этот район претерпел значительные разрушения в результате агрессии киевского режима. Благодарю руководство и жителей Тульской области за то, что взяли на себя такой сложный и важный фронт работ», — говорил ранее глава ДНР Пушилин на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Кроме того, восстановление Мариуполя будет происходить с помощью Петербурга – из городского бюджета выделят деньги для строительства в Октябрьском районе.
Три школы и три детских сада восстановят в Мариуполе силами петербургских строителей, говорил на ПМЭФ губернатор северной столицы Александр Беглов.
Уже оборудован стройгородок для проживания рабочих, которые будут восстанавливать жилые дома, сообщала пресс-служба Смольного 16 июня. Они также должны реконструировать Драматический театр и Филармонию.
Из Московской области строители приехали в Мариуполь восстанавливать Новоазовский и Тельмановский районы, сообщал Денис Пушилин 8 июня. 9 июня сообщалось, что Волгограде собирают волонтеров, чтобы восстанавливать Мариуполь. Подобные инициативы есть и в других регионах РФ.