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Бизнес

Остались три агрегата из восьми. Почему «Газпром» снизил прокачку газа в Европу

«Газпром» объяснил снижение прокачки газа по «Северному потоку» задержкой у Siemens

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На территории компрессорной станции «Портовая»

На территории компрессорной станции «Портовая»

Владимир Смирнов/ТАСС
«Газпром» сообщил о снижении прокачки газа по «Северному потоку» — с плановых 167 млн кубометров в сутки показатель снизится до 100 млн кубов. Российская компания объясняет это ограничениями на компрессорной станции, вызванными задержками в работе немецкой компании Siemens, которая не вернула вовремя газоперекачивающие агрегаты из ремонта. Станция «Портовая» — уникальная в своем роде — сейчас использует лишь три из восьми аппаратов фирмы Rolls-Royce.

Компания «Газпром» сообщила о сокращении объемов ежедневной прокачки газа по «Северному потоку». Заявление опубликовано в Telegram-канале корпорации.

«Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки)», — говорится в нем.

Причина снижения объемов прокачки – ограничения на компрессорной станции «Портовая». На ней сейчас могут использоваться лишь три газоперекачивающих агрегата (ГПА). Это, в свою очередь, связано с задержками в работе немецкой компании Siemens – она не вернула вовремя другие агрегаты из ремонта, сообщили в «Газпроме».

На сокращение поставок также оказали влияние выработка межремонтного ресурса ГПА и технические неисправности механизмов. Ростехнадзор временно запретил их использование.

Прокачка газа по «Северному потоку» снижается с 3 июня, до этого газопровод работал на сверхпроектном уровне. 13 июня оператор газопровода, компания Nord Stream AG сообщила о возможном сокращении поставок газа в Европу на 22%.

На 13 июня поставки газа были запланированы в размере 4,7 млн кубометров в час, что чуть больше 113 млн кубометров за сутки. Этот показатель на 22% меньше, чем было днем ранее, когда объем поставок был на уровне 145 млн кубометров газа. В среднем же майский уровень был на 34% выше и держался на уровне 170 млн кубометров.

6 июня Nord Stream AG сообщала, что поставки газа по «Северному потоку» частично сокращены из-за плановых технических работ – в период с 3 по 17 июня. Поставки газа по «Северному потоку» 5 июня уменьшились на 9% на фоне роста производства энергии из возобновляемых источников в Европе. Транзит уменьшился с 7 млн кубометров в час до 6,4 млн кубометров. При этом номинация на прокачку сохранялась на том же уровне.

Станция Портовая

Компрессорная станция (КС) «Портовая» — уникальный объект газотранспортной системы России по мощности и рабочему давлению — 366 МВт и 220 атмосфер соответственно. Она располагается в недалеко от Выборга, на северном берегу Финского залива, рядом с финской границей.

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Церемония, посвященная началу строительства газопровода «Северный поток» в бухте Портовая, Россия, 9 апреля 2010 года

Dmitry Lovetsky/AP

Характеристики КС позволяют прокачивать газ по «Северному потоку» на расстояние 1204 км, после чего подавать газ в сухопутные трубопроводы на территории Германии. При этом не требуется сооружения дополнительной компрессорной станции в точке выхода морского газопровода на берег.

Именно благодаря возможностям «Портовой» с 2018 года «Северный поток» работает со сверхпроектной загрузкой — то есть поставляет газа больше обычного. При проектной пропускной мощности в 55 млрд кубометров в год в 2021 году по газопроводу было прокачано 59,2 млрд кубометров. Это лишь немногим меньше рекорда 2020 года, когда прокачали за год 59,3 млрд кубометров.

На станции установлены газоперекачивающие агрегаты Rolls-Royce — немецкая компания Siemens еще в 2014 году купила подразделение этой британской фирмы, отвечающее за производство газотурбинных установок и компрессоров.

Всего на «Портовой» использовалось 8 газоперекачивающих агрегатов — шесть мощностью 52 МВт и два — мощностью 27 МВт. «Газпром» не уточняет, какие именно ГПА остаются в работе. Неясно также, вернулось ли оборудование в Россию или нет. Ремонт этих агрегатов Siemens обычно производит на заводе в шотландском городе Абердин.

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