Россиянам могут дать право запрещать себе выдачу кредитов. Это свяжет мошенникам руки

Банк России предложил дать россиянам возможность запрещать себе выдачу новых кредитов. Как объяснили в ЦБ, это поможет бороться с мошенничеством. Банки и микрофинансовые организации, выдавшие деньги вопреки запрету, не смогут требовать погашения долга.

Механизм самозапрета

По мнению сотрудников Центрального банка, с помощью механизма замозапрета на выдачу кредитов гражданин «сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заем». Специальный запрет будет фиксироваться в кредитной истории граждан.

На сайте ЦБ уточнили, что новый механизм «позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан», включая копии паспортов, логины и пароли. Законодательные предложения, необходимые для нововведения, банк уже направил на межведомственное согласование.

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — приводятся на сайте ЦБ слова руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамута.

В финансовом регуляторе уточнили, что нововведения могут быть нескольких видов. Например, человек может установить ограничения по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов.

«При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО», — добавил директор Департамента управления данными Банка России Алексей Луковников.

Растущая кредитная нагрузка

Согласно «Обзору финансовой стабильности» Банка России, к началу этого года долговая нагрузка граждан достигла исторического максимума. Как следует из документа, на погашение кредитов россияне в среднем тратят 10,6% ежемесячного дохода.

«Активный рост кредитования до 1 февраля 2022 года, опережающий рост доходов населения, а также снижение банками требований к платежной нагрузке заемщиков приводили к увеличению долговой нагрузки населения», — отметили в финансовом регуляторе.

11 мая в Центре финансовой экспертизы Роскачества сообщили, что процедура оформления займов и кредитов в стране упростилась. Для выдачи небольших займов при оформлении заявки онлайн теперь зачастую необходимы лишь паспортные данные и фотография или скан паспорта. Это обеспечило новые возможности для мошенников.

«Это означает, что достаточно лишь утечки паспортных данных со сканом паспорта, чтобы мошенники смогли взять кредит на чужое имя. Кроме того, злоумышленники часто взламывают потребительские сайты и даже государственные порталы, используя потом полученную информацию для своих незаконных целей», — предупредили в Роскачестве.

Ограничение в займах

Согласно указу Центрального Банка, с 1 октября 2019 года при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тысяч рублей банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН).

Если гражданин уже тратит больше 50% своих доходов на погашение займов, новый кредит ему, скорее всего, уже не выдадут. В финансовом регуляторе отметили, что ПДН «рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу».

Тогда в Минэкономразвития отметили, что в среднем заемщики отдают банкам 43% своих доходов ежемесячно, а у каждого седьмого кредиты «съедают» больше 70% заработка. У таких граждан любое сокращение доходов приведет к их неплатежеспособности.

«Новое регулирование в первую очередь затронет заемщиков с уже накопленной долговой нагрузкой. Если ПДН заемщика будет завышенным, то кредиту будет присвоен более высокий коэффициент риска. Люди с большой долговой нагрузкой не потеряют доступ к кредитованию, но банки будут резервировать больше капитала под такие кредиты, поэтому они будут подходить к заемщикам более избирательно. Можно ожидать повышения стоимости кредитования для таких заемщиков. Все это будет препятствовать наращиванию чрезмерной долговой нагрузки граждан», — пояснили в ЦБ.

В начале мая бывший глава ЦБ РФ Сергей Дубинин предложил в беседе с «Газетой.Ru» запретить выдачу заемщикам второго и следующих кредитов. По его мнению, это позволит клиентам банков «избежать долговой ямы».

«Каждый новый кредит дороже, чем старый — идет накрутка процентов. В развитых экономиках уровень кредитной нагрузки домохозяйств поднимается до 60–70%, в России это порядка 25%. Казалось бы, все хорошо. Но нет. Пока люди берут кредиты для погашения уже ранее взятых, они попадают в долговую яму», — объяснил он.