Привет от Черномырдина: почему США зависят от российского урана-235

Отказ России поставлять США обогащенный уран может привести к дефициту этого топлива для американских ядерных реакторов, полагают эксперты. Это, в свою очередь, подстегнет рост цен на электроэнергию, которые и так растут из-за серьезной инфляции. В начале июня стало известно, что Соединенные Штаты хотят отказаться от российского обогащенного урана.

Атомные энергостанции США могут вынужденно остановить многие свои реакторы, если Россия откажется поставлять Вашингтону свой обогащенный уран. Об этом в статье для журнала The Hill пишут научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар.

«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», — утверждают эксперты.

Хотя в России добывается лишь 6% от мировой добычи урана, Россия контролирует 46% мирового рынка его переработки, говорится в материале.

Поэтому США – и государству, и частному бизнесу – нужно как можно скорее пересмотреть свои стратегии, чтобы снизить зависимость от России и ее Урана-235.

Многие реакторы, работающие на АЭС Европы и США, были закуплены у Москвы, и естественно, что Россия поставляет свои запчасти для них. Если «российско-западные» отношения останутся напряженными, то эти реакторы остановятся. В результате потребительный спрос на энергию на Западе может оказаться неудовлетворенным, полагают авторы. Решить проблемы мог бы перезапуск конверсионного завода в США, «давно законсервированного» — с 2013 года. Но для этого необходима господдержка.

7 июня агентство Bloomberg сообщило, что правительство США надеется отказаться от урана из России за счет своего производства и снизить зависимость.

«Администрация Байдена подталкивает законодателей к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму $4,3 млрд, чтобы сократить зависимость США от поставок российского топлива», — сообщили источники издания.

Для реализации этого Белому дому необходимо получить одобрение конгресса.

Представители Минэнерго США провели встречу с законодателями, отметив «необходимость срочно выделить средства» из бюджета, говорится в публикации. Отмечается, что «перебои в поставках обогащенного урана из России могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов».

Незадолго до этого президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Для решения проблемы с обеспечением населения электроэнергией глава государства освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Уран для ракет

Обогащенный уран США нужен и для производства ядерного оружия. Доктор военных наук Константин Сивков ранее говорил «Газете.Ru», что обогатительная промышленность США была ликвидирована благодаря заключению в 1993 году Соглашения ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран — низкообогащенный уран), которое еще называют договором «Гора-Черномырдина». Этот документ предусматривал поставку в США советского оружейного урана, образовавшегося после начала разоружения, «разбавленного» с 90-процентного содержания изотопа-235 до всего лишь 4-5%.

Такая концентрация позволяла использовать его в качестве топлива для атомных электростанций, а бывшие республики СССР, такие как Украина, Белоруссия и Казахстан, становились безъядерными странами, что сокращало риск нелегальных поставок ядерного оружия. В результате американские предприятия по разделению изотопов урана оказались не востребованы и были закрыты.

«В итоге через 30 лет у США были полностью утрачены собственные технологии обогащения урана — даже следов не осталось. Полностью уничтожены кадры и научно-технические школы. Даже если они все это где-то закупят, для развертывания производства потребуется немало времени. И в этих условиях, конечно, развертывать новые боеголовки у них возможности нет», — подчеркнул Сивков.