WSJ: европейские предприятия вынуждены закрываться из-за роста цен на энергоносители

Некоторые европейские предприятия вынуждены закрываться из-за отсутствия энергоносителей из Российской Федерации на своем рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что предприятия не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками. Это происходит из того, что в этих регионах стоимость энергоносителей значительно ниже, чем в Европе. В публикации отмечается, что сейчас цена на газ в Европе в три раза выше, чем в США.

В это же время предприятия из Европы стараются найти альтернативы российским энергоносителям. Они опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.

В публикации подчеркивается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что первый год отказа от российского газа для Европы станет очень сложным.