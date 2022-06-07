Россия запретила японцам ловить рыбу у Южных Курил

Россия приостановила действие договора с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов, которое было заключено в 1998 году. Оно разрешало японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов. Москва объяснила, что Токио заморозил ежегодные выплаты по соглашению. Ранее Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России из-за военной операции на Украине.

Москва приостановила действие межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Оно позволяло японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов в рамках выделяемой Москвой квоты.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В дипведомстве отметили, что договоренность была выстроена на основе баланса интересов двух стран, однако теперь соглашение будет приостановлено до выполнения Японией своих финансовых обязательств.

В соответствии с положениями договора, страны сотрудничали «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами» в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В апреле Токио и Москва договорились о квоте на вылов лососевых в 2022 финансовом году. Как сообщало управление рыболовства Японии, японская сторона должна заплатить России от 200 млн до 313 млн иен в зависимости от объема выловленной рыбы.

Японские санкции

Ранее Япония обнародовала несколько блоков санкций в отношении России из-за конфликта на Украине. Токио ввел ограничительные меры против 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.

В частности, 7 июня Япония объявила о введении санкций в отношении еще двух российских и одного белорусского банка. Активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции будут заморожены. Проводить платежи и совершать сделки с ними можно будет только при получении разрешения от японских властей. Ограничения вступили в силу 7 июля.

Ранее Токио уже заморозил активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка.

Страна также расширит запрет на экспорт товаров в Россию. Под запрет подпадут товары, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры». О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий уже более 300 позиций, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, а также программное обеспечение и нефтеперерабатывающее оборудование. Япония запретила поставлять в Россию предметы роскоши, в том числе автомобили стоимостью более 6 млн иен (по текущему курсу 2,8 млн руб.).

Российский рынок с начала конфликта на Украине покинули более 70 японских компаний из 168, которые вели свою деятельность в РФ до военной операции. При этом санкции и приостановка деятельности негативно сказываются и на самих компаниях. Так, потери семи ведущих торгово-инвестиционных корпораций Японии, включая Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo и Marubeni, от прямого и косвенного воздействия санкций против РФ по состоянию на 31 марта составляли более $2 млрд, сообщила газета Sankei.

Прекращение диалога

Возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на Курилах также оказалась заблокирована. С началом военной операции и введением санкций в отношении Москвы курильский вопрос вновь обострился.

Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» обозначило южную часть Курильских островов как «незаконно оккупированную». Там подчеркнули, что вопрос северных территорий (так Токио называет южную часть Курильских островов) — это самый большой нерешенный вопрос между Японией и Россией.

«Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и которые являются исконной частью Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — утверждает МИД Японии.

Ведомство заявило, что прилагало усилия для проведения переговоров, направленных на решение территориального вопроса и подписание мирного договора.

В марте Москва объявила о прекращении переговоров с Токио по мирному договору из-за введения Японией санкций. Тогда же Россия запретила безвизовые поездки граждан Японии на Курильские острова. МИД также принял решение о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокировке продления статуса Токио в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Нефтегазовые проекты не остановятся

Несмотря на санкционное давление, правительство Японии намерено продолжить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Токио считает эти проекты крайне важными с точки зрения экономической безопасности страны.

В «Белой книге по энергетике» кабмина Японии отмечается, что ситуация с высокими ценами на энергоресурсы может затянуться надолго. В связи с этим Японии необходим доступ к стабильным поставкам сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2», которые обеспечивают около 3% выработки электроэнергии в стране.

Правительство считает, что участие в этом проекте на основе долгосрочных контрактов позволяет снижать негативный эффект от мирового роста цен на энергоресурсы.

10 мая министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда также обосновал решение сохранить участие в проектах важностью получения оттуда нефти и сжиженного природного газа по умеренным ценам. Кроме того, он предупредил, что в случае выхода из этих проектов место японских компаний на Сахалине может занять «третья страна», намекая на Китай.

«Сахалин-1» — один из крупнейших в РФ нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями. Его оператором является Exxon Neftegaz — дочерняя компания ExxonMobil. В проекте также участвуют «Роснефть» (20%), японская Sodeco с 30% и индийская ONGC Videsh (20%).

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове на условиях раздела продукции. Контрольный пакет принадлежит «Газпрому». Британская Shell владеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Большая часть производимого СПГ поставляется в Японию.