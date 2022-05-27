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Бизнес

Китай закрыл небо российским Boeing и Airbus

Власти Китая запретили полеты в своем воздушном пространстве импортным самолетам из РФ

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Toby Melville/Reuters
Воздушное пространство Китая теперь закрыто для самолетов Boeing и Airbus, принадлежащим российским авиакомпаниям. Пока что информация неофициальная — по словам источников СМИ в воздушной индустрии. В мае китайские власти выставили требование для всех авиакомпаний обновить электронные досье — сведения о самолетах. Российские перевозчики не предоставили актуальные данные об импортных самолетах, поэтому КНР отказала им в разрешениях на полеты.

Самолеты Boeing и Airbus российских авиалиний с регистрацией в двух юрисдикциях — в РФ и за границей — не смогут летать через китайское воздушное пространство. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, власти Китая закрыли небо для этих судов.

По словам одного из собеседников издания, авиауправление КНР просило все компании-перевозчики без исключения — в том числе и российские — обновить электронные досье с данными о самолетах, собственниках и договорах на наземное обслуживание. Он отметил, что такой запрос — стандартная процедура, однако недавно Китай «внес корректировки».

Китайские авиавласти запросили подтверждение того, что «боинги» и «эйрбасы» российских компаний официально сняты с регистрации за пределами России. Однако авиакомпании не смогли предоставить подтверждающих документов, поэтому «в соответствии с международным авиазаконодательством» им было отказано в полетах на иностранных самолетах.

Логистический оператор «Оптималог» в свою очередь сообщил, что отменены все рейсы авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая. Неофициально там добавили, что их самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА», а также — что «нет разрешений на пользование воздушными коридорами».

Еще один источник РБК заявил, что требования к Boeing и Airbus российских компаний предъявляют другие страны, не вводившие санкций, например, Турция. Анкара отказывает в разрешениях на полеты самолетам «с двойной регистрацией» — принудительно зарегистрированным в России.

В конце апреля «Аэрофлот» получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания более чем 1100 компонентов самолетов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Наработанный годами опыт, сформированная система контроля качества технического обслуживания воздушных судов, профессионализм инженерно-технического персонала и обширная материальная база позволяют Аэрофлоту успешно и своевременно выполнять задачи обеспечения безопасности и регулярности полетов, развиваться с учетом новых реалий и уверенно смотреть в будущее», — говорится в сообщении.

За неделю до этого стало известно, что российские власти планируют рассмотреть возможность производства в стране деталей для находящихся тут Boeing и Airbus. Такая необходимость возникла на фоне западных санкций, которые включают полный отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию. Санкции были введены после начала военной операции ВС РФ на Украине.

В конце марта российские авиакомпании окончательно «потеряли» 78 из 1367 самолетов из-за санкций: их арестовали в аэропортах за границей, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. В российский реестр перевели почти 800 самолетов.

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