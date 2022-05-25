Госдума может обязать страховать инвестсчета. Комиссии брокеров вырастут до запретительных

Госдума в июне 2022 года планирует рассмотреть во втором чтении проект закона об обязательном страховании индивидуальных инвестиционных счетов. Документ был заморожен с 2017 года. Представители отрасли и экономисты опасаются, что брокеры начнут перекладывать на россиян расходы на отчисления в фонд страхования инвестиций. Комиссии, по их оценке, могут стать заградительными – 2-4% от размещенных на счете денег. Затраты россиян на создаваемый фонд страхования бизнес оценил в 9-18 млрд рублей.

Госдума планирует во втором чтении рассмотреть законопроект об обязательном страховании индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне 2022 года, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Найдено принципиальное решение по поводу страхования инвестсчетов. Ориентировочно мы рассмотрим законопроект в июне. Сумма страховки не изменилась и составляет 1,4 млн рублей. Создается система по аналогии с системой страхования вкладов», — отметил Аксаков.

Остальные детали Аксаков назвать отказался. Сам законопроект был внесен в нижнюю палату и принят в первом чтении еще в 2017 году. Но затем процедура его рассмотрения затормозилась.

Что будет в законопроекте

«Газета.Ru» выяснила детали законопроекта, который готовится ко второму чтению. Документ имеется в распоряжении издания. Поправки вносятся в законы «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве)», «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Планируется, что документ вступит в силу 1 января 2023 года.

В нем указано, что саморегулируемые организации на фондовом рынке вправе создать компенсационный фонд. Отчисления в фонд должны будут делать участники СРО – брокеры и управляющие активами. Требование по выплате компенсаций клиентам брокеров принадлежит СРО. Порядок выплат также устанавливает СРО. Выплаты клиентов обанкротившихся брокеров подлежат удовлетворению из компенсационного фонда – то есть они попадают в первую очередь на кредиторов. Предполагается создание совета по управлению фондом. Он определяет размер компенсаций и ущерба инвесторов.

По сути в данной версии законопроекта принято решение уйти от фонда страхования инвестиций при Агентстве по страхованию вкладов. Вместо этого создается компенсационный фонд.

Почему законопроект заморозили на пять лет

Первое чтение документа состоялось в 2017 году. Тогда из-за возникших разногласий документ не был рассмотрен во втором чтении.

«В 2017 году основные разногласия вокруг законопроекта возникли из-за того, что участники рынка не поддерживали идею страхования кредитного риска брокера и настаивали на его добровольности. Крупных участников также беспокоил вопрос пропорциональности расходов при реализации негативного сценария. Не исключены были ситуации, в которых средства фонда формируются в основном за счет крупных игроков, но при реализации риска нанесения ущерба в отношении имущества, учтенного на ИИС, выплаты будут осуществляться малоустойчивым игрокам с высокорискованной моделью ведения бизнеса», — рассказал президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, знакомый с версией законопроекта ко второму чтению, уточнил, что в 2017 году не было поддержано именно создание фонда при Агентстве по страхованию вкладов, хотя при этом предусматривалось, что государство не участвует в его финансировании. Поэтому до второго чтения законопроект пока не дошел, уточнил он.

Брокеры могут заплатить за фонд 45-85 млрд рублей

По словам Тимофеева, сейчас законопроект предполагает, что решение о создании фонда принимается саморегулируемыми организациями на фондовом рынке.

«Поэтому СРО определяет и условия его формирования и расходования. Очевидно, что это предполагает согласие с условиями индустрии, объединенной в СРО и, очевидно, Банка России. Это должно содействовать, а не препятствовать привлечению клиентов, которые в конечном итоге и будут нести соответствующие расходы, содействовать, а не препятствовать конкуренции между брокерами. Сегодня невозможно оценить суммы взносов и подходы к их дифференциации, они требуют очень тщательной проработки при принятии решения о создании фонда», — уточнил Тимофеев.

Заместитель гендиректора «Открытие Инвестиции» по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Салащенко рассказал, что последние расчеты по возможной сумме накоплений в фонде со стороны участников рынка делались несколько лет назад.

«Исходя из имевшихся в то время прогнозов развития ИИС предполагалось, что фонд должен собрать от 300 до 500 млн рублей, чтобы он мог начать выполнять свои функции именно как институт страхования. Начало работы до накопления минимальной суммы могло привести к тому, что фонд был бы быстро исчерпан. Ставка отчисления сегодня требует отдельного обсуждения. Модели, которые использовались при расчете раньше, наверное, могут быть использованы, но полученные цифры уже вряд ли могут быть признаны релевантными», — уточнил эксперт.

Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров уточнил, что всего в России открыто более 4,1 млн счетов ИИС, которые зафондированы на сумму порядка 455 млрд руб.

«Средний счет ИИС составляет 111 тыс. рублей, что существенно ниже предлагаемой границы страхования в 1,4 млн рублей. Структура этого типа счетов подразумевает, что в любом случае вычет можно получить с относительно небольших сумм, порядка 1 млн рублей. Таким образом, можно оценить, что практически все счета ИИС подпадут под страхование.

И если предположить, что страховые отчисления составят до 10% от объема денег на счете, брокерская среда должна будет дополнительно выплатить до 45 млрд рублей. Брокеры получили сильнейший удар из-за снижения котировок акций и падения ликвидности на фондовом рынке. И дополнительная нагрузка в виде отчислений может стать неподъемной для них», — пояснил Александров.

По оценкам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, затраты брокеров могут быть выше – 85 млрд руб.

Расходы в 9-19 млрд рублей понесет клиент

По словам Александрова, проблема подобного страхования состоит в том, что брокер не может ограничить клиента в круге активов, которые покупаются на ИИС.

«Клиент может самостоятельно нарастить риски по своему портфелю, но брокер не будет иметь с этого дополнительного дохода. При этом сам брокер не имеет процентного дохода с активов клиента, по аналогии с банком. Он зарабатывает на комиссиях и, если есть соответствующее разрешение клиента, на сделках РЕПО по его активам. Это не покрывает потенциальных затрат на резервирование. Чтобы инструмент стал рабочим, потребуется существенно ограничить набор инструментов, которые могут быть куплены на ИИС, причем в первую очередь это должны быть надежные облигации с низкой дюрацией, чтобы сделать риски наиболее предсказуемыми», — уверен Александров.

По его словам, в случае принятия законопроекта брокеры однозначно будут стремиться к сокращению количества ИИСов и будут поднимать комиссии до практически запретительных, чтобы компенсировать затраты на резервирование.

«На мой взгляд, это противоречит идее развития фондового рынка, ради чего ИИС изначально и создавался. Комиссии могут быть симметричны потенциальным отчислениям. И они должны быть не со сделок, а с денежной оценки актива. То есть мы можем увидеть комиссии в 2-4% от размера активов — это существенно выше текущих значений», — уточнил Александров.

Затраты россиян на создаваемый фонд страхования, таким образом, Александров оценил в 9-18 млрд руб.

Заблоцкий согласен, что тарифы у брокеров могут вырасти.

«Расходы, которые понесут участники рынка, скорее всего, действительно будут переложены на клиентов. Но здесь в действие вступает тот же механизм, который работает при покупке любой страховки – дома, автомобиля и т.д. Инвестор заплатит больше, но вложения в ИИС станут безопаснее», — подчеркнул эксперт.