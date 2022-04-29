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Бизнес

«Это тоже пройдет»: Эльвира Набиуллина развеяла слухи о грядущем дефолте

ЦБ снизил ключевую ставку на 3%

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Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России, Москва, 29 апреля 2022 года

Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России, Москва, 29 апреля 2022 года

Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию после заседания совета директоров Банка России. Совершенно неожиданно для всех регулятор решил понизить ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 14%. По словам Набиуллиной, это поспособствует структурной перестройке экономики без проинфляционных рисков. Кроме того, глава ЦБ отвергла слухи о возможности дефолта в стране.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию после решения Центробанка снизить ключевую ставку на три процентных пункта. Ранее она поднималась до 17%, теперь составляет 14%.

Глава ЦБ объяснила, что недавнее повышение ставки было антикризисной мерой, однако теперь риски для финансовой стабильности уже не нарастают. Поэтому ставка и была снижена. По словам Набиуллиной, «снижение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая проинфляционных рисков».

Кроме того, руководитель финансового регулятора страны заявила, что «ни о каком дефолте речь не может идти».

Набиуллина отметила, что у Минфина достаточно ресурсов в запасе, но есть некоторые сложности в платежах. «Я надеюсь, что все это тоже пройдет и закончится успешно», — сказала она.

В конце года Центробанк ожидает пик инфляции, добавила Набиуллина.

«В целом за этот год потребительские цены, по нашему прогнозу, вырастут на 18 — 23%, но это включает в себя уже произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля, и особенно сильное — в марте», — сказала она.

Курс рубля, по словам Набиуллиной, после падения на фоне военной операции на Украине вернулся к уровню середины февраля. Риски для финансовой стабильности снизились, отметила глава Банка России. Тем не менее, в условиях неопределенности банки включили в кредитные ставки увеличенную «премию за риск».

«Хочу подчеркнуть, что мы не таргетируем никакой уровень курса. Мы считаем, что это благо — иметь плавающий курс, но сейчас он в рамках ограничений движения капитала», — сказала она.

Снижение ВВП в 2022 году составляет 8-10%, считают в ЦБ. Ниже всего валовый внутренний продукт упадет в IV квартале.

«Постепенное исчерпание шоков предложения и спроса, денежно-кредитная и бюджетная политика, равно как и структурные меры правительства, будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года», — добавила Эльвира Набиуллина.

Сейчас Банк России также планирует, как юридически защитить замороженные за границей валютные резервы России, если будут попытки конфисковать их.

«Мы оказались в той ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене. И здесь нет готовых рецептов, как реагировать на эту отмену. Но есть предложения, что нужны паритетные решения в отношении имущества недружественных государств и связанных с ними лиц. Этот вопрос за пределами мандата Центрального Банка», — сообщила она в ходе пресс-конференции.

Наконец, ЦБ изучает последствия отказа Европы от российского газа.

«Сейчас все сценарии от всех всевозможных санкций очень сложно просчитывать, потому что множество дискуссий и предложений, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем. И рисковый сценарий будет просчитан», — заверила она.

Без брошки

Третий раз подряд Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции без брошки. Впервые без привычного украшения она появилась на публике 28 февраля, комментируя повышение ключевой ставки до 20%.

На следующем заседании 16 марта, когда ставка была снижена до 17%, глава ЦБ также появилась без броши. Более того, впервые за два года, она не стала проводить брифинг после решения о ставке.

11 февраля 2022 года регулятор повысил ставку на 1 процентный пункт, до 9,5% и ухудшил прогноз по инфляции. На пресс-конференции Эльвира Набиуллина появилась с брошкой в виде весов.

На протяжении многих лет Эльвира Набиуллина регулярно надевает на пресс-конференции броши в виде птиц и животных. На пиджаках главы ЦБ побывали лебедь, курица, сова, бабочка, змея, рыбка и многие другие. Журналисты ищут символы и ответы в аксессуарах председателя Банка России, соотнося броши с содержанием выступления Набиуллиной.

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