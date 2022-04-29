«В июне ключевая ставка может снизиться до 13% годовых»

Центробанк 29 апреля снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых. И предсказал инфляцию в 18-23% по итогам 2022 года. В июне ставка может опуститься до 13% годовых, считает бывший председатель регулятора Сергей Дубинин. По прогнозам экономистов, ЦБ может вернуться к докризисному уровню ставки в 2023-2024 году.

29 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта до 14% годовых. Регулятор объяснил это решение снижением роста цен и инфляционных ожиданий населения. По оценке ЦБ на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6% (после 16,7% в марте). Но регулятор отметил, что не исключает инфляцию в 18-23% по итогам текущего года.

«Текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта. Замедление инфляции во многом связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности. На этом фоне в апреле снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Кроме того, в Центробанке сообщили, что ВВП России в 2022 году сократится на 8-10%. В 2023-м спад экономики может составить до 3%, а в 2024 году она начнет расти на 2,5-3,5%.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ снизит ключевую ставку с 14% еще на один процентный пункт на заседании совета директоров 10 июня. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экс-глава Банка России Сергей Дубинин.

«ЦБ снизит ключевую ставку до 13% годовых на заседании 10 июня. На решение регулятора будет влиять уровень инфляции. Этот сценарий реализуется, если уровень годовой инфляции будет 12%. Если не будет нового всплеска инфляции, цикл снижения ключевой ставки может продлиться достаточно долго. Наблюдается тенденция к замедлению инфляции, и снижение ключевой ставки вполне возможно», — пояснил Дубинин.

О тренде на дальнейшее снижение ключевой ставки говорят и в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций».

«Я пока не вижу оснований, чтобы ЦБ не продолжал снижать ставку. Такой вариант кажется не самым вероятным и мог бы в теории быть связан с каким-то очень сильным падением цен на сырье, в том числе нефть, или же с жесткими санкциями Европы на поставки российских энергоносителей. Сейчас мы находимся в непривычной ситуации, когда необходимо оперативно перестраивать экономику из-за изменившихся внешних условий. В такой ситуации в приоритете именно поддержка экономики, бизнеса. Нет причин тормозить с более сильным снижением. Ключевую можно опустить к 13% или даже ниже. Последние данные уже указывают на то, что потребительская активность граждан резко снизилась в апреле, а значит риски «инфляции спроса» сократились», — отметил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По прогнозам Карпунина, во втором полугодии запасы по ряду импортных товаров снизятся.

«Если их не заместить, Россия все больше будет упираться в «инфляцию предложения». Поэтому дешевый кредит для импортеров и тех, кто стремится к импортозамещению, сейчас крайне важен. Если не оказать поддержку экономике низкой ставкой сейчас, Россия получит ту же самую инфляцию из-за ограниченности предложения, но через несколько месяцев. Другими словами, инфляция будет некоторое время повышенной, но это произойдет при любой ставке», — указал Карпунин.

В какой ситуации ставку не снизят

Брокер «Открытие инвестиции» назвал факторы, которые могут застопорить дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ.

«В мае-июне мы ожидаем постепенное восстановление импорта на фоне возникновения новых каналов поставок. С одной стороны, это снизит дефицит предложения на рынке. С другой, будет оказывать давление на рубль. В теории при сохранении положительного торгового баланса это должно приводить к стабилизации инфляции. Если же рубль начнет заметно слабеть, а вместе с этим продолжится ускорение инфляции, то о снижении ставки можно будет забыть», — уточнил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Но, по словам Кочеткова, ЦБ к 2024 году может вернуться к уровню ключевой ставки, который был до начала военной спецоперации на Украине.

«Пока регулятор дает ориентир на 2024 год, когда он ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4%. Соответственно, ставка к тому моменту может снизиться до 7% годовых. Горизонт достаточно далекий, но многое определится в ближайшие месяцы», — предположил Кочетков.

Эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Иван Сафонов считает, что докризисного уровня ключевой ставки в 8-10% ЦБ может достичь в 2023 году с дальнейшим снижением до 6-8% в 2024-м.

2022 vs 2014

По словам Дубинина, сейчас ситуация отличается от той, что была в 2014 году, когда ЦБ резко повысил ключевую ставку до 17% годовых.

«Санкций тогда было на порядок меньше. Они касались чисто финансового сектора и военных поставок. Тогда с помощью высокой ключевой ставки удалось достаточно быстро преодолеть проблемы: курс рубля стабилизировался, угрозу инфляции удалось нивелировать. Но началась умеренная рецессия. Сейчас же речь идет фактически о 10-процентном спаде экономики. Ситуация принципиально иная», — пояснил Дубинин.

С ним согласились Сафонов и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«В 2014 году санкции тоже коснулись финансового рынка страны. В Россию прекратили поступать дешевые инвестиции и кредиты. Но на тот момент реальный сектор финансировал финансовый, а не наоборот. И санкции позволили развернуть эту ситуацию и послужили стимулом для развития производства. В борьбе за место на рынке появилась программа по импортозамещению. Сегодня же финансовые санкции искусственно отрезают российскую экономику не только из мировой финансовой системы, но из торговых цепочек. Поэтому для поддержания экономики требуются ручные механизмы регулирования», — уточнила Скрыль.

По словам Сафонова, отличие от 2014 года сейчас — в значительно более серьезных ограничениях и шоках для экономики, что влечет большее изменение цен.

По словам Дубинина, хуже или лучше сейчас Центробанку, сказать сложно. «Но то, что регулятор может, он делает. И справляется со своей работой», — резюмировал экс-глава ЦБ.