Избавиться от импорта: что будет значить добыча лития для России

«Норникель» и «Росатом» в рамках нового соглашения планируют получить лицензию и осваивать крупнейшее месторождение лития в России. По мнению экспертов, такой проект весьма актуален для России, и собственная добыча лития позволит поддержать многие отрасли и избавиться от импорт-зависимости.

«Норильский никель» заключил соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», которое, в частности, предполагает реализацию проектов по освоению крупнейшего и наиболее перспективного российского литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области, а также по глубокой переработке литиевого сырья.

«Продукция «Норникеля» давно играет важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья как литий, мы намерены укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — заверил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Россия по запасам лития занимает третье место в мире. Основные залежи лития сосредоточены в Восточной Сибири, Мурманской области и Дальнем Востоке. Существует два способа добычи лития: рудный и гидроминеральный. В первом случае металл можно добывать в шахтах или карьерах (как в месторождении Колмозерское), во втором — из подземных рассолов (такой проект готовится в Ковыктинском месторождении). Также важным источником лития является переработка аккумуляторных батарей, что также является интересным направлением для России, но для этого придется принимать батареи на переработку из других стран, рассказывает горный инженер-экономист, первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров.

«Наша промышленность потребляет достаточно много лития, объем внутреннего спроса порядка 8 тыс. тонн солей лития. Переход мировой экономики на альтернативные источники энергии и рост использования электромобилей и другой техники, использующей аккумуляторы, ведет к значительному спросу на литий и естественному росту цен», — отмечает эксперт.

По данным аналитика «Фридом Финанс» Владимира Чернова, стоимость лития на мировом рынке с начала 2022 года увеличилась на 74,55%, а за последний год (с конца апреля 2021-го) — на 423,20%. Литий стал очень востребован в промышленном производстве, что увеличивает ежегодный спрос на него и ведет к повышению цен. При этом эксперт обращает внимание на тот факт, что возобновить добычу лития в России очень актуально не только по этой причине. К мировым экспортерам лития относятся Аргентина, Чили и Боливия. 14 апреля Аргентина и Чили ограничили его продажи в РФ. Добычей лития в этих странах занимаются канадские компании, поэтому экспорт в РФ заблокирован. По словам представителя Минпромторга РФ Владислава Демидова, если мы перестанем получать литий еще и из Боливии, то больше нам его взять будет просто негде.

«Но главный фактор актуальности на сегодняшний день относится к процессу импортозамещения. Если в ближайшие годы Россия планирует наращивать производство собственной электроники (компьютеров, смартфонов, планшетов и прочего), то спрос на литий в стране возрастет в разы, а импортировать его в нужных объемах будет попросту неоткуда», — подчеркивает Чернов.

Проект разработки Колмозерского месторождения потребует серьезных инвестиций, долгосрочного планирования и получения всевозможной разрешительной документации. Речь идет, как о геологии и экологии, так и о взаимодействии с местными сообществами. Ловозерский район, где находится месторождение, является местом проживания и традиционного хозяйствования саамов, коренного народа Кольского полуострова. У «Норникеля» есть богатый опыт по взаимодействию с коренными народами на основании международных стандартов и согласно Политике в отношении прав коренных народов. Компания готовится заблаговременно начать консультации с коренным народом саамами, их ассоциациями и общественными организациями в Ловозеро на основании российских и международных стандартов.

Стратегическая важность

Литий входит в разряд стратегических металлов, он используется не только в аккумуляторах, но и в изделиях для военно-промышленного комплекса, потенциально необходим для перспективных термоядерных энергетических установок. Он используется в атомной энергетике, электронике и фармакологии, в производстве стекла и смазочных материалов, отмечает Иван Петров. При этом востребованность лития как сырья в последние годы возросла в разы, в особенности, на фоне расширения мирового производства электромобилей, так как по сравнению со смартфонами и планшетами в производстве авто его объемы в разы выше. И в ближайшие годы можно ожидать увеличения спроса на этот вид сырья на фоне восстановлений мировых экономик и увеличения производств, полагает Владимир Чернов.

Сейчас все литиевые проекты реализуются на импортном сырье, что создает определенные риски. Возобновление добычи лития позволит сформировать новую импорт-независимую отрасль промышленности по производству и утилизации аккумуляторных систем, уверен Петров. По мнению Чернова, добыча и переработка лития будет иметь важнейшее значение для развития электронной промышленности в России, которая присутствует уже практически во всех отраслях экономики. В частности, это откроет возможности увеличить объемы собственного производства электроники и электромобилей. На мировом рынке будет нарастать его дефицит, а значит, мы откроем возможности высоких экспортных прибылей от его продажи, полагает эксперт.

«Для России собственное производство лития стратегически необходимо, в том числе, с созданием полной технологической цепочки от добычи сырья до производства литий-ионных батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. Участники данного проекта получат новые возможности: «Росатом» сбалансированную систему обеспечения литием; «Норникель» станет основным российским поставщиком всей цепочки металлов для выпуска аккумуляторов и развития энергетики», — добавляет Иван Петров.

По мнению эксперта, у России в перспективе есть потенциал выхода на мировой литиевый рынок. При этом не только экспортируя сырье, но и эффективные современные аккумуляторы с гарантией их ответственной утилизации. Он добавляет, что «Росатом» с партнерами планирует построить в Калининграде завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторов, а также возможно развитие производства и на Востоке страны с использованиями ресурсов Ковыткинского месторождения.