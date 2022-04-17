Россия нарастит экспорт удобрений. США ранее вывели их из-под санкций

Правительство России до 31 мая смягчило ограничения на вывоз из страны минеральных удобрений. Ранее Минфин США вывел их из-под санкций, так как удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов и товаров. Евросоюз аналогичные ограничения не снимал, и в Германии заявили о начале продовольственного кризиса.

«Поддержка производителей»

«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тыс. тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно», — говорится на сайте кабмина.

Так, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тыс. тонн, теперь она составляет около 5,7 млн тонн. А размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тыс. тонн – приблизительно до 5,6 млн тонн.

Отмечается, что до 31 мая эти квоты «не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию».

«Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям», — пояснили в правительстве России.

«Вывод удобрений из-под санкций»

24 марта, через месяц после начала российской военной спецоперации и принятия первых санкций против РФ, США решили скорректировать ограничения и обезопасить себя от дефицита химической продукции. Поэтому российские минеральные и органические удобрения были признаны продуктами первой необходимости и выведены из-под санкций.

Минфин Соединенных Штатов обнародовал соответствующую новую генеральную лицензию. Согласно документу, российские удобрения оказались в одном списке с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Кроме того, из-под ограничений в США вышли продукты питания (кроме морепродуктов и алкоголя), витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированная вода, а также живые животные и корма.

Американцы разрешили производить с ними любые торговые операции, в том числе реэкспорт. Однако в случае, если в обработке транзакций каким-либо образом будут участвовать Банк России, Фонд национального благосостояния, российский Минфин или любой банк под санкциями, операции с товарами из списка запрещаются.

Евросоюз пока не последовал примеру США. Согласно принятому 8 апреля пятому пакету санкций ЕС, под запрет попал импорт из России удобрений, древесины, цемента, морепродуктов и спиртных напитков.

Продовольственный кризис

Как сообщила 4 апреля «Известиям» член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве Германии Вероника Гримм, в ФРГ уже начался продовольственный кризис.

«Высокие цены на газ увеличили стоимость удобрений (газ является важным сырьем для производства удобрений) и привели к их дефициту. Кроме того, в этом году не будет экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины. Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду», — пояснила она.

13 апреля Международный Валютный Фонд, Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа ООН и Всемирная торговая организация обнародовали совместное заявление, в котором призвали принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в мире на фоне событий на Украине.

«Рост цен на продовольствие усугубляется резким увеличением стоимости природного газа, ключевого компонента азотных удобрений. Рост цен на удобрения наряду со значительным сокращением мировых поставок имеет важные последствия для производства продуктов питания в большинстве стран, включая крупных производителей и экспортеров», — говорится в заявлении.

В организациях также призвали мировое сообщество «высвободить экстренные запасы продовольствия», а также нарастить производство сельскохозяйственной продукции и финансово поддержать нуждающиеся страны.