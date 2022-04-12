«Дальнейшее присутствие невозможно»: Nokia уходит из России

Менее 2% чистых продаж

«С первых дней вторжения на Украину для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.

Отмечается, что во время ухода из России приоритетом Nokia остается безопасность и благополучие ее сотрудников. Кроме того, в корпорации рассказали, что западные страны заинтересованы в обеспечении граждан РФ непрерывным потоком информации и доступом к интернету, так как это открывает для них «внешние перспективы».

«Поэтому, когда мы уйдем (с российского рынка. — «Газета.Ru»), мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания (российских. — «Газета.Ru») сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — добавили в Nokia.

В корпорации также заверили, что уход с российского рынка не будет иметь финансовых последствий для Nokia, так как в 2021 году на долю России приходилось менее 2% их чистых продаж.

«Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь нашего прогноза на 2022 год… Это повлияет на наши отчетности, но не отразится на финансовых показателях», — заключили в корпорации.

Nokia Corporation производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, широкополосных и IP-сетей.

Глава компании Пекка Лундмарк заявил Reuters, что Nokia не видит «никаких возможностей продолжать (бизнес. — «Газета.Ru») в стране в текущих обстоятельствах». Однако корпорация продолжит оказывать поддержку клиентам, пока процесс ухода с рынка не будет завершен.

«В свете недавних событий»

Накануне о приостановке своей деятельности в России объявила шведская телекоммуникационная компания Ericsson.

«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете недавних событий и санкций Европейского Союза компания теперь на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России. Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку пострадавшего бизнеса... Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Она также регистрирует 0,9 млрд шведских крон в первом квартале 2022 года на обесценение активов и прочие исключительные расходы. Отмечается, что в эту сумму не включены расходы на увольнение персонала.

Ericsson — шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей.

Пятый пакет санкций ЕС

Пятый пакет санкций Евросоюза, вступивший в силу 8 апреля, ввел полный запрет на передачу технологий подконтрольным государству российским операторам связи. Таким образом, российские госоператоры не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, помимо «Ростелекома», эти ограничения могут распространиться на принадлежащего ему мобильного оператора Tele2 и «Транстелеком», который строит магистральные сети на базе инфраструктуры ОАО РЖД. Опрошенные изданием эксперты заявили, что, несмотря на усиливающуюся политику импортозамещения, компании не смогут полностью заместить часть европейских решений.

Кроме того, на «Ростелеком» уже распространяются секторальные санкции США, согласно которым госоператор не может привлекать деньги через американский рынок. А запрет на поставки европейского оборудования и лицензий для сетей связи может затронуть и подконтрольного ОАО РЖД магистрального оператора «Транстелеком» и «Воентелеком» (принадлежит АО «Гарнизон», которым владеет Минобороны), заявил изданию эксперт.

Российское оборудование для сетей связи в России производят около 100 предприятий, но они сейчас также зависимы от поставок комплектующих, которые пока не возобновились, рассказал «Коммерсанту» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Уход компании Nokia вслед за Ericsson критичен для российского рынка, так как эти два производителя телекоммуникационного оборудования в совокупном порядке занимали около 45% рынка инфраструктуры, заявил NEWS.ru аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, это негативно скажется на таких операторах, как Tele2 и «Ростелеком», поскольку их сеть построена на европейском оборудовании. Кроме того, достаточно заметная роль Nokia и у МТС.