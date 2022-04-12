Саркисян Армен Меружанович: лотерейная индустрия и цифровизация холдинга S8 Capital

Распространитель гослотерей «Столото» (Армен Саркисян основал эту компанию в 2012 году) стал одним из самых узнаваемых брендов в России

Армен Саркисян начинал предпринимательскую деятельность в лотерейной сфере, но впоследствии диверсифицировал свой бизнес. Саркисян создал многопрофильный холдинг S8. Входящие в него компании работают в ритейле, e-commerce, онлайн-медиа, финансах и телекоммуникациях.

Многие российские бизнесмены, зарабатывающие в нашей стране, живут в Европе или США. В марте 2022 года некоторые издания утверждали, что и Армен Саркисян уехал за границу. Необоснованными слухами эти сообщения назвали в S8 Capital, добавив, что владелец холдинга постоянно проживает в России и не планирует менять место жительства.

Дистрибьютор лотерей

Старт предпринимательской карьеры Армена Саркисяна пришелся на 2000-е годы. Уже тогда он начал осваивать российский лотерейный рынок. Позднее Саркисян возглавлял компанию «Орглот» — эта структура в рамках госконтракта с Федеральным агентством по физической культуре и спорту выступала оператором всероссийской государственной лотереи «Гослото». Бизнесмену также принадлежала доля в ООО «Орглот».

В 2012 году Саркисян основал собственный бренд, который хорошо известен в России — «Столото».

В 2014-м были приняты поправки в ФЗ «О лотереях», установившие государственную монополию на организацию розыгрышей. Коммерческие компании больше не могли заниматься этим видом деятельности.

Такие жесткие меры были продиктованы сложной ситуацией в отрасли: к началу 2010-х годов в России существовало порядка трех тысяч «частников» и около 300 различных лотерей. Продажи билетов осуществлялись повсеместно. Организаторы сулили крупные выигрыши. Но получить их было практически невозможно.

Это привело к закономерному результату: люди со временем практически перестали участвовать в лотереях. Всего 4% взрослого населения страны периодически покупали лотерейные билеты. Соответственно, снизились и поступления в госбюджет. Взяв под свой контроль эту индустрию, государство приняло на себя ответственность за честность и прозрачность всех розыгрышей, проводимых в РФ. Поэтому к частным компаниям, которым с 2014 года разрешено заниматься только распространением билетов гослотерей, предъявляют серьезные требования. В числе дистрибьюторов остались только зарекомендовавшие себя участники рынка. В их числе — «Столото», которое бизнесмен Армен Саркисян основал двумя годами ранее.

На тот момент у компании Саркисяна уже была готова собственная цифровая платформа для прозрачного и безопасного распространения билетов государственных лотерей как в офлайн, так и в онлайн-формате. IT-ландшафт «Столото» разрабатывался на основе лучших мировых решений от таких производителей, как SAP, SAS и Oracle. Его можно сравнить с цифровым инструментарием любого крупного банка: в нем также используются усиленные системы контроля и безопасности. Кроме того, дистрибьютор создал собственную процессинговую систему, благодаря которой можно проводить порядка 500 тиражей ежесуточно. Она также способна обрабатывать порядка 800 транзакций в секунду.

Передовые технологические решения, в развитие которых инвестирует Саркисян, также позволяют распознавать и блокировать мошеннические действия. Система отслеживает подобные активности в режиме 24/7. Благодаря этому ежегодно выявляются тысячи нелегальных сайтов и мошеннических ресурсов, маскирующихся под государственные лотереи.

Сегодня бренд Саркисяна — крупнейший в стране распространитель гослотерей. Портфель компании существенно расширился с момента основания: если на первых этапах дистрибьютор реализовывал билеты пяти государственных лотерей, то к настоящему моменту их количество достигло 17-ти. Организаторами этих лотерей выступают два федеральных ведомства — Министерство спорта и Министерство финансов РФ. Они же являются гарантом выплат выигрышей.

Значительно выросло и количество участников всероссийских розыгрышей: на данный момент лотерейные билеты покупает около трети взрослого населения страны. По информации аналитиков «Столото», на январь текущего года свыше 6,5 тысячи россиян выиграли в гослотереях суммы от 1 миллиона рублей. При этом четверо участников новогодних розыгрышей «Русского лото» выиграли по 500 миллионов, еще один — миллиард рублей.

Финансовую сторону деятельности компании Армена Саркисяна контролирует Федеральная налоговая служба. С 2021 года эта работа проводится в онлайн-режиме благодаря тому, что дистрибьютор присоединился к системе налогового мониторинга ФНС. Также надзорный орган получает фискальные данные обо всех проданных компанией билетах государственных лотерей, что позволяет гарантировать прозрачность проведения розыгрышей.

S8 — масштабы бизнеса Саркисяна

«Столото» — ключевой, но не единственный актив, которым владеет Армен Саркисян. Ему удалось развить свой бизнес до масштабов многопрофильного холдинга — S8 Capital. Его основа — «Технологическая Компания «Центр», которая прошла государственную аккредитацию в Минцифры России и обладает статусом IT-компании. Она специализируется на создании IT-решений «под ключ», включая поиск и изучение новых и развивающихся технологий, разработку, пилотирование, запуск и сопровождение технологических активов. Этой компании сегодня принадлежит бренд-дистрибьютор гослотерей.

Также в S8 Capital входят:

• Price.ru — один из первых в России онлайн-сервисов сравнения цен на различные категории товаров (более 30 миллионов позиций в нескольких тысячах торговых точках по всей стране);

• Strahovka.ru — интернет-агрегатор предложений от ведущих отечественных страховщиков;

• Next Mobile — виртуальный телеком-оператор (MVNO), обеспечивающий устойчивую мобильную связь практически в любой точке планеты за счет подбора максимально качественного соединения основных российских операторов;

• Sport24.ru — одно из самых цитируемых в РФ онлайн-СМИ о спорте с ежемесячной аудиторией свыше 25 миллионов человек.

S8 является одним из крупнейших налогоплательщиков страны. Непосредственно в штате холдинга Армена Саркисяна — более 2 тысяч человек. Кроме того, в регионах создано свыше 10 тысяч рабочих мест — это агентские точки по распространению билетов гослотерей.

Саркисян и его группа S8 Capital регулярно оказывает поддержку благотворительным проектам и фондам. Также компании холдинга помогают ряду российских спортивных федераций.