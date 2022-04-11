Что делать, если банк отказал в кредитных каникулах

ЦБ начал получать жалобы заемщиков на отказ в предоставлении кредитных каникул. По оценкам финансистов, отказы могут составлять 40-50% от общего числа заявок заемщиков на отсрочку кредитных платежей. По каким причинам клиент может столкнуться с отказом и что делать в таких случаях – в материале «Газеты.Ru».

В ЦБ начали поступать жалобы заемщиков, связанные с отказом в предоставлении кредитных каникул – права на отсрочку платежей по кредиту на срок до шести месяцев. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе регулятора.

«Пока число жалоб незначительно. Сбор данных о числе обращений за кредитными каникулами в марте еще не завершен. В пандемию кредитные каникулы были предоставлены по 164,7 тыс. требований граждан на сумму 85,1 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Почему отказывают в каникулах

Руководитель Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута сообщил, что причин для отказа гражданам в кредитных каникулах объективно две: если снижение дохода не подтверждается документально, или если сумма кредита больше пороговых значений (лимитов, установленных правительством).

По закону кредитными каникулами могут воспользоваться граждане, доход которых за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. При этом для граждан возможность взять каникулы распространяется на займы, размер которых не превышает установленного правительством лимита. Сейчас для потребительских кредитов он составляет 300 тыс. руб. (350 тыс. руб. для ИП). Для ипотечных – от 3 до 6 млн руб. в зависимости от региона, для автокредитов – 700 тыс. руб., для кредитных карт – 100 тыс. руб.

В пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития «Газете.Ru» рассказали, что заявки от клиентов на кредитные каникулы поступают, пока отказы по ним составляют менее 1%. Основная причина отказов: несоответствие условиям программы (44%) и ранее подключенные кредитные каникулы (56%).

В свою очередь, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев отметил, что банки отклоняют до половины заявок на кредитные каникулы.

«Как правило, из-за того, что документально не подтверждено снижение дохода или кредит превышает максимальную сумму. Нужно принимать во внимание, что максимальное ограничение установлено именно для суммы кредита, а не для остатка основного долга. К примеру, гражданину остается выплатить потребительский кредит в размере 150 тыс. руб. На первый взгляд он может попадать под критерии, так как его сумма не превышает 300 тыс. руб. Но, если первоначальная сумма кредита превышала 300 тыс. руб., этот случай уже не попадает под критерии и банки на законных основаниях вправе отказать», — пояснил Перфильев.

Схожую оценку дали в Росбанке.

«От всех обращений за кредитными каникулами порядка 40% подлежат отказу в связи с несоответствием требованиям», — указал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

Что делать при отказе в каникулах

«Нужно дождаться ответ банка по рассмотрению заявки. При отрицательном решении в ответе банка указана причина отказа. Если причина в несоответствии пакета предоставленных документов требованиям закона — нужно направить в банк недостающие документы. Если сумма кредита больше предусмотренной законом. или клиент не может подтвердить сокращение дохода более чем на 30% — воспользуйтесь программами реструктуризации банка. Собственные программы банков более гибкие: возможно не только предоставление каникул, но и изменении параметров кредита. Например, увеличение срока для сокращения ежемесячного платежа», — уточнил зампред Абсолют-банка Николай Василевский.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея уточнил, что недостающие документы клиент может взять в бухгалтерии или отделе кадров компании, где он трудоустроен (например, справку о доходах).

«Если отказ связан с формальными требованиями по размеру кредита, то, к сожалению, способов изменения этого отказа нет», — подчеркнул эксперт.

По словам Первильева, встречаются случаи, когда банки неправильно трактуют законы или делают это осознанно, чтобы отсрочить предоставление каникул.

«К примеру, кто-то отказывает, если по кредиту есть просрочка. Или банки предлагают после каникул менее выгодные условия – например, повышение ставки. Или банки требуют предоставление залога по кредиту. В таких случаях можно направить жалобу в Центробанк», — считает Перфильев.

Представитель ЦБ Мамута в своем обращении в телеграмм-канале уточнил, что при отказе в кредитных каникулах нужно обращаться к ним через интернет-приемную.

«Мы разберемся с каждой жалобой. Если будет установлено нарушение, дадим сигнал кредитору о том, что отсрочку платежей нужно предоставить. Если нарушений нет, мы объясним, почему их нет и сообщим, какие возможности есть у клиента. Возможности есть и в этом случае. Мы рекомендовали банкам в случаях, когда нет соответствия требований по закону, предоставлять реструктуризацию кредита в рамках их собственных программ. И это тоже хорошо работало в ковидный кризис», — пояснил Мамута.