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Бизнес

Какие санкции США сняли с России

Минфин США вывел из-под санкций интернет-оборудование

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Министерство финансов США разрешило поставлять в Россию технологии, связанные с общением в интернете. В качестве примера ведомство привело электронную почту, обмен фото и сообщениями и даже просто просмотр веб-страниц. Ранее Вашингтон вывел из-под санкций удобрения, а также «потребительские коммуникационные устройства»: мобильные телефоны, цифровые камеры.

Американский Минфин снял запрет со «всех обычных операций, необходимых для получения или передачи телекоммуникаций». Санкции также сняты с технологий, программного и аппаратного обеспечения (процессоры и другие комплектующие), которые нужны для общения через интернет. Теперь товары можно экспортировать, реэкспортировать, продавать и поставлять в Россию прямо или косвенно из самих США или американским гражданам, неважно, в какой стране они находятся.

В качестве примера технологий, которые можно ввозить в РФ, Минфин привел службы обмена мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференц-услуги, чаты и электронную почту, соцсети, просмотр веб-страниц и ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен.

В документе отдельно уточняется, что по-прежнему запрещено открытие или ведение корреспондентских или трансакционных счетов «для или от имени» попавших под санкции российских финансовых институтов. Также нельзя списывать средства со счетов российских Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина, которые находятся в США.

После начала санкций с российского рынка ушли несколько крупных IT-компаний, в том числе Microsoft, Intel и Qualcomm. Один из крупнейших магистральных провайдеров — американский Cogent — отключил российских операторов от своих сетей.

В марте российское правительство поручило всем государственным сайтам и сервисам перейти на использование российской системы доменных имен и отказаться от иностранных хостингов, чтобы защитить ресурсы от кибератак и возможности отключения извне. В Минцифры заверили, что готовятся к разным сценариям, но отключать Россию от мирового интернета власти не планируют.

Директор «Информационной культуры» Иван Бегтин в то же время отмечал, что за рубежом могут сами при желании отрезать Россию от мирового интернета. «Например, можно разделегировать доменную зону .ru или отрезать доступ в интернет для россиян на уровне оборудования магистральных провайдеров», — предположил он. Санкции такого масштаба никогда в истории не применяли к странам, настолько интегрированным в мировые процессы, как Россия.

США вводят не первое послабление по санкциям. Ранее Штаты запретили поставлять в Россию высокотехнологичную продукцию, важную для оборонной промышленности, авиа- и судостроения, но при этом сделали исключение для поставок «потребительских коммуникационных устройств», таких как персональные компьютеры, модемы, мобильные телефоны, цифровые камеры.

Кроме того, Минфин США вывел из-под санкций российские минеральные удобрения. Для этого США приравняли удобрения к продуктам первой необходимости, которые не попадают под ограничения. В этом же перечне, например, находятся лекарства и сельскохозяйственная продукция.

Источники «Коммерсанта» среди российских производителей тогда заявили, что решение США насчет удобрений послужит сигналом для американских союзников, и те поступят так же. По мнению собеседников газеты, США подтолкнул к этому шагу дефицит, который уже начался на мировом рынке из-за сбоя поставок из России. По словам источников, как только США объявили о послаблении, «продажи пошли легче».

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