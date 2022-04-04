Gazprom Germania взяли под немецкий госконтроль

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) взяло под госконтроль немецкое дочернее предприятие «Газпрома», компанию Gazprom Germania GmbH. Власти ФРГ заявили, что это необходимый шаг для энергообеспечения страны. Группа «Газпром» с начала апреля прекратила участие в бизнесе своей немецкой «дочки» и всех ее активах. Bloomberg писал, что Берлин пытается найти покупателей на Gazprom Germania GmbH, чтобы компанию не пришлось национализировать.

Министерство экономики ФРГ отдало компанию Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Такое положение дел сохраниться до 30 сентября, уточнил он, это «временная регулировка».

«Правительство ФРГ [этим шагом] делает все необходимое, чтобы обеспечить энергобезопасность Германии», — пояснил министр.

Группа «Газпром» 31 марта 2022 года прекратила участие в германской компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах. Gazprom Germania Gmbh являлась оператором нескольких крупных хранилищ газа в Германии. О причинах своего решения «Газпром» не распространялся.

Немецкое издание Handelsblatt после этого сообщило со ссылкой на источники в германских правительственных кругах, что в том случае, если Россия прекратят поставки в Германию, немецкие власти национализируют дочерние предприятий российских энергетических концернов «Газпром» и «Роснефть». В Кремле такую идею назвали неприемлемой, поскольку она нарушает международное право, «все мыслимые и немыслимые правила и законы».

«Считаем неприемлемой саму проработку такого вопроса», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американское агентство Bloomberg 4 апреля сообщило со ссылкой на источник, что власти Германии ищут покупателя для бывшей «дочки» «Газпрома». Как утверждает собеседник агентства, потенциальным покупателям Берлин даже предлагает кредиты. В качестве крайней меры, по его информации, бундестаг допускает национализацию компании, но пытается найти другое решение.

Ранее стало известно, что схожие планы есть у властей Великобритании, где тоже есть «дочка» «Газпрома». Bloomberg передал, что в британском подразделении «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading (Gazprom Energy) планируют ввести «специальный режим управления». По данным Bloomberg, Великобритания хочет национализировать компанию из-за давления со стороны клиентов, которые отказываются сотрудничать с российским бизнесом. По оценкам агентства, если Лондон захочет национализировать Gazprom Energy, это обойдется правительству примерно в $5,3 млрд. Сама Gazprom Energy сообщила, что не может подтвердить сведения о подготовке национализации компании.

Согласно указу президента России Владимира Путина, страны Евросоюза и другие государства из списка недружественных должны начать оплачивать газ из РФ рублями, иначе «Газпром» перекроет поставки. Канцлер ФРГ Олаф на это заявил, что Германия продолжит платить в евро. В то же время он отметил, что Германия не сможет преодолеть зависимость от российского газа в течение года, на это потребуется «больше времени». Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии сообщил, что Олаф Шольц 30 марта во время телефонного разговора с Путиным попросил того предоставить письменную информацию по процедуре оплаты газа рублями, «чтобы лучше ее понять».